تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان

تشییع آقای شهید ایران در حرم امام حسین (ع) از نگاهی دیگر ...
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۲۲
پایان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در کربلای مقدس
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۵:۴۶
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امام امت،آیت الله سید علی خامنه ای (رضیاللهعنه) در کربلای مقدس پایان یافت.
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از حرم حضرت عباس(ع) خارج شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۵:۳۰
روضه خوانی خادمان حرم حضرت عباس (ع) در جوار پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۵:۱۹
قرآن خواندن «حسنین الحلو» بر پیکر امام شهید در کنار ضریح حضرت عباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۵:۱۶
اقامه مجدد نماز بر پیکر آقای شهید ایران در حرم مطهر حضرت عباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۵:۰۳
قرائت زیارت نامه حضرت عباس در جوار ضریح مطهر و در کنار پیکر مطهر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۴:۵۵
گلباران پیکر مطهر رهبر شهید در جوار حرم حضرت ابالفضل العباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۴:۵۳
پیکر مطهر رهبر شهید جهت طواف به دور ضریح حضرت اباالفضل(ع) وارد روضه منوره شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۴:۴۵
اقامه نماز بر پیکر مطهر امام شهید در حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۴:۳۲
گلباران پیکر امام شهید مجاهد در حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۴:۳۰
پیکر مطهر امام شهید در میان خیل جمعیت وارد حرم علمدار کربلا شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۴:۲۸
فی امانالله در پناه ابیعبدالله
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۳:۰۲
پیکر مطهر امام مجاهد شهید پس از ساعتها تشییع در کربلای معلی هم اینک در حرم امام حسین(ع) بر دستان مردم عزادار در حال تشییع است.
اشک و زاری در فراق امام شهید امت در حرم اباعبدالله (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۵۹
پایان انتظار 70 ساله / پیکر مطهر امام شهید به حرم سیدالشهدا(ع) رسید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۴۶
پایان انتظار 70 ساله؛ پیکر مطهر آقای شهیدمان به حرم آقا اباعبدالله الحسین وارد شد.
مکان تعیینشده برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم سیدالشهدا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۴۲
ورود پیکر مطهر امام شهید به حرم مطهر اباعبدالله (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۳۲
پخش صوت سلام رهبر شهید انقلاب به امام حسین (ع) در بینالحرمین
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۳۰
صدای «لبیک یا حسین» مردم عراق با نزدیک شدن پیکر رهبر شهید امت اسلام به حرم سیدالشهداء
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۲۶
هماکنون؛ صدای «لبیک یا حسین علیهالسلام» مردم عراق با نزدیک شدن پیکر رهبر شهید امت اسلام به حرم سیدالشهداء علیهالسلام رساتر به گوش میرسد.
تا دقایقی دیگر؛ ورود پیکر مطهر رهبر شهید از بابالقبله به حرم اباعبدالله (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۲۱
تا دقایقی دیگر، پیکر مطهر رهبر شهید از بابالقبله وارد حرم اباعبدالله (ع) میشود.
پخش صدای سلام امام خامنهای به امام حسین(ع) هم اینک داخل حرم سیدالشهدا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۱۱
خودرو حامل پیکر مطهر امام شهید خامنهای به حرم امام حسین(ع) نزدیک شده است و انتظار میرود تا دقایقی دیگر پیکر ایشان روی دست تشییعکنندگان وارد حرم شود.
السلام علی الحسین(ع)
و علی علی ابن الحسین(ع)
و علی اولاد الحسین (ع)
و علی اصحاب الحسین(ع)
انتظار مردم عراق در بینالحرمین برای پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۰۹
خامنهای جانباز شهید به سمت حرم عباس(ع) میرود
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۲:۰۳
هماکنون انبوه عزاداران عراقی در شارعالعباس(ع) پیکر مطهر امام مجاهد شهید را به سوی بینالحرمین بدرقه میکنند.
