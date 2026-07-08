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حمله ایران به پایگاه‌ های آمریکا در بحرین

مراکز تجمع نیروهای متخاصم ارتش آمریکا در بحرین، هدف پهپادهای ارتش ایران قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۸۰
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حمله ایران به پایگاه‌ های آمریکا در بحرین

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به دنبال تهاجم خصمانه دشمن آمریکایی به مناطق نظامی و غیر نظامی در جنوب کشور و نقض مفاد 14 بندی تفاهمنامه، پهپادهای هجومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز، مراکز تجمع نیروهای متخاصم آمریکا در«پایگاه شیخ عیسی» مستقر دربحرین را، مورد حمله قرار دادند.

عواقب نقض و شکستن آشکار و مکرر آتش بس با آمریکای جنایتکار است و تمام پایگاه های آمریکا در منطقه هدف مشروع پهپادهای ارتش خواهند بود.

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