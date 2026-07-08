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آغاز حملات ایران به پایگاه های آمریکایی در منطقه

گزارش‌ها از شلیک موشک به پایگاه های آمریکایی در منطقه حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۵۶
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58897 بازدید
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۱۹

آغاز حملات ایران به پایگاه های آمریکایی در منطقه

یه گزارش تابناک؛  منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در بحرین خبر می دهند.

گزارش‌ها از شلیک موشک به پایگاه های آمریکایی در منطقه حکایت دارد. 

همچنین؛ «میدل ایست اسپکتیتور» بامداد چهارشنبه مدعی شد که ایران چندین موشک ضدکشتی و پهپاد به سمت شناورهای جنگی نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان شلیک کرده است.

 

 

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جنگ ایران و آمریکا شلیک موشک پایگاههای آمریکا موشکهای ایرانی بحرین
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گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۹
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
26
66
پاسخ
تا زمانیکه امارات و قطر رو نزنیم اینها دردشون نمیاد.بحرین و کویت زمین سوخته آنهاست.بیخیالش شدن.
پاسخ ها
999
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
امارات . عربستان . بحرین. کویت و قطر باید پاکسازی بشه . مرحله بعد فتح بحرین
محمدامین
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
سلام ... سپاه عزیز لطفا نابودشون کنید . ما تفاهم و مذاکره نداریم آقای مارو کشتن ایران مارو زدند ول کن نباشید خواهشا لطفا نابودشون کنید خواهش میکنم از شماها . پایگاه نزارید برای این حرامزاده های کثیف . فدای رهبرم جانم فدای او
حسن ۶۶
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
22
81
پاسخ
شل بیای، سفت میخوری.

چاره ای جز مقاومت نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
24
79
پاسخ
بزنید حرامزادهای جنین خوار و کودک کش یانکی صهیونی و شیوخ مفت خور عیاش شکمباره منطقه را
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
21
86
پاسخ
آمریکا حق ندارد یک سنگ ریزه به کشورمان بیندازد وقتی حمله می‌کند اعلان جنگ است مسولان لطفاً مردم ایران سرافکنده نکنید
بوشهری ام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
19
41
پاسخ
سلام،بایدازایران تا امارات وعمان وقطر وبحرین آسفالت بشه،صاف بشن دوباره به دست مهندسین ایرانی ازنو ساخته و پرداخته بشن؛
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
18
52
پاسخ
امارات متحده عربی را چنان درسی بدید که اگر عمری داشت یادش باشه تا ابد الدهر جزایر تنب کوچک و بزرگ و بو موسی متعلق به خاک مقدس ایران عزیز هست و باقی خواهد ماند
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
14
32
پاسخ
شمارا به روح آقا فقط بزنین تا اخرین موشکمونا بزنین دیگه ملت ایران چجوری بگن نمیخوان اتش بسی باشه؛ بزنین دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیس بزارین جنگ زمینی بشه؛ اگه کل دنیا زدن مارا اشکال نداره ما فقط باید دست از جنگ و ناامن کردن عرب نشین امریکا را ادامه بدیم تا خودشون بیان بگن غلط کردیم لازم نیس حتما موشک به هدف بخوره فقط ناامنی کافیه برای به غلط کردن انتداختن این حرومزاده ترامپ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
11
33
پاسخ
حجت به آمریکا تمام شده ناوهای جنگی شون رو بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
9
24
پاسخ
راه امام شهید انقلاب با قدرت ادامه دارد و آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. مرگ بر آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
11
28
پاسخ
سوخت رسان هاشون در فرودگاه‌های اسرائیل و اردن رو بزنید ، رحم به صغیر و کبیرشون نکنید ، کویت و امارات رو با نیروی زمینی شخم بزنید
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