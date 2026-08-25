این ویدیو، تنها نمونه عملیاتی باقی‌مانده از شاتگان تمام‌خودکار پنکور جک‌همر را بررسی می‌کند؛ سلاحی کمیاب که با وجود تولید تنها سه نمونه، به واسطه بازی‌های ویدئویی مثل مکس پین و سینما شهرت فرهنگی گسترده‌ای پیدا کرده است. او در این بررسی، ضمن مرور تاریخچه طراحی این سلاح توسط جان اندرسون، توضیح می‌دهد چرا پروژه جک‌همر با وجود عملکرد قابل قبول در آزمایش‌های نظامی، به تولید انبوه و پذیرش رسمی نرسید. ویدیو همچنین با باز کردن قطعات این نمونه اولیه، سازوکار غیرمعمول آن از جمله عملکرد «بلو فوروارد»، خشاب گرد ۱۰ فشنگی، سامانه چرخش خشاب، سوزن آتش و تفاوت‌های این نمونه کارگاهی با نسخه‌های آزمایشی سبک‌تر را نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر درباره یکی از خاص‌ترین سلاح‌های آزمایشی قرن بیستم را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.