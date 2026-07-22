جنگ افزار؛
سرنوشت غولهای دریایی ژاپن در جنگ جهانی دوم
در آستانه جنگ جهانی دوم، نیروی دریایی امپراتوری ژاپن برای جبران برتری عددی آمریکا، دو رزمناو عظیم یاماتو و موساشی را ساخت؛ کشتیهایی که از نظر وزن، زره و قدرت آتش در زمان خود بیسابقه بودند. این رزمناوها با توپهای ۴۶۰ میلیمتری، زره ضخیم و توان حمله دوربرد طراحی شدند تا نماد برتری دریایی ژاپن باشند. با این حال، تغییر ماهیت جنگ دریایی و برتری روزافزون نیروی هوایی آمریکا باعث شد این غولهای دریایی هرگز نقشی متناسب با عظمت خود ایفا نکنند. موساشی در نبرد خلیج لیته و یاماتو در عملیات انتحاری تنگو زیر حملات سنگین هوایی غرق شدند؛ سرنوشتی که پایان عصر رزمناوهای عظیم و آغاز برتری ناوهای هواپیمابر را بهروشنی نشان داد. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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