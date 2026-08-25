کت‌وشلوار سه‌تکه زمانی نماد کامل آراستگی روزمره مردانه بود؛ ترکیبی کلاسیک از کت، جلیقه و شلوار که هم ریشه‌ای عمیق در تاریخ پوشاک مردانه دارد و هم نشانه‌ای از وقار، رسمیت و سلیقه شخصی به شمار می‌رفت. اما با تغییر سبک زندگی، گسترش گرمایش مرکزی، سهمیه‌بندی پارچه در دوران جنگ جهانی دوم، دگرگونی هنجارهای اجتماعی و رواج پوشش‌های غیررسمی‌تر، این لباس به‌تدریج جای خود را به کت‌وشلوار دوتکه و سپس ترکیب‌های راحت‌تر داد. این ویدیو توضیح می‌دهد چرا جلیقه از پوشش روزمره مردان کنار رفت، چگونه کت‌وشلوار سه‌تکه از نماد وقار عمومی به انتخابی خاص و گاه وینتیج تبدیل شد و چرا با وجود کاهش محبوبیت، هنوز هم می‌تواند یکی از شیک‌ترین انتخاب‌ها در پوشاک کلاسیک مردانه باشد. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.