هم اکنون؛ حضور پرشور مردم عراق در تشییع پیکر رهبر امام شهید در کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۱:۵۵
اولین قاب مشترک از پیکر رهبر شهید انقلاب با گنبد حضرت اباالفضل العباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۱:۴۹
هماکنون؛ اولین قاب مشترک از پیکر رهبر شهید انقلاب با گنبد حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس علیهالسلام در کربلا.
تشییع نمادین رهبر شهید در بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۱:۴۰
مردم بحرین در سایه فضای خفقان و سرکوبگری آل خلیفه، اقدام به برپایی مراسم تشییع نمادین رهبر شهید همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهرش در کربلای معلی کردند.
هم اکنون باب القبله؛ پیکر امام شهید به زودی وارد حرم امام حسین (ع) میشود
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۱:۳۵
تصویری از پیکر رهبر آزادیخواهان جهان در شارع العباس کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۱:۱۷
اشکهای ژنرال عراقی در استقبال از آقای شهید ایران؛ شب گذشته
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۱:۰۲
سیل جمعیت عراقیها در تشییع رهبر شهید انقلاب در شهر کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۰:۴۹
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، با استقبال مردم عراق وارد شارعالعباس(ع) شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۰:۴۵
هماکنون؛ آمادهسازی جایگاه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم حضرت عباس
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۰:۳۸
قدردانی سردار قاآنی از ملت شریف و غیور عراق در پی تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۰:۰۶
متن کامل پیام سردار قاآنی به این شرح است:
آنچه امروز در کشور عراق به نمایش گذشته شد شکوه و عظمت اسلام و مسلمين و مجد عراق و عراقیون بود.
امروز ملت عراق حماسه جاودانهای را خلق کردند و زن و مرد و پیر و جوان شیعه و سنی و کرد، مسیحی و مسلمان، علما و مراجع و عشاير غيور و مسئولین همه آمدند و مردی را تشییع کردند که عمر با برکت خود را وقف خدمت به امت اسلامی و مظلومین و مستضعفين جهان و دفاع از مصالح و مقدسات امت اسلامی کرد.
تشییع پیکر قائد معظم و امام و مرجع شهيد آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای نمایش وحدت مسلمین و تنفر از استکبار جهانی وصهيونيزم بینالملل و طلب خونخواهی آن شهید والامقام و همه شهدای جهان اسلام بود.
بنده بعنوان سرباز کوچک جهان اسلام از ملت بزرگ عراق مرجعیت محترم، خانواده معزز شهدا، عتبات عالیات، علما و روحانيون، عشایر سرافراز، شخصیتهای برجسته دولت محترم و استانداران و اعضای محترم ستاد برگزاری، نیروهای نظامی و امنیتی ارتش، پلیس، حشدالشعبی قهرمان و همه عزیزانی که متحمل زحمت گردیدند صمیمانه تشکر میکنم و از خداوند توفیقات همه عزیزان را طلب میکنم.
کمتر از چند ساعت تا تشییع، مشهد صحنه اجتماع مردمی شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۳:۵۲
کمتر از چند ساعت تا تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، مواکب شهرستان خواف در مشهد مقدس صحنه اجتماع مردمی در پاسخ به تهدیدات دشمنان شد.
برنامه تشییع در مشهد به تاخیر افتاد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۳:۳۴
ستاد استقبال و تشییع رهبر شهید در مشهد: با توجه به استقبال کمنظیر و باشکوه مردم عراق از پیکر مطهر امام مجاهد شهید، زمان ورود پیکرهای مطهر به مشهد مقدس با تأخیر همراه شده و از همین رو مراسم در ساعت ۱۴:۰۰ برگزار خواهد شد
تصاویر امام شهید و آیتالله سید مجتبی خامنهای بر فراز دستان مردم عزادار
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۳:۳۳
تصویری ناب از تشییع رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۳:۲۸
اهالی کربلا پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را گلباران کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۳:۰۰
اهالی کربلا پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را گلباران کردند
آمادهسازی ضریح حضرت ابوالفضل (ع) پیش از ورود پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۵۹
تصویری از آمادهسازی ضریح حضرت ابوالفضل العباس (ع) پیش از ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به حرم
فردا در کربلا تعطیل رسمی اعلام شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۵۴
استان کربلا با توجه به تداوم حضور میلیونی عزاداران در مراسم تشییع رهبر شهید، روز پنجشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرد
روایت سرپرست سرکنسولگری ایران در کربلا از ازدحام شدید جمعیت تشییعکننده رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۵۴
صفری سرپرست سرکنسولگری ایران در کربلا در گفتوگو با ایسنا گفت: به علت استقبال مردم و تشییع تاریخی پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی تمامی مبادی ورودی شهر کربلا مسدود شده است.
