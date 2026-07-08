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تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان

مراسم رسمی تشییع پیکر مطهر امام امت، شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، در میان انبوه جمعیت میلیونی در نجف اشرف آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۵۵
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اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در حرم امیرالمومنین/آغاز تشییع پیکر امام شهید در نجف اشرف/بروزرسانی می شود

به گزارش تابناک؛با فرا رسیدن لحظات برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت اسلام، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس‌سره‌الشریف)، شهر مقدس نجف اشرف امروز شاهد صحنه‌های کم‌نظیری از حضور عاشقانه و بی‌نظیر مردم بود.

 
منابع محلی از ازدحام بی‌سابقه در تمامی مسیرهای ورودی به شهر نجف خبر دادند. تردد خودروها در جاده‌های مواصلاتی با کندی شدید و ترافیک غیرمعمول همراه شد و بسیاری از شهروندان عراقی از استان‌های مختلف و نیز مهمانان خارجی که برای شرکت در این آیین عظیم عازم نجف شده‌اند، مسیرهای طولانی را با پای پیاده یا با وسایل نقلیه طی کردند تا در کنار کاروان تشییع، بدرقه‌گر این رهبر شهید باشند.
 
همچنین مراسم اقامه نماز بر پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبرانقلاب بعد از طواف بر ضریح امیرالمومنین علیه‌السلام در حرم امام علی (ع) برگزار شد.
 
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در حرم امیرالمومنین/آغاز تشییع پیکر امام شهید در نجف اشرف/بروزرسانی می شود
 فضای شهر نجف اشرف با نصب پرچم‌های سیاه عزا، بنرهای تسلیت و پلاکاردهای سوگواری در خیابان‌ها و میادین اصلی، چهره‌ای غم‌بار و معنوی به خود گرفته بود. همه‌جا بوی اندوه و دلدادگی به مشام می‌رسد و گویی این شهر مقدس، خود را برای وداعی تاریخی با فرزند امیرالمؤمنین (ع) آماده کرده بود.
 
از سوی دیگر، موکب‌های عزاداری در سراسر مسیر منتهی به حرم مطهر حضرت علی ابن ابی‌طالب (ع) برپا شده و خادمان حسینی با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، پذیرایی و اقامهٔ عزای حسینی، آمادهٔ استقبال از خیل عظیم عزاداران و عاشقان این رهبر شهید بودند. گزارش‌ها حاکی است که ده‌ها هزار نفر از ساعات اولیه بامداد در این موکب‌ها گرد هم آمده‌اند تا در سوگ قائد مجاهد امت اسلام، اشک ماتم بریزند.

همزمان با فرارسیدن ساعت مقرر، مراسم رسمی تشییع پیکر مطهر امام امت، شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، در میان انبوه جمعیت میلیونی در نجف اشرف آغاز شد.

فضای نجف اشرف آکنده از حزن و اندوه است و صدای نوحه‌خوانی و شعارهای حماسی مردم، فضای شهر را فرا گرفته بود. خودروی ویژه حامل پیکرهای مطهر، در میان حلقه‌های فشرده جمعیت  به سمت مسیر اصلی تشییع  یعنی میدان الصدرین رهسپار شد و حدود ظهر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به حرم امیرالمومنین(ع) رسید .

پیکر مطهر امام شهید، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای پس از تشییع باشکوه در شهر نجف اشرف عراق وارد حرم حضرت علی(ع) برای طواف شد و پیش از اقامه نماز پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب مقابل ایوان طلای حرم امیرالمؤمنین علیه السّلام ایستاد و زیارت امین‌الله قرائت شد.

اقامه نماز بر پیکر امام شهید، توسط آیت‌الله حکیم در حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) در نجف اشرف برگزار شد. پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر امام شهید، تشییع با شکوه از صحن حرم حضرت امام علی(ع) به خارج از حرم مطهر آغاز شد و پیکر مطهر آماده برای زیارت سیدالشهدا شد.

امت پیرو رهبر شهید انقلاب ساعت‌ها قبل از ورود پیکر مطهر ایشان به کربلای معلی دسته‌های عزاداری به راه انداخته بودند از سوی دیگر پیکر مطهر اعضای شهید خانواده رهیر شهید انقلاب نیز پس از زیارت امیرالمومنین(ع) به کربلا رفتند و پس از طواف سیدالشهدا(ع) و حضرت عباس(ع) بر دست عزاداران تشییع شدند و به سمت کاظمین رهسپار شدند.

ساعتی قبل پیکر مطهر امام شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای در میان خیل عظیم جمعیت برای تشییع وارد کربلای معلی شدند و حرم مطهر امام حسین علیه السلام به منظور استقبال از پیکر مطهر امام شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای بسته شد.

