آغاز حملات ایران به پایگاه های آمریکایی در منطقه
گزارشها از شلیک موشک به پایگاه های آمریکایی در منطقه حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۵۶| |
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یه گزارش تابناک؛ منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در بحرین خبر می دهند.
گزارشها از شلیک موشک به پایگاه های آمریکایی در منطقه حکایت دارد.
همچنین؛ «میدل ایست اسپکتیتور» بامداد چهارشنبه مدعی شد که ایران چندین موشک ضدکشتی و پهپاد به سمت شناورهای جنگی نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان شلیک کرده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۹
تا زمانیکه امارات و قطر رو نزنیم اینها دردشون نمیاد.بحرین و کویت زمین سوخته آنهاست.بیخیالش شدن.
پاسخ ها
999| |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
محمدامین| |
۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
بزنید حرامزادهای جنین خوار و کودک کش یانکی صهیونی و شیوخ مفت خور عیاش شکمباره منطقه را
آمریکا حق ندارد یک سنگ ریزه به کشورمان بیندازد وقتی حمله میکند اعلان جنگ است مسولان لطفاً مردم ایران سرافکنده نکنید
سلام،بایدازایران تا امارات وعمان وقطر وبحرین آسفالت بشه،صاف بشن دوباره به دست مهندسین ایرانی ازنو ساخته و پرداخته بشن؛
امارات متحده عربی را چنان درسی بدید که اگر عمری داشت یادش باشه تا ابد الدهر جزایر تنب کوچک و بزرگ و بو موسی متعلق به خاک مقدس ایران عزیز هست و باقی خواهد ماند
شمارا به روح آقا فقط بزنین تا اخرین موشکمونا بزنین دیگه ملت ایران چجوری بگن نمیخوان اتش بسی باشه؛ بزنین دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیس بزارین جنگ زمینی بشه؛ اگه کل دنیا زدن مارا اشکال نداره ما فقط باید دست از جنگ و ناامن کردن عرب نشین امریکا را ادامه بدیم تا خودشون بیان بگن غلط کردیم لازم نیس حتما موشک به هدف بخوره فقط ناامنی کافیه برای به غلط کردن انتداختن این حرومزاده ترامپ
راه امام شهید انقلاب با قدرت ادامه دارد و آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. مرگ بر آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل