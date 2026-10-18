پی‌تی-۹۱ تواردی، تانک اصلی میدان نبرد ساخت لهستان، بر پایه تی-۷۲ شوروی توسعه یافت، اما تغییرات گسترده‌ای در موتور، سامانه کنترل آتش، زره واکنشی انفجاری و تجهیزات دید و هدف‌گیری دریافت کرد. این تانک پس از فروپاشی شوروی و در چارچوب تلاش لهستان برای نوسازی توان زرهی خود شکل گرفت و در دهه ۱۹۹۰ به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین نمونه‌های ارتقایافته تی-۷۲ شناخته می‌شد. در این ویدیو، تاریخچه توسعه پی‌تی-۹۱، تفاوت‌های آن با تی-۷۲، نقاط قوت آن در زمینه تحرک و قدرت آتش، ضعف‌های آن در برابر تهدیدات مدرن ضدزره و آینده احتمالی آن در ارتش لهستان بررسی می‌شود. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.