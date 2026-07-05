ازسرگیری تجارت دریایی ایران و قطر پس از 5 ماه

عباس عبدالخانی، با اشاره به از سرگیری تجارت ایران و قطر، بیان کرد: پس از حدود پنج ماه توقف در مسیر حمل‌ونقل دریایی کالا میان بندر دیر جمهوری اسلامی ایران و بندر الرویس قطر، با پیگیری‌های مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه و هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان ذیربط دولت قطر، بندر الرویس مجدداً پذیرش کالاهای ایرانی را آغاز کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عبدالخانی با اشاره به اهمیت این مسیر تجاری افزود: بندر الرویس مهم‌ترین دروازه‌های ورود کالاهای ایرانی به بازار قطر محسوب می‌شود و ازسرگیری فعالیت این مسیر دریایی، نقش مهمی در تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش سرعت تأمین کالا و ارتقای حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ایفا خواهد کرد.

رایزن بازرگانی ایران در دوحه تصریح کرد: طیف متنوعی از کالاهای ایرانی از طریق این مسیر به بازار قطر صادر می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به انواع میوه و تره‌بار تازه، صیفی‌جات، خشکبار، مواد غذایی، آبزیان، تخم مرغ و فرآورده‌های پروتئینی، مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان سفید، محصولات معدنی، فرش دستباف و ماشینی و دیگر کالاهای مورد نیاز بازار قطر اشاره کرد.

او ادامه داد: بازگشایی مجدد بندر الرویس علاوه بر ایجاد رونق در تجارت دوجانبه، موجب افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در بندر دیر در استان بوشهر بعنوان بندر مبدأ صادرات کالا به قطر، رونق کسب‌وکار صادرکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی و فعالان زنجیره تأمین خواهد شد.

عبدالخانی با تأکید بر روند رو به رشد روابط اقتصادی تهران و دوحه اظهار داشت: توسعه و گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر از اولویت‌های مشترک دو کشور بوده و در چارچوب تأکیدات و اراده مقامات عالیرتبه ایران و قطر برای ارتقای سطح روابط دوجانبه دنبال می‌شود.

رایزن بازرگانی ایران در دوحه در پایان ضمن قدردانی از تلاشها و پیگیری های سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر برای بازگشایی بندر الرویس، ابراز امیدواری کرد با ازسرگیری فعالیت این مسیر دریایی، شاهد توسعه همکاری‌های بخش خصوصی و ارتقای حجم مبادلات تجاری میان دو کشور باشیم.