  
 
 
 
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تشییع آقای شهید ایران در حرم امام حسین (ع) از نگاهی دیگر ...
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۲۲
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پایان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در کربلای مقدس
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۵:۴۶

 مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امام امت،آیت الله سید علی خامنه ای (رضی‌الله‌عنه) در کربلای مقدس پایان یافت.

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از حرم حضرت عباس(ع) خارج شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۵:۳۰
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روضه خوانی خادمان حرم حضرت عباس (ع) در جوار پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۵:۱۹
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قرآن خواندن «حسنین الحلو» بر پیکر امام شهید در کنار ضریح حضرت عباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۵:۱۶
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اقامه مجدد نماز بر پیکر آقای شهید ایران در حرم مطهر حضرت عباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۵:۰۳
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قرائت زیارت نامه حضرت عباس در جوار ضریح مطهر و در کنار پیکر مطهر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۴:۵۵
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گلباران پیکر مطهر رهبر شهید در جوار حرم حضرت ابالفضل العباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۴:۵۳
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پیکر مطهر رهبر شهید جهت طواف به دور ضریح حضرت اباالفضل(ع) وارد روضه منوره شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۴:۴۵
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اقامه نماز بر پیکر مطهر امام شهید در حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۴:۳۲
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گلباران پیکر امام شهید مجاهد در حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۴:۳۰
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پیکر مطهر امام شهید در میان خیل جمعیت وارد حرم علمدار کربلا شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۴:۲۸
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فی امان‌الله در پناه ابی‌عبدالله
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۳:۰۲

پیکر مطهر امام مجاهد شهید پس از ساعت‌ها تشییع در کربلای معلی هم اینک در حرم امام حسین(ع) بر دستان مردم عزادار در حال تشییع است. 

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اشک و زاری در فراق امام شهید امت در حرم اباعبدالله (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۵۹
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پایان انتظار 70 ساله / پیکر مطهر امام شهید به حرم سیدالشهدا(ع) رسید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۴۶

پایان انتظار 70 ساله؛ پیکر مطهر آقای شهیدمان به حرم آقا اباعبدالله الحسین وارد شد.

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مکان تعیین‌شده برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم سیدالشهدا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۴۲
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ورود پیکر مطهر امام شهید به حرم مطهر اباعبدالله (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۳۲
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پخش صوت سلام رهبر شهید انقلاب به امام حسین (ع) در بین‌الحرمین
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۳۰
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صدای «لبیک یا حسین» مردم عراق با نزدیک شدن پیکر رهبر شهید امت اسلام به حرم سیدالشهداء
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۲۶

هم‌اکنون؛ صدای «لبیک یا حسین علیه‌السلام» مردم عراق با نزدیک شدن پیکر رهبر شهید امت اسلام به حرم سیدالشهداء علیه‌السلام رساتر به گوش میرسد.

تعداد بازدید : 67
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تا دقایقی دیگر؛ ورود پیکر مطهر رهبر شهید از باب‌القبله به حرم اباعبدالله (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۲۱

تا دقایقی دیگر، پیکر مطهر رهبر شهید از باب‌القبله وارد حرم اباعبدالله (ع) می‌شود.

پخش صدای سلام امام خامنه‌ای به امام حسین(ع) هم اینک داخل حرم سیدالشهدا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۱۱

خودرو حامل پیکر مطهر امام شهید خامنه‌ای به حرم امام حسین(ع) نزدیک شده است و انتظار می‌رود تا دقایقی دیگر پیکر ایشان روی دست تشییع‌کنندگان‌‌ وارد حرم شود.

السلام علی الحسین(ع)
و علی علی ابن الحسین(ع)
و علی اولاد الحسین (ع)
و علی اصحاب الحسین(ع)

انتظار مردم عراق در بین‌الحرمین برای پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۰۹

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت / بروزرسانی می شود

خامنه‌ای جانباز شهید به سمت حرم عباس(ع) می‌رود
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۰۳

هم‌اکنون انبوه عزاداران عراقی در شارع‌العباس(ع) پیکر مطهر امام مجاهد شهید را به سوی بین‌الحرمین بدرقه می‌کنند.

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هم اکنون؛ حضور پرشور مردم عراق در تشییع پیکر رهبر امام شهید در کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۱:۵۵
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اولین قاب مشترک از پیکر رهبر شهید انقلاب با گنبد حضرت اباالفضل العباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۱:۴۹
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هم‌اکنون؛ اولین قاب مشترک از پیکر رهبر شهید انقلاب با گنبد حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام در کربلا.