وی افزود: حجم زائران موجود در کربلا بیش از انتظار مسئولان عراقی بوده و یک رکورد تاریخی ثبت شده است. نیروهای عراقی در حال تلاش جهت تسریع انتقال سریعتر پیکر رهبری شهید به حرمین شریفین هستند.
دستخط عاشقانه رهبر شهید انقلاب در وصف امام حسین (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۵۰
تصویری از دستخط عاشقانه رهبر شهید انقلاب در وصف امام حسین علیهالسلام منتشر شده است.
متن دستنوشته به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
این حسین کیست که عالم همه دیوانهى اوست
این چه شمعی است که جانها همه پروانهى اوست
اى شعلهى فروزان، اى فروغ تابان، اى گرمابخش دلهاى خلایق!
تو کیستى با این شکوه و جلال، با این شیرینى و دلنشینى، با این هیبت و اقتدار، با اینهمه لشکر دلبههمراه، با غلغلهى فرشتگان که در کنار موکب تو با آدمیان رقابت میکنند؟ تو کیستى اى نور خدا، اى نداى حقیقت، اى فرقان، و اى سفینةالنجاة؟ چه کردهئى در راه خدایت که پاداش آن خدائىشدنِ هر آن چیزى است که به تو نسبت میرساند؟
بنفسى انت، بروحى انت، بِمُهجَةِ قلبى انت، و سلام الله علیکَ یومَ وُلِدتَ و یوم اُستُشهِدتَ مظلوماً و یوم تُبعَثُ فاخِراً و مَفخَراً.
آمار و ارقام از شکوه تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۲۳
شکوه تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق، ۱۲۷ هزار مطلب با ۱۸۶ میلیون بازدید را در قاب اعداد ثبت کرد
«حضور میلیونی و کم نظیر مردم عراق»، «تعطیلی ۱۲ استان» و شعارهای «کلا کلا امریکا» و «خوارکننده امریکا خوش آمدی» در استقبال از رهبر شهید انقلاب جزو برجسته ترین خطوط خبری رسانه ها بوده است.
پیکر پاک رهبر شهید در نزدیکی بارگاه حضرت ابالفضل العباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۰۹
پیکر رهبر شهید به عمود ۱۳۲۵ رسید و کمتر از ۱۳۰ عمود دیگر تا رسیدن کاروان به پایان مسیر مشایه و قرار گرفتن پیکر پاک آقاى شهید ایران در برابر گنبد و بارگاه حضرت ابالفضل العباس (ع) فاصله وجود دارد.
حضور جمعیتی معادل کل ساکنان اسرائیل در مراسم وداع کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۱:۵۵
جمعیت متراکم مردم عزادار عراق در ورودی شهر کربلا به استقبال پیکر رهبر شهید انقلاب رفتهاند و خودرو حامل پیکر به آرامی به سوی بینالحرمین در حرکت است.
طبق اعلام مقامات عراقی، از دیشب و امروز صبح دو میلیون نفر برای شرکت در مراسم و یادبود به این شهر رسیدهاند.
این بدان معناست که تعدادی به اندازه کل جمعیت اسرائیل برای همراهی رهبر ایران، نه در ایران، بلکه در عراق، آمدهاند.
مقامات محلی گزارش میدهند که جریان بازدیدکنندگان و شرکتکنندگان در ساعات اخیر ادامه داشته است و بسیاری از جادههای منتهی به این شهر مملو از بازدیدکنندگانی است که از مناطق مختلف عراق و سایر کشورها میآیند.
