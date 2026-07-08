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کد خبر: ۱۳۸۳۵۶۳
بازدید: ۸۷۶۵

عکس : اقامه نماز و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف

مراسم تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیّدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) از صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ در شهر نجف اشرف با حضور جمعیت عظیم مردم عزادار عراق برگزار شد. پس از مراسم تشییع، آیت‌الله سیدمحمدتقی حکیم از علمای عراق در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اقامه نماز کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رهبرشهیدانقلاب تشییع وداع عراق نجف اشرف
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.