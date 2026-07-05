عکس: اشکهای جام جهانی ۲۰۲۶
سوتِ پایانِ بازی، مرز میان امید و یأس است. جام جهانی ۲۰۲۶ در مرحله یکشانزدهم نهایی، اشکهای زیادی را در سرتاسر جهان جاری کرد؛ از هواداران آلمان که در پنالتیها مغلوب شدند تا طرفداران ژاپن، اکوادور و سنگال که با رویاهایشان خداحافظی کردند. این عکس ها نگاهی به واکنشهای احساسی هواداران در قاب دوربینهای سراسر دنیا پس از حذف تیمهای محبوبشان دارد.
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