پیش بینی میشود که مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب در بینالحرمین در حدود ۳ ساعت با تاخیر برگزار شود
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۱:۴۶
در حال حاضر بیش از ۴ ساعت و نیم است که پیکر رهبر شهیدمان در مبادی ورودی شهر کربلا در حال تشییع و وداع است و هنوز بدلیل ازدحام جمعیت و حضور میلیونی مردم عراق به بینالحرمین نرسیده است و در فاصله ۲ کیلومتری بینالحرمین قرار دارد.
دبیرکل گردانهای سیدالشهدای عراق در حرم مطهر حسینی در انتظار پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۱:۴۱
حضور باشکوه مردم عراق در کنار خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در ورودی شهر کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۱:۴۰
پیکر مطهر به ورودی کربلا رسید...
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۱:۰۰
حاج محمود کریمی دوان دوان در پی ماشین تشییع در عراق برای آخرین وداع
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۵۶
حضور مرجع تقلید شیعیان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۵۲
حضرت آیتالله سید تقی مدرسی از مراجع تقلید شیعیان در کربلا برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به به حرم امام حسین (ع) رفتند.
علت تاخیر در رسیدن پیکر مطهر به کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۴۹
استاندار کربلای معلی: تاخیر در رسیدن پیکر به دلیل استقبال ازدحام، طوایف و طوایف شهید در مسیر جاده نجف به کربلا بود.
حضور سردار قاآنی، در صف نخست نماز با امامت شیخ عبدالمهدی الکربلائی، نماینده آیتالله سیستانی در کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۴۸
دیدار علما و بزرگان نجف اشرف با فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۳۵
همزمان با تشییع میلیونی پیکر مطهر مرجع و رهبر شهید امّت، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای قدسسره در کشور عراق و شهر نجف اشرف، جمعی از علما و روحانیون، بيوت مراجع عظام و دوستداران رهبر شهید انقلاب برای عرض تسلیت به فرزند ارشد رهبر شهید، در دفتر نمایندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در نجف اشرف حضور یافتند.
در این دیدارها آیتالله سیّد محمدرضا سیستانی و سیّد محمدباقر سیستانی، فرزندان حضرت آیتالله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع با آیتالله سیّد مصطفی حسینی خامنهای دیدار کردند.
همچنین نمایندگانی از بیت آیتالله یعقوبی، آیتالله العظمی شیخ بشیر نجفی، آیتالله خرسان، مرحوم آیتالله العظمی فیاض، آیتالله سیّد صدرالدین قپانچی، آیتالله الغریفی و دیگر اساتید و جمعی از علمای حوزه علمیه نجف اشرف ضمن دیدار با فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب، یاد قائد شهید امت را گرامی داشتند.
این حضور و عرض تسلیت، امتداد حضور میلیونی صبح امروز مردم عراق در خیابانهای نجف اشرف است که بیانگر عزّت مسلمانان جهان و نشان دهنده عمق روابط دو ملّت ایران و عراق، بهویژه ارتباط علما و فرهیختگان دو حوزه قم و نجف اشرف است.
پیکر پاک رهبر شهید انقلاب به عمود ۱۲۷۹ رسید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۱۹
ادای احترام عراقیها به شهید لاریجانی در مراسم تشییع قائد شهید امت
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۰۵
در جریان برگزاری مراسم تشییع باشکوه قائد شهید امت در عراق، شرکتکنندگان با در دست داشتن تصاویر شهید لاریجانی، ارادت و پایبندی خود را به یاد و آرمانهای او ابراز کردند.
پیکر مطهر امام شهید نزدیک بینالحرمین است و بهزودی وارد این مکان مقدس میشود
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۰:۰۲
محل تعیین شده برای قرار دادن پیکر مطهر در حرم امام حسین علیه السلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۹:۵۵
صحنه های زنده از حرم امام حسین علیه السلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۹:۵۳
۳ میلیون نفر رهبر شهید ایران را در نجف تشییع کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۸:۴۶
سخنگوی رسمی کمیته عالی مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنهای در عراق، امروز چهارشنبه اعلام کرد که حدود سه میلیون تشییع کننده در مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنهای شرکت کردند.