تشییع نمادین رهبر شهید در بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۱:۴۰
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مردم بحرین در سایه فضای خفقان و سرکوبگری آل خلیفه، اقدام به برپایی مراسم تشییع نمادین رهبر شهید همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهرش در کربلای معلی کردند.

هم اکنون باب القبله؛ پیکر امام شهید به زودی وارد حرم امام حسین (ع) می‌شود
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۱:۳۵

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت / بروزرسانی می شود

تصویری از پیکر رهبر آزادی‌خواهان جهان در شارع العباس کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۱:۱۷

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت / بروزرسانی می شود

اشک‌های ژنرال عراقی در استقبال از آقای شهید ایران؛ شب گذشته
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۱:۰۲
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سیل جمعیت عراقی‌ها در تشییع رهبر شهید انقلاب در شهر کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۰:۴۹
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پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، با استقبال مردم عراق وارد شارع‌العباس(ع) شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۰:۴۵
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هم‌اکنون؛ آماده‌سازی جایگاه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم حضرت عباس
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۰:۳۸
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قدردانی سردار قاآنی از ملت شریف و غیور عراق در پی تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۰:۰۶

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت / بروزرسانی می شود

متن کامل پیام سردار قاآنی به این شرح است: 

آنچه امروز در کشور عراق به نمایش گذشته شد شکوه و عظمت اسلام و مسلمين و مجد عراق و عراقیون بود.

امروز ملت عراق حماسه جاودانه‌ای را خلق کردند و زن و مرد و پیر و جوان شیعه و سنی و کرد، مسیحی و مسلمان، علما و مراجع و عشاير غيور و مسئولین همه آمدند و مردی را تشییع کردند که عمر با برکت خود را وقف خدمت به امت اسلامی و مظلومین و مستضعفين جهان و دفاع از مصالح و مقدسات امت اسلامی کرد.

تشییع پیکر قائد معظم و امام و مرجع شهيد آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای نمایش وحدت مسلمین و تنفر از استکبار جهانی وصهيونيزم بین‌الملل و طلب خون‌خواهی آن شهید والامقام و همه شهدای جهان اسلام بود.

بنده بعنوان سرباز کوچک جهان اسلام از ملت بزرگ عراق مرجعیت محترم، خانواده معزز شهدا، عتبات عالیات، علما و روحانيون، عشایر سرافراز، شخصیت‌های برجسته دولت محترم و استانداران و اعضای محترم ستاد برگزاری، نیروهای نظامی و امنیتی ارتش، پلیس، حشدالشعبی قهرمان و همه عزیزانی که متحمل زحمت گردیدند صمیمانه تشکر میکنم و از خداوند توفیقات همه عزیزان را طلب میکنم.

کمتر از چند ساعت تا تشییع، مشهد صحنه اجتماع مردمی شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۳:۵۲
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کمتر از چند ساعت تا تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، مواکب شهرستان خواف در مشهد مقدس صحنه اجتماع مردمی در پاسخ به تهدیدات دشمنان شد.

برنامه تشییع در مشهد به تاخیر افتاد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۳:۳۴

ستاد استقبال و تشییع رهبر شهید در مشهد: با توجه به استقبال کم‌نظیر و باشکوه مردم عراق از پیکر مطهر امام مجاهد شهید، زمان ورود پیکرهای مطهر به مشهد مقدس با تأخیر همراه شده و از همین رو مراسم در ساعت ۱۴:۰۰ برگزار خواهد شد

تصاویر امام شهید و آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بر فراز دستان مردم عزادار
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۳:۳۳
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تصویری ناب از تشییع رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۳:۲۸

 

اهالی کربلا پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را گلباران کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۳:۰۰

اهالی کربلا پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را گلباران کردند

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آماده‌سازی ضریح حضرت ابوالفضل (ع) پیش از ورود پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۵۹

 تصویری از آماده‌سازی ضریح حضرت ابوالفضل العباس (ع) پیش از ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به حرم

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فردا در کربلا تعطیل رسمی اعلام شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۵۴
استان کربلا با توجه به تداوم حضور میلیونی عزاداران در مراسم تشییع رهبر شهید، روز پنجشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرد
 
 
روایت سرپرست سرکنسولگری ایران در کربلا از ازدحام شدید جمعیت تشییع‌کننده رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۵۴

صفری سرپرست سرکنسولگری ایران در کربلا در گفت‌وگو با ایسنا گفت: به علت استقبال مردم و تشییع تاریخی پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی تمامی مبادی ورودی شهر کربلا مسدود شده است.

