جنگ افزار؛
خودروی رزمی پیادهنظام کی-21
خودروی رزمی کی-21 یکی از مهمترین محصولات زرهی کره جنوبی است که برای جایگزینی ناوگان فرسوده کیآیافوی توسعه یافت. این خودرو با بهرهگیری از مواد کامپوزیتی، زره چندلایه، سامانه کنترل آتش پیشرفته و توپ ۴۰ میلیمتریبوفورس ایکسکی طراحی شده و در مقایسه با بسیاری از خودروهای رزمی پیادهنظام مدرن، سبکتر و ارزانتر معرفی میشود. کی-21 علاوه بر توان حمل ۹ نیروی پیاده کاملاً مجهز، از قابلیت آبیخاکی، سامانه اطفای حریق خودکار، حفاظت هستهای، زیستی و شیمیایی و امکان نصب سامانه حفاظت فعال برخوردار است. توان ضدزره آن نیز با ترکیب توپ ۴۰ میلیمتری، تیربار ۷.۶۲ میلیمتری و پرتابگرهای موشک ضدتانک تقویت شده و آن را به تهدیدی جدی برای نفربرهای زرهی، خودروهای رزمی پیادهنظام و حتی تانکهای اصلی میدان نبرد تبدیل میکند. جزئیات این خودروی رزمی کرهای را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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