عکس: اشک‌های جام جهانی ۲۰۲۶

سوتِ پایانِ بازی، مرز میان امید و یأس است. جام جهانی ۲۰۲۶ در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، اشک‌های زیادی را در سرتاسر جهان جاری کرد؛ از هواداران آلمان که در پنالتی‌ها مغلوب شدند تا طرفداران ژاپن، اکوادور و سنگال که با رویاهایشان خداحافظی کردند. این عکس ها نگاهی به واکنش‌های احساسی هواداران در قاب دوربین‌های سراسر دنیا پس از حذف تیم‌های محبوبشان دارد.