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کد خبر: ۱۳۸۳۱۴۷
بازدید: ۲۲۸۶

عکس: اشک‌های جام جهانی ۲۰۲۶

سوتِ پایانِ بازی، مرز میان امید و یأس است. جام جهانی ۲۰۲۶ در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، اشک‌های زیادی را در سرتاسر جهان جاری کرد؛ از هواداران آلمان که در پنالتی‌ها مغلوب شدند تا طرفداران ژاپن، اکوادور و سنگال که با رویاهایشان خداحافظی کردند. این عکس ها نگاهی به واکنش‌های احساسی هواداران در قاب دوربین‌های سراسر دنیا پس از حذف تیم‌های محبوبشان دارد.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی فوتبال
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.