بر اساس اطلاعات جمعآوریشده از طریق نظارت میدانی، گزارشهای رسانهای و برآوردها، تعداد شرکتکنندگان در مراسم تشییع جنازه در نجف به حدود سه میلیون نفر رسیده است.
شعار عراقیها برای آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۸:۲۶
یاحسین(ع) پسرت سر خم نکرد
برای انتقام، قدرت تو را میخواهیم یا مولا؛ خون در برابر خون
خیل عظیم مردم در بینالحرمین چشمانتظار پیکر امام شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۸:۲۵
برافراشتهشدن پرچم «یا لثارات الخامنهای» در کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۷:۵۹
شیون و زاری زنان عراقی برای نوه رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۷:۵۲
پیکر رهبر شهید انقلاب از طریق الحسین و مواکب مشایه وارد کربلای معلی میشود
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۷:۴۳
ازدحام عزاداران عراقی، ورودی پیکر رهبر شهید به شهر کربلا را با تأخیر مواجه کرده است.
گریههای فرمانده ارشد عراقی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۷:۳۹
ابو حسام السهلاني، فرمانده عملیات شمال و شرق دجله در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در نجف در کنار جمعیت میلیونی مردم عراق به عزاداری پرداخت.
حرم امام حسین(ع) برای استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب بسته شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۶:۴۷
تصاویری از تشییع پیکر امام شهید در نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۶:۴۰
بینالحرمین، مملو از عاشقان چشمبهراه امام شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۶:۳۲
یزلهٔ عراقیها در مسیرهای منتهی به مراسم تشییع آقای شهید در کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۶:۰۰
تصویری متفاوت از پیکر خانواده رهبر آزادیخواهان جهان در حرم حضرت عباس
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۵:۳۷
تصاویری از تشییع بینظیر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۵:۲۱
لحظه ورود پیکر نوه ۱۴ ماهه آقای شهید ایران به بارگاه حضرت علی (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۴:۲۶
پدر، قربانی در راه خدایش را به حضرت عباس علیه السلام تقدیم میکند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۴:۱۷
حضور شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل حق در تشییع رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۴:۱۳
اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید توسط آیتالله حکیم در حرم مطهر امیرالمومنین علیهالسلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۳:۴۲
قرائت زیارت امینالله در حرم امیرالمؤمنین برای آخرین زیارت رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۳:۲۷
پیکر رهبر شهید بهروی دستان زائران برای انتقال به جایگاه اقامهٔ نماز در حرم امیرالمومنین(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۳:۱۸
تشییع پیکر امام شهید در حرم مطهر امیرالمومنین(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۳:۰۸
پیکر مطهر امام مجاهد شهید بر دستان مردم عزادار عراق وارد حرم امیرالمؤمنین علیهالسلام شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۳:۰۰
ورود آیت الله سید محمد تقی الحکیم به حرم امام علی(علیهالسلام) برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۲:۴۰
پایان فراق پس از 69 سال؛ رهبر شهید انقلاب زائر حرم امیرالمؤمنین علیهالسلام شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۲:۳۴
فریادهای لبیک یا خامنهای عراقیها در مراسم تشییع نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۲:۱۹
حضور فرزندان آیتالله سیستانی، در حرم امیرالمومنین(ع) برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۲:۱۲
اهالی کربلا در حال حرکت به سمت محل تشییع رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۲:۰۷
پیکر فرزند زهرای اطهر (س) در حرم مطهر علوی
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۲:۰۲
نمایی از تشییع پیکر آقای شهید در حرم مطهر حضرت علی(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۱:۵۲
ورود پیکر رهبر شهید ایران به صحن حضرت زهرا(س) در حرم امام علی(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۱:۴۶
هماکنون؛ خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نزدیکی وادیالسلام و حرم حضرت امیرالمومنین علیهالسلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۱:۳۹
لحظه ورود آیتالله سیدمصطفی خامنهای، بدون عمامه به منظور احترام و تعزیت به حرم سیدالشهدا (علیهالسلام)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۱:۳۶
