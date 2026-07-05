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اعلام ۲ روز تعطیلی برای استان دیگر عراق

استان دیوانیه عراق هم برای تشییع رهبر شهید انقلاب روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آینده تعطیل اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۴۲
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اعلام ۲ روز تعطیلی برای استان دیگر عراق

شورای استان دیوانیه عراق در راستای فراهم شدن فرصت برای مشارکت عموم مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، ادارات دولتی این استان را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ استان دیوانیه عراق روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شد.

استانداری دیوانیه عراق اعلام کرد که شورای استان تصمیم گرفت که در راستای فراهم شدن فرصت برای عموم مردم برای مشارکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، ادارات و نهادهای دولتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پیشِرو تعطیل اعلام شود.

تاکنون چند استان عراق روزهای مذکور را به مناسبت تشییع پیکر رهبر شهید ایران تعطیل اعلام کردند.

قرار است روز چهارشنبه ۸ ژوئن پیکر رهبر شهید ایران در کربلا و نجف تشییع شود.

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