وی افزود: حجم زائران موجود در کربلا بیش از انتظار مسئولان عراقی بوده و یک رکورد تاریخی ثبت شده است. نیروهای عراقی در حال تلاش جهت تسریع انتقال سریعتر پیکر رهبری شهید به حرمین شریفین هستند.

دستخط عاشقانه رهبر شهید انقلاب در وصف امام حسین (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۵۰

 تصویری از دستخط عاشقانه رهبر شهید انقلاب در وصف امام حسین علیه‌السلام منتشر شده است.

متن دست‌نوشته به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
این حسین کیست که عالم همه دیوانه‌ى اوست‌
این چه شمعی است که جانها همه پروانه‌ى اوست‌

اى شعله‌ى فروزان، اى فروغ تابان، اى گرمابخش دلهاى خلایق! 
تو کیستى با این شکوه و جلال، با این شیرینى و دلنشینى، با این هیبت و اقتدار، با این‌همه لشکر دل‌به‌همراه، با غلغله‌ى فرشتگان که در کنار موکب تو با آدمیان رقابت میکنند؟ تو کیستى اى نور خدا، اى نداى حقیقت، اى فرقان، و اى سفینةالنجاة؟ چه کرده‌ئى در راه خدایت که پاداش آن خدائى‌شدنِ هر آن چیزى است که به تو نسبت میرساند؟ 

بنفسى انت، بروحى انت، بِمُهجَةِ قلبى انت، و سلام الله علیکَ یومَ وُلِدتَ و یوم اُستُشهِدتَ مظلوماً و یوم تُبعَثُ فاخِراً و مَفخَراً.

آمار و ارقام از شکوه تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۲۳

شکوه تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق، ۱۲۷ هزار مطلب با ۱۸۶ میلیون بازدید را در قاب اعداد ثبت کرد

«حضور میلیونی و کم نظیر مردم عراق»، «تعطیلی ۱۲ استان» و شعارهای «کلا کلا امریکا» و «خوارکننده امریکا خوش آمدی» در استقبال از رهبر شهید انقلاب جزو برجسته ترین خطوط خبری رسانه ها بوده است.

پیکر پاک رهبر شهید در نزدیکی بارگاه حضرت ابالفضل العباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۰۹

پیکر رهبر شهید به عمود ۱۳۲۵ رسید و کمتر از ۱۳۰ عمود دیگر تا رسیدن کاروان به پایان مسیر مشایه و قرار گرفتن پیکر پاک آقاى شهید ایران در برابر گنبد و بارگاه حضرت ابالفضل العباس (ع) فاصله وجود دارد.

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حضور جمعیتی معادل کل ساکنان اسرائیل در مراسم وداع کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۱:۵۵

 جمعیت متراکم مردم عزادار عراق در ورودی شهر کربلا به استقبال پیکر رهبر شهید انقلاب رفته‌اند و خودرو حامل پیکر به آرامی به سوی بین‌الحرمین در حرکت است.

طبق اعلام مقامات عراقی، از دیشب و امروز صبح دو میلیون نفر برای شرکت در مراسم و یادبود به این شهر رسیده‌اند.

این بدان معناست که تعدادی به اندازه کل جمعیت اسرائیل برای همراهی رهبر ایران، نه در ایران، بلکه در عراق، آمده‌اند.

مقامات محلی گزارش می‌دهند که جریان بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان در ساعات اخیر ادامه داشته است و بسیاری از جاده‌های منتهی به این شهر مملو از بازدیدکنندگانی است که از مناطق مختلف عراق و سایر کشورها می‌آیند.

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پیش‌ بینی می‌شود که مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب در بین‌الحرمین در حدود ۳ ساعت با تاخیر برگزار شود
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۱:۴۶

در حال حاضر بیش از ۴ ساعت و نیم است که پیکر رهبر شهیدمان در مبادی ورودی شهر کربلا در حال تشییع و وداع است و هنوز بدلیل ازدحام جمعیت و حضور میلیونی مردم عراق به بین‌الحرمین نرسیده است و در فاصله ۲ کیلومتری بین‌الحرمین قرار دارد.

دبیرکل گردان‌های سیدالشهدای عراق در حرم مطهر حسینی در انتظار پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۱:۴۱

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت / بروزرسانی می شود

حضور باشکوه مردم عراق در کنار خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در ورودی شهر کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۱:۴۰
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پیکر مطهر به ورودی کربلا رسید...
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۱:۰۰
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حاج محمود کریمی دوان دوان در پی ماشین تشییع در عراق برای آخرین وداع
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۵۶
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حضور مرجع تقلید شیعیان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۵۲
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حضرت آیت‌الله سید تقی مدرسی از مراجع تقلید شیعیان در کربلا برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به به حرم امام حسین (ع) رفتند.
علت تاخیر در رسیدن پیکر مطهر به کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۴۹

استاندار کربلای معلی: تاخیر در رسیدن پیکر به دلیل استقبال ازدحام، طوایف و طوایف شهید در مسیر جاده نجف به کربلا بود.

