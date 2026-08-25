راز راه رفتن کگو روی دیوار و سقف

گکوها می‌توانند روی دیوارهای عمودی و حتی سقف حرکت کنند؛ بی‌آنکه پنجه، چسب یا تار عنکبوتی در کار باشد. راز این توانایی در ساختار بسیار ریز کف پاهای آن‌ها و نیرویی بین‌مولکولی به نام «واندروالس» نهفته است. مژکچه‌ها و اسپاتول‌های میکروسکوپی روی انگشتان گکو، سطح تماس بسیار گسترده‌ای با دیوار ایجاد می‌کنند و همین تماس، نیروی چسبندگی کافی برای نگه داشتن وزن بدن او را فراهم می‌کند. این سازوکار شگفت‌انگیز، الهام‌بخش طراحی مواد چسبنده مصنوعی نیز شده است؛ موادی که هرچند هنوز به قدرت پای گکو نیستند، اما می‌توانند توانایی‌هایی خیره‌کننده ایجاد کنند. جزئیات این پدیده علمی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.