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تابناک گزارش می دهد؛

ایران‌خودرو چگونه با تغییر یک نام، حقوق هزاران نفر را سلب کرد؟/ چه کسی پاسخگوست؟

تصور کنید تمام پس‌انداز زندگی‌تان را برای خرید خودرو پرداخت کرده‌اید و حالا می‌شنوید که با تغییر یک کلمه در قرارداد شما، دیگر مشمول حمایت‌های قانونی شورای رقابت نیستید!
کد خبر: ۱۳۸۳۴۸۴
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14837 بازدید
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۲۲

ایران‌خودرو چگونه با تغییر یک نام، حقوق هزاران نفر را سلب کرد؟/ چه کسی پاسخگوست؟

یک تغییر ساده در عنوان قرارداد، میلیاردها تومان ضرر به جیب مصرف‌کنندگان زد؛ به طوری که ایران‌خودرو با جایگزینی کلمه «ییش‌فروش» با «مشارکت در تولید» در بخشنامه ۵۰۰۰، سعی دارد خود را از دایره نظارت شورای رقابت خارج کند. اما آیا ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کننده اجازه این بازی را می‌دهد؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که مصرف‌کنندگان خودرو در ایران با موجی از افزایش قیمت‌ها و تأخیر در تحویل‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حالا رویه جدید ایران‌خودرو در تعریف قراردادها، موجی از نگرانی و اعتراض را میان هزاران حواله‌دار ایجاد کرده است. 

تغییر عنوان «پیش‌فروش» به «مشارکت در تولید» در بخشنامه‌های جدید این شرکت، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌گشود، بلکه به نظر می‌رسد تلاشی باشد برای فرار از اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و سلب حقوق قانونی خریداران.

داستان از جایی شروع می‌شود که هزاران نفر از خریداران خودروهای ایران‌خودرو، خود را در وضعیت بلاتکلیفی می‌بینند. این افراد که سرمایه‌شان را در قالب طرح‌های «مشارکت در تولید» پرداخت کرده‌اند، اکنون با حقیقتی تلخ روبه‌رو هستند: شرکت ایران‌خودرو در بخشنامه ۵۰۰۰ خود، این قراردادها را «خارج از شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت» اعلام کرده است.

آیا تغییر نام یک قرارداد، ماهیت آن را تغییر می‌دهد؟

بر اساس ماده ۴ «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو»، هر قراردادی که موعد تحویل آن بین ۵ تا ۱۶ ماه باشد، عملاً یک «پیش‌فروش» محسوب می‌شود. بنابراین، وقتی تحویل خودرو در قراردادهای مشارکت در تولید، در همین بازه زمانی است، چه توجیهی دارد که ایران‌خودرو این قراردادها را از دایره نظارت شورای رقابت خارج کند؟

صدای مردم: «ما شریک تولید نیستیم، خریداریم!

یکی از مخاطبان تابناک درخصوص این طرح در گفتگو با تابناک گفت: ما با امید به داشتن خودرو و با تکیه بر قوانین کشور پول پرداخت کردیم. حالا می‌بینیم با تغییر یک کلمه در عنوان قرارداد، می‌خواهند ما را از دایره حمایت‌های قانونی شورای رقابت خارج کنند. در حالی که قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود، ما نباید هزینه این بازی‌های اداری و حقوقی شرکت را بدهیم.
دور زدن هوشمندانه یا خطای سیستمی؟

منتقدان براین باورند که در حال دور زدن مصوبات نظارتی هستند و وقتی شرکت با تغییر عنوان قرارداد، خود را از اجرای مصوبه ۴۷۳ معاف می‌کند حق مصرف‌کننده برای بهره‌مندی از قیمت‌های عادلانه و نظارت‌های قانونی را می‌گیرد.

 این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، فشار معیشتی را بر خریداران دوچندان کرده است و هرگونه خروج از چارچوب‌های قانونی، به ضرر مستقیم مردم تمام می‌شود.

به گزارش تابناک ، اکنون توپ در زمین نهادهای نظارتی و شورای رقابت است تا بررسی کنند آیا تغییر عنوان قراردادها به «مشارکت در تولید»، مجوز قانونی برای نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده است یا تلاشی برای فرار از مسئولیت‌ها؟ ایران‌خودرو باید ملزم به اجرای مصوبه ۴۷۳ شود تا اعتماد به‌سز مردم به صنعت خودرو، بیش از این تخریب نشود.