حضور سردار قاآنی، در صف نخست نماز با امامت شیخ عبدالمهدی الکربلائی، نماینده آیت‌الله سیستانی در کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۴۸

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت / بروزرسانی می شود

دیدار علما و بزرگان نجف اشرف با فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۳۵
تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت / بروزرسانی می شود
 هم‌زمان با تشییع میلیونی پیکر مطهر مرجع و رهبر شهید امّت، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای قدس‌سره در کشور عراق و شهر نجف اشرف، جمعی از علما و روحانیون، بيوت مراجع عظام و دوستداران رهبر شهید انقلاب برای عرض تسلیت به فرزند ارشد رهبر شهید، در دفتر نمایندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در نجف اشرف‌ حضور یافتند.
 
در این دیدارها آیت‌الله سیّد محمدرضا سیستانی و سیّد محمدباقر سیستانی، فرزندان حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع با آیت‌الله سیّد مصطفی حسینی خامنه‌ای دیدار کردند.
 
همچنین نمایندگانی از بیت آیت‌الله یعقوبی، آیت‌الله العظمی شیخ بشیر نجفی، آیت‌الله خرسان، مرحوم آیت‌الله العظمی فیاض، آیت‌الله سیّد صدرالدین قپانچی، آیت‌الله الغریفی و دیگر اساتید و جمعی از علمای حوزه علمیه نجف اشرف ضمن دیدار با فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب، یاد قائد شهید امت را گرامی داشتند.
 
این حضور و عرض تسلیت، امتداد حضور میلیونی صبح امروز مردم عراق در خیابان‌های نجف اشرف است که بیان‌گر عزّت مسلمانان جهان و نشان دهنده عمق روابط دو ملّت ایران و عراق، به‌ویژه ارتباط علما و فرهیختگان دو حوزه قم و نجف اشرف است.

 

پیکر پاک رهبر شهید انقلاب به عمود ۱۲۷۹ رسید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۱۹

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت / بروزرسانی می شود

ادای احترام عراقی‌ها به شهید لاریجانی در مراسم تشییع قائد شهید امت
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۰۵
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در جریان برگزاری مراسم تشییع باشکوه قائد شهید امت در عراق، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن تصاویر شهید لاریجانی، ارادت و پایبندی خود را به یاد و آرمان‌های او ابراز کردند.

پیکر مطهر امام شهید نزدیک بین‌الحرمین است و به‌زودی وارد این مکان مقدس می‌شود
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۰۲
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محل تعیین شده برای قرار دادن پیکر مطهر در حرم امام حسین علیه السلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۹:۵۵
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صحنه های زنده از حرم امام حسین علیه السلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۹:۵۳
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۳ میلیون نفر رهبر شهید ایران را در نجف تشییع کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۸:۴۶

سخنگوی رسمی کمیته عالی مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنه‌ای در عراق، امروز چهارشنبه اعلام کرد که حدود سه میلیون تشییع کننده در مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنه‌ای شرکت کردند.

بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق نظارت میدانی، گزارش‌های رسانه‌ای و برآوردها، تعداد شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع جنازه در نجف به حدود سه میلیون نفر رسیده است.

شعار عراقی‌ها برای آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۸:۲۶

 یاحسین(ع) پسرت سر خم نکرد

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برای انتقام، ‌قدرت تو را می‌خواهیم یا مولا؛ خون در برابر خون

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خیل عظیم مردم در بین‌الحرمین چشم‌انتظار پیکر امام شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۸:۲۵
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برافراشته‌شدن پرچم «یا لثارات الخامنه‌ای» در کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۷:۵۹
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شیون و زاری زنان عراقی برای نوه رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۷:۵۲
تعداد بازدید : 147
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پیکر رهبر شهید انقلاب از طریق الحسین و مواکب مشایه وارد کربلای معلی می‌شود
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۷:۴۳

ازدحام عزاداران عراقی،‌ ورودی پیکر رهبر شهید به شهر کربلا را با تأخیر مواجه کرده است.

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گریه‌های فرمانده ارشد عراقی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۷:۳۹

ابو حسام السهلاني، فرمانده عملیات شمال و شرق دجله در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در نجف در کنار جمعیت میلیونی مردم عراق به عزاداری پرداخت.

