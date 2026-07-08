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کد خبر:۱۳۸۳۵۷۸
کد خبر:۱۳۸۳۵۷۸
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وقایع اتفاقیه

تصاویر فرماندهان ارشد دفاع مقدس در خط اول عملیات رمضان

ویدیویی کم‌نظیر از حضور هم‌زمان چندین اسطوره جنگ شهید محمد ابراهیم همت، شهید حسن باقری، شهید احمد کاظمی و شهید حسین خرازی، سردار شهید علی زاهدی، علی رئوفی و شهید احمد سوداگر در خط اول عملیات رمضان (1361) را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
وقایع اتفاقیه ابراهیم همت حسن باقری احمد کاظمی حسین خرازی دفاع مقدس ویدیو عملیات رمضان تاریخ دفاع مقدس
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