قدرتگیری نیروی دریایی شوروی از انقلاب تا جنگ سرد
این گزارش آرشیوی روند شکلگیری و گسترش نیروی دریایی شوروی را از میراث ناوگان تزاری و فروپاشی آن پس از انقلاب اکتبر تا بازسازی در دوره استالین، جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد بررسی میکند. ویدیو نشان میدهد چگونه شوروی با وجود پاکسازیهای گسترده، ضعف عملیاتی در جنگ و آسیبپذیری پایگاههای دریایی، پس از جنگ جهانی دوم توانست نیروی دریایی خود را به یکی از ابزارهای اصلی قدرت جهانی تبدیل کند. در ادامه، گزارش به توسعه ناوگانهای شمال، بالتیک، دریای سیاه و اقیانوس آرام، گسترش زیردریاییهای هستهای، موشکهای کروز و بالستیک، ناوگان تجاری، ناوگان صیادی آبهای آزاد و شبکه اقیانوسنگاری شوروی میپردازد؛ مجموعهای که به مسکو امکان داد در مدیترانه، اقیانوس اطلس، قطب شمال و نقاط مختلف جهان حضور دریایی دائمی داشته باشد. جزئیات این گزارش تاریخی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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