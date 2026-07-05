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انتقال گنبد آهنین به امارات در قلب جنگ!

وزیر حمل و نقل کابینه رژیم صهیونیستی، تایید کرد که اسرائیل در طول جنگ چهل روزه، سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین را به امارات متحده عربی منتقل کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۲۷
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انتقال گنبد آهنین به امارات در قلب جنگ!

میری رگو، وزیر حمل و نقل کابینه رژیم صهیونیستی، در گفت‌وگو با رادیو اسرائیل، تایید کرد که رژیم صهیونیستی در طول جنگ چهل روزه با ایران، سامانه‌های گنبد آهنین را به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده و این سامانه دفاع هوایی را در امارات متحده عربی مستقر کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ اظهارات این عضو کابینه سیاسی امنیتی رژیم صهیونیستی، اولین تأیید رسمی در خصوص گزارشی است که حدود ۲ ماه پیش در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شد. طبق این گزارش، اسرائیل سامانه‌های پدافندی، از جمله سیستم‌های لیزری، را به عنوان بخشی از تلاش مشترک برای مقابله با موشک‌های ایران به امارات متحده عربی ارسال کرده است.

طبق همین گزارش، ده‌ها پرسنل نظامی اسرائیلی نیز در کنار این سامانه‌ها به امارات اعزام شده‌اند و به راه‌اندازی آنها در کشوری کمک کرده‌اند.

بر اساس مقاله یادشده، تصمیم استقرار سامانه‌های پدافندی اسرائیل در امارات، پس از گفت‌وگوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی، اتخاذ شده است. نتانیاهو به ارتش اسرائیل دستور داد تا یک سامانه گنبد آهنین را به همراه ده‌ها سرباز ارتش اسرائیل برای عملیاتی کردن آن در این کشور مستقر کند.

رژیم صهیونیستی پیشتر سامانه‌های پدافندی مختلفی را به همپیمانان خود فروخته است اما استقرار سامانه گنبد آهنین، در کنار تیم‌های عملیاتی ارتش اسرائیل، پیشتر سابقه نداشته است.

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