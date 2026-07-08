عکس : اقامه نماز و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف
مراسم تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی سیّدعلی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) از صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ در شهر نجف اشرف با حضور جمعیت عظیم مردم عزادار عراق برگزار شد. پس از مراسم تشییع، آیتالله سیدمحمدتقی حکیم از علمای عراق در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اقامه نماز کرد.
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