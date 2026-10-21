کشمیر؛ میدان نبرد هند و پاکستان

کشمیر یکی از پرمناقشه‌ترین مناطق جهان است؛ سرزمینی که بیش از هفت دهه میان هند و پاکستان محل درگیری، جنگ، اشغال نظامی و خشونت‌های پی‌درپی بوده است. این گزارش از حمله انتحاری سال ۲۰۱۹ به نیروهای امنیتی هند آغاز می‌کند و ریشه‌های بحران را از زمان تقسیم هند بریتانیا، جنگ‌های هند و پاکستان، خط کنترل، دخالت گروه‌های شبه‌نظامی، سرکوب نظامی و تبدیل کشمیر به یکی از نظامی‌ترین مناطق جهان بررسی می‌کند. در پس این کشمکش ژئوپلیتیک میان هند، پاکستان و چین، صدای اصلی مردم کشمیر قرار دارد؛ مردمی که میان خشونت، ناامنی، محرومیت سیاسی و رؤیای حق تعیین سرنوشت گرفتار مانده‌اند. جزئیات این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.