تعداد بازدید : 149
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حرم امام حسین(ع) برای استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب بسته شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۶:۴۷
تعداد بازدید : 164
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تصاویری از تشییع پیکر امام شهید در نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۶:۴۰

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

بین‌الحرمین، مملو از عاشقان چشم‌به‌راه امام شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۶:۳۲
تعداد بازدید : 150
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یزلهٔ عراقی‌ها در مسیرهای منتهی به مراسم تشییع آقای شهید در کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۶:۰۰
تعداد بازدید : 199
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تصویری متفاوت از پیکر خانواده رهبر آزادی‌خواهان جهان در حرم حضرت عباس
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۵:۳۷

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

تصاویری از تشییع بی‌نظیر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۵:۲۱

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

لحظه ورود پیکر نوه ۱۴ ماهه آقای شهید ایران به بارگاه حضرت علی (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۴:۲۶
تعداد بازدید : 398
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پدر، قربانی در راه خدایش را به حضرت عباس علیه السلام تقدیم می‌کند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۴:۱۷
تعداد بازدید : 385
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حضور شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل حق در تشییع رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۴:۱۳

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید توسط آیت‌الله حکیم در حرم مطهر امیرالمومنین علیه‌السلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۳:۴۲
تعداد بازدید : 464
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قرائت زیارت امین‌الله در حرم امیرالمؤمنین برای آخرین زیارت رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۳:۲۷
تعداد بازدید : 230
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پیکر رهبر شهید به‌روی دستان زائران برای انتقال به جایگاه اقامهٔ نماز در حرم امیرالمومنین(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۳:۱۸
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تشییع پیکر امام شهید در حرم مطهر امیرالمومنین(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۳:۰۸
تعداد بازدید : 225
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پیکر مطهر امام مجاهد شهید بر دستان مردم عزادار عراق وارد حرم امیرالمؤمنین علیه‌السلام شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۳:۰۰
تعداد بازدید : 224
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ورود آیت الله سید محمد تقی الحکیم به حرم امام علی(علیه‌السلام) برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۲:۴۰
تعداد بازدید : 365
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پایان فراق پس از 69 سال؛ رهبر شهید انقلاب زائر حرم امیرالمؤمنین علیه‌السلام شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۲:۳۴

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

فریادهای لبیک یا خامنه‌ای عراقی‌ها در مراسم تشییع نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۲:۱۹
تعداد بازدید : 324
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حضور فرزندان آیت‌الله سیستانی، در حرم امیرالمومنین(ع) برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۲:۱۲

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

اهالی کربلا در حال حرکت به سمت محل تشییع رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۲:۰۷
تعداد بازدید : 289
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پیکر فرزند زهرای اطهر (س) در حرم مطهر علوی
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۲:۰۲
تعداد بازدید : 257
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نمایی از تشییع پیکر آقای شهید در حرم مطهر حضرت علی(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۱:۵۲
تعداد بازدید : 500
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ورود پیکر رهبر شهید ایران به صحن حضرت زهرا(س) در حرم امام علی(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۱:۴۶
تعداد بازدید : 500
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هم‌اکنون؛ خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نزدیکی وادی‌السلام و حرم حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۱:۳۹
تعداد بازدید : 293
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لحظه ورود آیت‌الله سیدمصطفی خامنه‌ای، بدون عمامه به منظور احترام و تعزیت به حرم سیدالشهدا (علیه‌السلام)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۱:۳۶
تعداد بازدید : 589
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شهیده زهرا حدادعادل: من سال‌هاست که آرزوی زیارت امام حسین(ع) را دارم
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۵۷
تعداد بازدید : 508
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مرد عراقی: شهید خامنه‌ای در قلب مردم عراق انسان بزرگی است
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۵۴
تعداد بازدید : 229
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هم‌اکنون؛ خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به میدان ثورةالعشرین نجف اشرف رسید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۴۶
تعداد بازدید : 265
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فیلم اصلی
تصاویری از تراکم جمعیت حاضر در میدان ثورةالعشرین نجف اشرف در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۴۲

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

ابراز ارادت مردم عراق به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۲۶
تعداد بازدید : 281
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فیلم اصلی
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق در میان مشایعت کنندگان پیکر امام شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۱۹

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

نوری مالکی: بزرگداشت شهید سید علی خامنه‌ای یک وظیفه است
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۱۷

نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون همزمان با ورود پیکر آقای شهید امت به فرودگاه نجف اشرف اظهار کرد: تمام آنچه مردم عراق با حضور در مراسم تشییع و سایر اقدامات ارائه می‌دهند، هر چقدر هم که بزرگ باشد، در حق این مرد عظیم الشأن که آینده‌ای بزرگ را نه تنها برای مردم ایران بلکه برای همه کشورهای منطقه رقم زد، کم و اندک است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، المالکی گفت: هر آنچه ما امروز ارائه می‌دهیم در چارچوب لزوم بزرگداشت این رهبر بزرگ قرار می‌گیرد که استوار و با استقامت در برابر کشورهای بزرگی که با قابلیت‌های نظامی وسیعشان شناخته شده بودند، ایستاد و توانست به پیروزی دست یابد و مردم ایران به لطف صبر، پایداری و مقاومت، با وجود چالش‌های بزرگ و خسارت‌های گسترده، همراه با او پیروز شدند و نتایج آن در موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران چه در زمینه مذاکرات سیاسی و چه در جبهه‌های رویارویی نمایان شد.

رئیس ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: امروز پیام روشن عراق این است که جمهوری اسلامی ایران تنها نیست بلکه کسانی را دارد که در کنارش ایستاده‌اند و از آن حمایت می‌کنند، ایران در مسیر درست قرار دارد و حامیان زیادی در نقاط مختلف جهان دارد حتی اگر برخی ملت‌ها به دلیل شرایط سیاسی که در آن قرار دارند، نتوانند این را به صورت علنی ابراز کنند.

کربلایی‌ها در انتظار پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۰۸

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

پدر و دختر به پابوسی علمدار رفتند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۰۲

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

تصاویری از روضه خوانی در جوار پیکرهای خانوادهٔ رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت اباالفضل(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۵۸
تعداد بازدید : 437
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تصویری از نوه کوچیک رهبر شهید ایران در دستان دختران عراقی در نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۴۸
تعداد بازدید : 619
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تشییع پیکرهای مطهر اعضای خانواده رهبر شهید در حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابالفضل العباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۴۷
تعداد بازدید : 366
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نه به اسراییل و بله به مقاومت؛ شعار عراقی ها حرم مطهر امام حسین (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۳۹
تعداد بازدید : 505
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میزبانی عراقی‌ها از تشییع کنندگان در نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۳۶
تعداد بازدید : 505
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مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امام سید علی خامنه ای رضی الله عنه در نجف ادامه دارد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۳۲
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اینگونه فرزندان غیور عراق در بدو ورود پیکرهای مطهر اهل بیت شهید امام سید علی خامنه ای به کربلای معلی شتافتند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۲۸
تعداد بازدید : 375
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اهتزاز پرچم «قوموا للّه» با عکسی از امام شهید در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۲۳
تعداد بازدید : 257
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پخش زنده تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب از بیلبوردهای نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۲۱
تعداد بازدید : 239
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پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب در جوار ضریح حضرت عباس علیه‌السلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۱۹

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

حال و هوای مردم عراق در تشییع پیکر امام شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۱۶
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حضور آیت الله یعقوبی در تشییع میلیونی قائد شهید امت در نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۱۲

 آیت الله شیخ محمد یعقوبی، از مراجع عظام تقلید و شخصیتهای برجسته حوزه علمیه نجف، امروز (چهارشنبه) با حضور در جمع میلیونی عزاداران، در مراسم تشییع پیکر مطهر امام امت، آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای در شهر مقدس نجف اشرف شرکت کرد.

 

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حشد شعبی: بیش از ۲ میلیون و سیصد هزار نفر در تشییع قائد شهید امت در نجف اشرف مشارکت کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۴۵

حشد شعبی عراق اعلام کرد شمار شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، در شهر نجف اشرف اشرف از مرز دو میلیون و سیصد هزار نفر عبور کرده و با ادامه موج حضور عزاداران از سراسر عراق، این آمار رو به افزایش است.

قابی از تابوت رهبر شهید انقلاب در مراسم تشییع نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۳۶

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

خبرنگار صداوسیما: پیش‌بینی می‌شود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب قبل از ظهر امروز به حرم امیرالمومنین(ع) برسد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۲۸
مراسم تشییع پیکر رهبر شهید امت در خیابان‌های نجف همچنان ادامه دارد.
 
پیکرهای مطهر خانواده آقای شهید ایران ساعتی پیش وارد شهر کربلا و در بین‌الحرمین بر روی دستان سوگواران تشییع شدند.
ثبت حضور ۷ میلیون شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۱۶

️المیادین:  استانداری کربلا حضور ۷ میلیون شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را ثبت کرد.

