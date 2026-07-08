آخرین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با نبردی کاملاً تاکتیکی و فشرده همراه بود؛ جایی که سوئیس و کلمبیا در ۱۲۰ دقیقه موفق به گلزنی نشدند و سرنوشت مسابقه در ضربات پنالتی رقم خورد.

تقابل کلمبیا و سوئیس به بن‌بست خورد، سرنوشت بازی پیچیده شد و نهایت سوئیسی‌ها در ضربات پنالتی بازی را به سود خود خاتمه دادند، بلیت صعود به جمع هشت تیم برتر را به دست آوردند و حریف آرژانتین در مرحله یک‌چهارم نهایی شدند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرونده مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری دیدار تیم‌های سوئیس و کلمبیا بسته شد. این دیدار از ساعت ۲۳:۳۰ سه‌شنبه (ساعت ۱۳ به وقت محلی) در ورزشگاه بی‌سی پلیس، ونکوور آغاز شد و در ۱۲۰ دقیقه تلاش، به تساوی بدون گل انجامید، اما در ضربات پنالتی، سوئیس ۴ بر ۳ پیروز شد و به یک چهارم نهایی رسید.

کلمبیا در نیمه نخست تیم برتر میدان بود و نخستین موقعیت جدی مسابقه را در دقیقه ۲۱ خلق کرد، اما ضربه فنی گوستاوو پوئرتا با واکنش عالی گرگور کوبل راهی کرنر شد. سوئیس نیز پس از وقفه نوشیدن آب جریان بازی را در دست گرفت و فابیان ریدر و دن اندویه با دو شوت خطرناک، کامیلو وارگاس را به واکنش واداشتند، اما نیمه نخست بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد. بهترین فرصت سوئیس در دقیقه ۴۸ با ضربه دانیل سو از کنار دروازه به بیرون رفت و در سوی مقابل لوئیس سوارز در دقیقه ۶۴ فرصت مناسبی را با ضربه‌ای بسیار کم‌دقت از دست داد. هر دو تیم در دقایق پایانی صاحب چند صحنه مشکوک به پنالتی شدند، اما داور و VAR اعتقادی به اعلام خطا نداشتند و مسابقه در پایان ۹۰ دقیقه هم با تساوی بدون گل پایان یافت و به وقت‌های اضافه کشیده شد.

کلمبیا در وقت اضافه تا آستانه گلزنی پیش رفت. در دقیقه ۹۹ ضربه سر جان لوکومی به تیر افقی دروازه سوئیس برخورد کرد و در دقیقه ۱۰۱ نیز جامینتون کامپاس با شوتی خطرناک، کوبل را وادار به واکنشی تماشایی کرد. بزرگ‌ترین فرصت بازی اما در دقیقه ۱۱۶ نصیب کامپاس شد؛ جایی که او در موقعیت تک‌به‌تک توپ را با بی‌دقتی به آسمان زد تا بهترین فرصت صعود کلمبیا از دست برود.

در ضربات پنالتی، خوان کوئینترو و گرانیت ژاکا نخستین ضربات دو تیم را به گل تبدیل کردند، اما داوینسون سانچس پنالتی دوم کلمبیا را به تیر افقی کوبید تا با ضربه امدونی سوئیس پیش بیافتد. اگرچه با گل شدن ضربه کامپاس و ضربه‌ای که مانوئل آکانجی از بالای دروازه به بیرون زد، کار به تساوی کشید، اما گرگور کوبل با مهار ضربه خوآن هرناندس، دوباره تیمش را پیش انداخت. ایتن برای سوئیس و دیاز برای کلمبیا ضربات بعدی را تبدیل به گل کردند و در نهایت روبن وارگاس با تبدیل آخرین پنالتی، پیروزی ۴ بر ۳ سوئیس را قطعی کرد.

سوئیس با این پیروزی برای نخستین بار از سال ۱۹۵۴، زمانی که میزبان جام جهانی بود، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد و حالا باید در یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های این مرحله، برابر مدافع عنوان قهرمانی، آرژانتین صف‌آرایی کند. از سوی دیگر، کلمبیا بار دیگر در ضربات پنالتی از جام جهانی حذف شد؛ سرنوشتی که پیش‌تر در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز برابر انگلیس تجربه کرده بود.

برنامه دیدار یک چهارم به شرح زیر است:

یکشنبه، ۲۱ تیر (۱۲ جولای ۲۰۲۶)