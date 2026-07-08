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وداع سید عمار حکیم با رهبر شهید در نجف اشرف

حضور سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در مراسم تشییع رهبر شهید در نجف
کد خبر: ۱۳۸۳۵۷۵
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5623 بازدید
وداع سید عمار حکیم با رهبر شهید در نجف اشرف
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