شهیده زهرا حدادعادل: من سالهاست که آرزوی زیارت امام حسین(ع) را دارم
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۵۷
مرد عراقی: شهید خامنهای در قلب مردم عراق انسان بزرگی است
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۵۴
هماکنون؛ خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به میدان ثورةالعشرین نجف اشرف رسید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۴۶
تصاویری از تراکم جمعیت حاضر در میدان ثورةالعشرین نجف اشرف در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۴۲
ابراز ارادت مردم عراق به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۲۶
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق در میان مشایعت کنندگان پیکر امام شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۱۹
نوری مالکی: بزرگداشت شهید سید علی خامنهای یک وظیفه است
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۱۷
نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون همزمان با ورود پیکر آقای شهید امت به فرودگاه نجف اشرف اظهار کرد: تمام آنچه مردم عراق با حضور در مراسم تشییع و سایر اقدامات ارائه میدهند، هر چقدر هم که بزرگ باشد، در حق این مرد عظیم الشأن که آیندهای بزرگ را نه تنها برای مردم ایران بلکه برای همه کشورهای منطقه رقم زد، کم و اندک است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، المالکی گفت: هر آنچه ما امروز ارائه میدهیم در چارچوب لزوم بزرگداشت این رهبر بزرگ قرار میگیرد که استوار و با استقامت در برابر کشورهای بزرگی که با قابلیتهای نظامی وسیعشان شناخته شده بودند، ایستاد و توانست به پیروزی دست یابد و مردم ایران به لطف صبر، پایداری و مقاومت، با وجود چالشهای بزرگ و خسارتهای گسترده، همراه با او پیروز شدند و نتایج آن در موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران چه در زمینه مذاکرات سیاسی و چه در جبهههای رویارویی نمایان شد.
رئیس ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: امروز پیام روشن عراق این است که جمهوری اسلامی ایران تنها نیست بلکه کسانی را دارد که در کنارش ایستادهاند و از آن حمایت میکنند، ایران در مسیر درست قرار دارد و حامیان زیادی در نقاط مختلف جهان دارد حتی اگر برخی ملتها به دلیل شرایط سیاسی که در آن قرار دارند، نتوانند این را به صورت علنی ابراز کنند.
کربلاییها در انتظار پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۰۸
پدر و دختر به پابوسی علمدار رفتند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۱۰:۰۲
تصاویری از روضه خوانی در جوار پیکرهای خانوادهٔ رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت اباالفضل(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۵۸
تصویری از نوه کوچیک رهبر شهید ایران در دستان دختران عراقی در نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۴۸
تشییع پیکرهای مطهر اعضای خانواده رهبر شهید در حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابالفضل العباس (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۴۷
نه به اسراییل و بله به مقاومت؛ شعار عراقی ها حرم مطهر امام حسین (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۳۹
میزبانی عراقیها از تشییع کنندگان در نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۳۶
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امام سید علی خامنه ای رضی الله عنه در نجف ادامه دارد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۳۲
اینگونه فرزندان غیور عراق در بدو ورود پیکرهای مطهر اهل بیت شهید امام سید علی خامنه ای به کربلای معلی شتافتند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۲۸
اهتزاز پرچم «قوموا للّه» با عکسی از امام شهید در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۲۳
پخش زنده تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب از بیلبوردهای نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۲۱
پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب در جوار ضریح حضرت عباس علیهالسلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۱۹
حال و هوای مردم عراق در تشییع پیکر امام شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۱۶
حضور آیت الله یعقوبی در تشییع میلیونی قائد شهید امت در نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۹:۱۲
آیت الله شیخ محمد یعقوبی، از مراجع عظام تقلید و شخصیتهای برجسته حوزه علمیه نجف، امروز (چهارشنبه) با حضور در جمع میلیونی عزاداران، در مراسم تشییع پیکر مطهر امام امت، آیت الله العظمی سید علی خامنهای در شهر مقدس نجف اشرف شرکت کرد.