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ایران خودرو شورای رقابت اجرای مصوبه ۴۷۳ تغییر قراردادهای ایران خودرو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
13
74
پاسخ
تا دیگر برای این ماشین های بی کیفیت گران صف نکشید ،قبلا ماشین نداشتین آسمان نمیجرخید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
عزیزجان ماشین نه یک وسیلۀ صرف بلکه یک نیاز اساسی است . مردم باید آن را داشته باشند . مشکل اینجاست که این حرف را مافیای خودرو می داند ولی تو نمی دانی و آنکه می داند خوب بلد است چگونه هم از آخور بخورد و هم از توبره .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
همین الآن طرح اعلام کنه و عنوان مشارکت در تولید داشته باشه،هایلایت هم شده باشه،پیامک هم بدن که ملت مشتاق در صف،دارید مشارکت در تولید میکنید،بعضی از مردم ،میدوند در صف و برای خرید این تابوت ها،لحظه شماری میکنند،لیاقت این تیپ اشخاص،همین برخورد ایران خودرو و سایپا است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
خب وقتی بنزین مفت به دارنده ماشین بدهی که قیمتش از آب معدنی ارزانتر است چرا باید ماشین نخریم
چرا باید در صف اتوبوس و مترو منتظر بشویم و پول بیشتر از هزینه بنزین هم بدهیم؟
چرا مسیری که 15 دیقیقه پیاده روی دارد را با خودرو نروم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
نیاز اساسی برای چی ؟ مگر ناوگان عمومی وجود ندارد؟کسی که این ارابه ها را میلیاردی میخرد تیشه به اینده خودشو فرزندانش میزنه،
آرش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
مدیران اقتصادی تولیدی در این بحران تحریم و تورم اقتصادی دست کمی از ترامپ ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
6
47
پاسخ
دو تابعیتی ها ، آقازاده ها ، فساد داخلی ، سوءمدیریت و ... فکر نمی کنید با این اوضاع ادارۀ کشور ، مقاومت فقط هزینۀ ای بی فایده برای مردم است و دیگر هیچ ؟ آخه کجای دنیا طرف بدون اینکه فکری به حال بیماریهای داخلی بدنش بکند به جنگ اژدهای بیرونی می رود ؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
سالهاست مبنای سیاست خارجی کشور یک رویای محال بوده و برای مردم و کشور هزینه تراشی شده است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ایران خودرو الان دست کروز (بهمن موتور) هست. تقریبا خصوصی شده
متاسفانه خیلی از فسادها توسط این شرکت های خصوصی انجام‌ میگیره
مشکل عدم‌ نظارت و فساد اداری هست. هزاران میلیارد به شرکتی وام میدن که ضمانتش چند صد میلیاردم نمیشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
احسنت موافقم
کوثر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
1
5
پاسخ
خب خداروشکر مثل اینکه سایپا هم راه دور زدن مردمو یاد گرفته طرح مشارکت در تولید زده،خدا
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
0
8
پاسخ
واقعاً این آقایون تا کجا مردم رو هالو فرض کردن!!!! خودروهای بی کیفیت شون بازار نداره حالا می‌خوان مردم جور ضرر ها شون بکشند.
هومن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
0
2
پاسخ
لطفاً متن قانون را درست بخوانید. این جمله‌ای که شما به آن استناد کردید غلط است و چنین چیزی در قانون و آیین‌نامه آن وجود ندارد.
---
بر اساس ماده ۴ «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو»، هر قراردادی که موعد تحویل آن بین ۵ تا ۱۶ ماه باشد، عملاً یک «پیش‌فروش» محسوب می‌شود
---
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
1
11
پاسخ
۱۰ سال پیش مردم ۲ ماه نخریدن
از دم قسط ماشین شد ماهی ۱ میلیون ...همه رفتن خریدن
اگه نخریده بودن الان ...به ایرانخودرو افتخار میکردیم
محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
1
2
پاسخ
حقتون بیشتر از این نیست
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
2
پاسخ
دارید بخرید ندارید نخرید سیستم اینگونه است زور که نیست
مالک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
0
4
پاسخ
شورای رقابت جوابگو باش
قرارداد را با تغییر کلمات =نمونه بارز و جدید کلاهبرداری نیست چیه ؟
حمایت مصرف کننده کجاست .
اگر حرف ایران‌خودرو باشه یعنی دست در یک کاسه
اعتماد کم میشه .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
0
10
پاسخ
دلال،واقتصاد بسته و حمایت از دو تا کارخانه مصادره ای این بلا رو سر مردم اوردند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
مدیر دولتی برای شرکتهای ذاتا مصادره ای
به خصوص وقتی که شرکتها
اساس تولید یک محصول باشن فاجعه اقتصادی است
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