کائوسا رِیِنا یکی از غذاهای شناخته‌شده آشپزی پرویی است؛ سالادی سرد و لایه‌ای که در آن پوره سیب‌زمینیِ مزه‌دارشده با لیموترش و خمیر فلفل آخی آمارِیو، در کنار سالاد مرغ، آووکادو و چاشنی‌های تازه قرار می‌گیرد. این غذا برخلاف سالادهای معمول سیب‌زمینی، با سیب‌زمینی له‌شده تهیه می‌شود و همین بافت نرم و قالب‌پذیر، ظاهر چندلایه و متفاوتی به آن می‌دهد. در این ویدیو کائوسا به شکل پیش‌غذاهای کوچک در قالب رمکین آماده می‌شود؛ غذایی مناسب روزهای گرم، با طعمی ترکیبی از تندی ملایم فلفل، ترشی لیموترش، لطافت سیب‌زمینی و بافت خنک سالاد مرغ. جزئيات را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید. کائوسا رِیِنا یکی از غذاهای شناخته‌شده آشپزی پرویی است؛ سالادی سرد و لایه‌ای که در آن پوره سیب‌زمینیِ مزه‌دارشده با لیموترش و خمیر فلفل آخی آمارِیو، در کنار سالاد مرغ، آووکادو و چاشنی‌های تازه قرار می‌گیرد. این غذا برخلاف سالادهای معمول سیب‌زمینی، با سیب‌زمینی له‌شده تهیه می‌شود و همین بافت نرم و قالب‌پذیر، ظاهر چندلایه و متفاوتی به آن می‌دهد. در این ویدیو کائوسا به شکل پیش‌غذاهای کوچک در قالب رمکین آماده می‌شود؛ غذایی مناسب روزهای گرم، با طعمی ترکیبی از تندی ملایم فلفل، ترشی لیموترش، لطافت سیب‌زمینی و بافت خنک سالاد مرغ. جزئيات را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.

مواد لازم:

برای ۴ پرس پیش‌غذایی، در قالب‌های رمکین حدود ۱۸۰ میلی‌لیتری

برای مخلوط سیب‌زمینی:

حدود ۵۷۰ گرم سیب‌زمینی یوکان گلد یا سیب‌زمینی راسِت

۲ قاشق غذاخوری خمیر فلفل آخی آمارِیو، یا به میزان دلخواه

۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون

آب ۱ یا ۲ عدد لیموترش، یا به میزان دلخواه

نمک و فلفل کاین، به میزان لازم

برای سالاد مرغ:

۱ عدد سینه مرغ پخته بزرگ، نگینی خردشده یا ریش‌ریش‌شده

حدود ۳۵ گرم نخودفرنگی سبز

حدود ۳۵ گرم هویج پخته نگینی

۲ قاشق غذاخوری فلفل دلمه‌ای قرمز کبابی، ریز خردشده

۱ قاشق چای‌خوری شالت خردشده، یا پیاز قرمز

۲ قاشق غذاخوری گشنیز تازه خردشده

۱ قاشق چای‌خوری آب لیموترش

حدود ۶۰ تا ۸۰ میلی‌لیتر مایونز، یا به مقدار لازم

نمک و فلفل کاین، به میزان لازم

۱ عدد آووکادوی رسیده برای لایه‌گذاری با سالاد

برای سس:

حدود ۸۰ میلی‌لیتر مایونز

۱ قاشق غذاخوری خامه ترش، اختیاری

۱ حبه کوچک سیر له‌شده

۲ قاشق چای‌خوری خمیر فلفل آخی آمارِیو، یا به میزان دلخواه

کمی آب برای تنظیم غلظت سس

نکته مهم در دستور پخت:

اگر خمیر فلفل آخی آمارِیو در دسترس نبود، در دستور پیشنهاد شده است از ترکیب فلفل دلمه‌ای نارنجی یا قرمزِ کبابی و پوست‌گرفته با فلفل قرمز فِرِزنو برای ایجاد تندی استفاده شود، هرچند طعم نسخه اصلی با آخی آمارِیو متمایزتر است.