حشد شعبی: بیش از ۲ میلیون و سیصد هزار نفر در تشییع قائد شهید امت در نجف اشرف مشارکت کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۴۵
حشد شعبی عراق اعلام کرد شمار شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، آیتالله العظمی سید علی خامنهای، در شهر نجف اشرف اشرف از مرز دو میلیون و سیصد هزار نفر عبور کرده و با ادامه موج حضور عزاداران از سراسر عراق، این آمار رو به افزایش است.
قابی از تابوت رهبر شهید انقلاب در مراسم تشییع نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۳۶
خبرنگار صداوسیما: پیشبینی میشود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب قبل از ظهر امروز به حرم امیرالمومنین(ع) برسد
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۲۸
مراسم تشییع پیکر رهبر شهید امت در خیابانهای نجف همچنان ادامه دارد.
پیکرهای مطهر خانواده آقای شهید ایران ساعتی پیش وارد شهر کربلا و در بینالحرمین بر روی دستان سوگواران تشییع شدند.
ثبت حضور ۷ میلیون شرکتکننده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در کربلا
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۱۶
️المیادین: استانداری کربلا حضور ۷ میلیون شرکتکننده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را ثبت کرد.
مشت گره کرده رئیس جمهور در حرم شاه نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۱۵
اقامه نماز بر پیکر خانواده رهبر شهید ایران در حرم امام حسین (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۱۳
عزاداری مردم عراق در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۱۲
نزدیکترین تصوير از ماشين حامل پيكر آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۱۲
عمار حکیم؛رهبر نهضت حکمت همراه با توده مردم در عزاداری تشیع رهبرشهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۰۸
فریاد "لبیک سید مجتبی" عراقیها در نجف اشرف.
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۰۷
نزدیکترین تصوير از ماشين حامل پيكر آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۰۴
حضور مقتدی صدر در بین عزاداران رهبر شهید انقلاب در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۰۲
پیکر مطهر امام مجاهد شهید، حضرت آیتالله العظمی خامنهای رضواناللهعلیه در میان دلدادگان عراقی در مسیر تشییع نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۸:۰۰
شعار هیهات من الذلة عراقیها هنگام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۴۸
پیکرهای مطهر خانواده رهبر شهید انقلاب در جوار ضریح امام حسین علیهالسلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۴۵
پیکرهای مطهر شهدای خانوادۀ رهبر شهید انقلاب وارد حرم سیدالشهداء(ع) شدند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۲۸
حضور شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی در نیجریه در بین عزاداران آقای شهید ایران در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۱۹
عزاداری مردم عراق در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۱۳
عزاداری مردم عراق در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۰۹
سیل جمعیت عراقیها در تشییع پیکر امام شهید و خانواده ایشان در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۰۴
عکس نوه خردسال آقای شهید ایران در دست دختران عراقی
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۷:۰۲
خودروی حامل پیکر رهبر شهید ایران در مسیر تشییع مردمی در نجف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۳۸
میلیون ها نفر در نجف برای تشییع امام شهید جمع شدند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۳۴
حضور میلیونی مردم عراق در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران/ پل کوفه در نجف اشرف
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۲۴
آمادهسازی خودروی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و خانوادۀ شهیدشان در شهر نجف عراق
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۱۶
تصاویری از تشییع پیکر و طواف پیکرهای مطهر خانوادۀ شهید رهبر شهید انقلاب در حرم امیرالمومنین(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۱۰
خیل عظیم مردم عراق، دقایقی پیش از آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۰۵
خیل عظیم مردم عراق، ساعتی پیش از آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۶:۰۳
عراقیها از جایجای این کشور درحال ورود به شهر نجف، برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب هستند
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۵:۵۹
وداع عراقیها با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم امیرالمومنین(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۵:۳۱
پیکر مطهر نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید در جوار حرم حضرت امیرالمومنین (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۰۵:۲۹