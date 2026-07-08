تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان

به گزارش تابناک؛با فرا رسیدن لحظات برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت اسلام، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس‌سره‌الشریف)، شهر مقدس نجف اشرف امروز شاهد صحنه‌های کم‌نظیری از حضور عاشقانه و بی‌نظیر مردم بود.

منابع محلی از ازدحام بی‌سابقه در تمامی مسیرهای ورودی به شهر نجف خبر دادند. تردد خودروها در جاده‌های مواصلاتی با کندی شدید و ترافیک غیرمعمول همراه شد و بسیاری از شهروندان عراقی از استان‌های مختلف و نیز مهمانان خارجی که برای شرکت در این آیین عظیم عازم نجف شده‌اند، مسیرهای طولانی را با پای پیاده یا با وسایل نقلیه طی کردند تا در کنار کاروان تشییع، بدرقه‌گر این رهبر شهید باشند.

همچنین مراسم اقامه نماز بر پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبرانقلاب بعد از طواف بر ضریح امیرالمومنین علیه‌السلام در حرم امام علی (ع) برگزار شد.

فضای شهر نجف اشرف با نصب پرچم‌های سیاه عزا، بنرهای تسلیت و پلاکاردهای سوگواری در خیابان‌ها و میادین اصلی، چهره‌ای غم‌بار و معنوی به خود گرفته بود. همه‌جا بوی اندوه و دلدادگی به مشام می‌رسد و گویی این شهر مقدس، خود را برای وداعی تاریخی با فرزند امیرالمؤمنین (ع) آماده کرده بود.

از سوی دیگر، موکب‌های عزاداری در سراسر مسیر منتهی به حرم مطهر حضرت علی ابن ابی‌طالب (ع) برپا شده و خادمان حسینی با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، پذیرایی و اقامهٔ عزای حسینی، آمادهٔ استقبال از خیل عظیم عزاداران و عاشقان این رهبر شهید بودند. گزارش‌ها حاکی است که ده‌ها هزار نفر از ساعات اولیه بامداد در این موکب‌ها گرد هم آمده‌اند تا در سوگ قائد مجاهد امت اسلام، اشک ماتم بریزند.