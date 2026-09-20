طرز تهیه کائوسا؛ سالاد سیبزمینی و مرغ به سبک پرویی
مواد لازم:
برای ۴ پرس پیشغذایی، در قالبهای رمکین حدود ۱۸۰ میلیلیتری
برای مخلوط سیبزمینی:
حدود ۵۷۰ گرم سیبزمینی یوکان گلد یا سیبزمینی راسِت
۲ قاشق غذاخوری خمیر فلفل آخی آمارِیو، یا به میزان دلخواه
۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون
آب ۱ یا ۲ عدد لیموترش، یا به میزان دلخواه
نمک و فلفل کاین، به میزان لازم
برای سالاد مرغ:
۱ عدد سینه مرغ پخته بزرگ، نگینی خردشده یا ریشریششده
حدود ۳۵ گرم نخودفرنگی سبز
حدود ۳۵ گرم هویج پخته نگینی
۲ قاشق غذاخوری فلفل دلمهای قرمز کبابی، ریز خردشده
۱ قاشق چایخوری شالت خردشده، یا پیاز قرمز
۲ قاشق غذاخوری گشنیز تازه خردشده
۱ قاشق چایخوری آب لیموترش
حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیلیتر مایونز، یا به مقدار لازم
نمک و فلفل کاین، به میزان لازم
۱ عدد آووکادوی رسیده برای لایهگذاری با سالاد
برای سس:
حدود ۸۰ میلیلیتر مایونز
۱ قاشق غذاخوری خامه ترش، اختیاری
۱ حبه کوچک سیر لهشده
۲ قاشق چایخوری خمیر فلفل آخی آمارِیو، یا به میزان دلخواه
کمی آب برای تنظیم غلظت سس
نکته مهم در دستور پخت:
اگر خمیر فلفل آخی آمارِیو در دسترس نبود، در دستور پیشنهاد شده است از ترکیب فلفل دلمهای نارنجی یا قرمزِ کبابی و پوستگرفته با فلفل قرمز فِرِزنو برای ایجاد تندی استفاده شود، هرچند طعم نسخه اصلی با آخی آمارِیو متمایزتر است.