مشت گره کرده رئیس جمهور در حرم شاه نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۱۵

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

اقامه نماز بر پیکر خانواده رهبر شهید ایران در حرم امام حسین (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۱۳

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

عزاداری مردم عراق در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۱۲
تعداد بازدید : 367
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نزدیکترین تصوير از ماشين حامل پيكر آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۱۲
تعداد بازدید : 577
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عمار حکیم؛رهبر نهضت حکمت همراه با توده مردم در عزاداری تشیع رهبرشهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۰۸

تشییع و بدرقه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان جمعیت/ بروزرسانی می شود

فریاد "لبیک سید مجتبی" عراقی‌ها در نجف اشرف.
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۰۷
تعداد بازدید : 397
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فیلم اصلی
نزدیکترین تصوير از ماشين حامل پيكر آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۰۴
تعداد بازدید : 326
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حضور مقتدی صدر در بین عزاداران رهبر شهید انقلاب در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۰۲
تعداد بازدید : 559
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پیکر مطهر امام مجاهد شهید، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه در میان دلدادگان عراقی در مسیر تشییع نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۰۰
تعداد بازدید : 295
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شعار هیهات من الذلة عراقی‌ها هنگام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۴۸
تعداد بازدید : 329
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فیلم اصلی
پیکرهای مطهر خانواده رهبر شهید انقلاب در جوار ضریح امام حسین علیه‌السلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۴۵
تعداد بازدید : 504
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فیلم اصلی
پیکرهای مطهر شهدای خانوادۀ رهبر شهید انقلاب وارد حرم سیدالشهداء(ع) شدند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۲۸
تعداد بازدید : 521
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حضور شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی در نیجریه در بین عزاداران آقای شهید ایران در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۱۹

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در حرم امیرالمومنین/آغاز تشییع پیکر امام شهید در نجف اشرف/بروزرسانی می شود

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در حرم امیرالمومنین/آغاز تشییع پیکر امام شهید در نجف اشرف/بروزرسانی می شود

عزاداری مردم عراق در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۱۳
تعداد بازدید : 455
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
عزاداری مردم عراق در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۰۹
تعداد بازدید : 364
کد ویدیو
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فیلم اصلی
سیل جمعیت عراقی‌ها در تشییع پیکر امام شهید و خانواده ایشان در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۰۴
تعداد بازدید : 536
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عکس نوه خردسال آقای شهید ایران در دست دختران عراقی
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۰۲
تعداد بازدید : 649
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فیلم اصلی
خودروی حامل پیکر رهبر شهید ایران در مسیر تشییع مردمی در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۳۸
تعداد بازدید : 547
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فیلم اصلی
میلیون ها نفر در نجف برای تشییع امام شهید جمع شدند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۳۴
تعداد بازدید : 509
کد ویدیو
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فیلم اصلی
حضور میلیونی مردم عراق در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران/ پل کوفه در نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۲۴
تعداد بازدید : 584
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
آماده‌سازی خودروی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و خانوادۀ شهیدشان در شهر نجف عراق
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۱۶
تعداد بازدید : 487
کد ویدیو
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فیلم اصلی
تصاویری از تشییع پیکر و طواف پیکرهای مطهر خانوادۀ شهید رهبر شهید انقلاب در حرم امیرالمومنین(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۱۰

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در حرم امیرالمومنین/ازدحام بی‌سابقه در مسیرهای منتهی به نجف/بروزرسانی می شود

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در حرم امیرالمومنین/ازدحام بی‌سابقه در مسیرهای منتهی به نجف/بروزرسانی می شود

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در حرم امیرالمومنین/ازدحام بی‌سابقه در مسیرهای منتهی به نجف/بروزرسانی می شود

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در حرم امیرالمومنین/ازدحام بی‌سابقه در مسیرهای منتهی به نجف/بروزرسانی می شود

خیل عظیم مردم عراق، دقایقی پیش از آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۰۵
تعداد بازدید : 474
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فیلم اصلی
خیل عظیم مردم عراق، ساعتی پیش از آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۰۳

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در حرم امیرالمومنین/ازدحام بی‌سابقه در مسیرهای منتهی به نجف/بروزرسانی می شود

عراقی‌ها از جای‌جای این کشور درحال ورود به شهر نجف، برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب هستند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۵:۵۹
تعداد بازدید : 384
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تعداد بازدید : 306
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وداع عراقی‌ها با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم امیرالمومنین(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۵:۳۱
تعداد بازدید : 572
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پیکر مطهر نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید در جوار حرم حضرت امیرالمومنین (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۵:۲۹
تعداد بازدید : 830
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نماز بر پیکر رهبر شهید نجف رهبرشهید رهبرشهیدانقلاب تشییع رهبر شهید انقلاب
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
29
20
پاسخ
احسنت به مردم عراق.با این تشیع منظم و با شکوه نشان دادن که از یک شعور سیاسی بالایی برخوردارند.🖤
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
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