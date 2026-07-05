رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در بخش مربوط به خانه اولی‌ها و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند فعلا خرید و فروش چندانی انجام نمی‌شود و بازار راکد است، اما معاملات توسط کسانی که قصد تبدیل به احسن واحدهای مسکونی خود را دارند، انجام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کیانوش گودرزی اظهار کرد: تب و تاب قیمتی که اوایل امسال در بازار مسکن ایجاد شده بود فروکش کرده و بازار مسکن و اجاره شرایط نسبتا آرامی را طی می‌کند. برای تابستان هم بعید است التهابی در بازار ملک ایجاد شود.

وی افزود: درخصوص بازار اجاره از اسفندماه اعلام کردیم قراردادهایی که مدت زمان آن در زمان جنگ منقضی شده به صورت خودکار به مدت دو ماه تمدید شود که اثر خوبی داشت. هرچند مردم ایران همیشه یک گام جلوتر از ما حرکت می‌کنند و با همدلی که داشتند این فرآیند را مدیریت کردند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که امسال بسیاری از مستاجران در همان واحدهایی که مستقر هستند قرارداد خود را تمدید کرده‌اند گفت: این تمدید یا بین خود مالک و مستاجر است یا از طریق سامانه‌ها انجام می‌شود.

بازار مسکن راکد است

گودرزی تاکید کرد: شورای مسکن استان سقف مجاز افزایش اجاره بها برای سال جاری در تهران را ۲۷ درصد اعلام کرد و بعید است مشکل خاصی از نظر عدول مالکان از این سقف داشته باشیم. این رقم در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر استان تهران ۲۳ درصد اعلام شد. در شهرهای کوچک هم بحران اجاره‌نشینی چندان زیاد نیست. اگر هم باشد تابع همین مقررات است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در تشریح تعیین سقف قراردادهای اجاره در سال جاری گفت: اگر مشاور املاک از سال قبل یک قرارداد اجاره منعقد کرده باشد و متعاملین در سال جاری برای تمدید به دفتر املاک مراجعه کنند، مشاور باید سقف مجاز که در سال جاری ۲۷ درصد تعیین شده را رعایت کند. اما اگر متعاملین بدون ارایه سوابق بخواهند قرارداد جدید ثبت کنند به این دلیل که مشاوران املاک دسترسی به سامانه‌ها ندارند اراده متعاملین را اجرا خواهند کرد.

وی اظهار کرد: عامل بازدارنده‌ای که در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دیده شده این است که اگر مالکان سقف مجاز اجاره بها را در تمدید قرارداد رعایت نکنند مستاجر تا پنج سال بعد از اتمام قرارداد می‌تواند در مراجع ذی‌صلاح نسبت به شکایت از مالک اقدام کند.

گودرزی درباره وضعیت خرید و فروش مسکن در پایتخت گفت: در بخش مربوط به خانه اولی‌ها و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند فعلا خرید و فروش چندانی انجام نمی‌شود و راکد است اما تعداد محدودی معاملات توسط کسانی که قصد تبدیل به احسن واحدهای مسکونی خود را دارند انجام می‌شود.