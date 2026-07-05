زنده شدن خاطره تلخ مارادونا برای انگلستان مقابل مکزیک/ برزیل و نروژ، بازی تکراری جام جهانی ۹۸ یا نبردی به سود سلسائو
تقابل انگلستان و مکزیک در یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ یک خاطره تلخ و دردآور را برای سهشیر همراه خود دارد؛ شکست مقابل آرژانتین با گل مشهور «دست خدا» که توسط مارادونا به ثمر رسید و انگلستانیها هرگز آن روز در ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی را فرامش نخواهند کرد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روز حساس یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از راه رسید. بیستوپنجمین روز از مسابقات جام جهانی که با دو دیدار هیجانانگیز و البته بسیار حساس دنبال خواهد شد و برندگان این دیدارها نیز میتوانند یکی از جذابترین دیدارهای یک چهارم نهایی را شکل دهند. در هر دو مسابقه در یک سمت میدان، دو مدعی قهرمانی حضور دارند و در سوی دیگر هم تیمهایی قابل احترام که اگرچه سابقه قهرمانی در جام جهانی را ندارند، اما قدرت به چالش کشیدن رقبای خود را دارند.
در نخستین دیدار از دومین روز دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی، برزیل با نروژ دیدار خواهد کرد. تیمی از قاره اروپا که در این دوره با هدایت استوله سولباکن، قدرتی مثال زدنی و البته درخشش ستاره خود، یعنی ارلینگ هالند به جام جهانی راه پیدا کرد و در داخل تورنمنت هم تیمی سرسخت نشان داده است. نروژ احتمالاً روی کاغذ شانس کمتری برای پیروزی مقابل سلسائو داشته باشد، اما قطعاً تیم بدون شانسی هم نیست و این توانایی را دارد که پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی را در همین مرحله حذف کند.
در سوی دیگر میدان، برزیل با هدایت کارلو آنچلوتی اگرچه در مرحله گروهی توانست صدرنشین شود، اما در یک شانزدهم نهایی تا آستانه حذف هم پیش رفته بود و مقابل ژاپن در لحظات پایانی به گل برتری دست یافت و به جمع ۱۶ تیم برتر جام رسید. برزیل و نروژ البته سابقه تقابل در جام جهانی را هم دارند که نروژیها در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه با نتیجه ۲ بر یک پیروز شدند. هر دو تیم بازیکنان توانایی دارند و در برزیل هم همیشه ستارگانی زیادی حضور داشتهاند، اما احتمالاً جذابترین بازیکنان دو تیم ارلینگ هالند و وینیسیوس جونیور باشند که در خط حمله بهترین تیمهای باشگاهی دنیا هم بازی میکنند و جزو ستارگان حال حاضر فوتبال دنیا محسوب میشوند.
مکزیکِ میزبان در شرایطی مقابل تیم مدعی انگلستان قرار خواهد گرفت که بهترین تیم در میان سه میزبان جام جهانی بوده و نه تنها در هر چهار دیدارش تا به اینجا به پیروزی رسیده، حتی گلی هم دریافت نکرده است. مکزیکیها با اعتماد بهنفس بالایی مقابل سهشیر بازی خواهند کرد که پس از ۶۰ سال به دنبال رویای قهرمانی دوباره هستند.
انگلستانیها البته ۲۰ سال پس از اولین قهرمانیشان یک فرصت دیگر برای قهرمانی داشتند که در یک بازی فراموش نشدنی بازی را به آرژانتین واگذار کردند. دیداری که با درخشش و البته یک حرکت عجیب از سوی دیهگو مارادونا همراه بود و ستاره فقید آلبیسلسته یک گل را با دریبل اکثر بازیکنان سهشیر وارد دروازه این تیم کرد و گل معروفش با نام دست خدا هم با دست به ثمر رسید که در ادامه آرژانتین به فینال رسید و قهرمان جهان شد. جالب اینکه این دیدار در جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک و در ورزشگاه آزتکا رقم خورد. جایی که حالا دست تقدیر پس از ۴۰ سال بار دیگر انگلستانیها را به همان نقطه رسانده و این تیم با هدایت توماس توخل باید مقابل مکزیکی قرار بگیرد که با هدایت خاویز آگیره از حمایت هوادارانش برخوردار است و این را بهترین فرصت خود برای رسیدن به مراحل بالاتر میداند.
اینجا میتوانید نتایج کامل دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ و برنامه کامل این تورنمنت تا مرحله فینال را ببینید. همچنین برنامه دیدارهای روز بیستوچهارم جام جهانی به شرح زیر است:
نکته: تمامی بازیها به وقت محلی در روز شنبه برگزار میشود، اما باتوجه به تنظیم خبر با ساعت تهران، در برنامه بازیها روز شنبه و یکشنبه قید شده است.
یکشنبه، ۱۴ تیر (۵ جولای ۲۰۲۶)
- بازی شماره ۹۱: برزیل – نروژ، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی (ساعت ۱۶ به وقت محلی)
دوشنبه، ۱۵ تیر (۶ جولای ۲۰۲۶)
- بازی شماره ۹۲: مکزیک – انگلستان، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی (ساعت ۱۸ یکشنبه به وقت محلی)
برنده این دیدارها در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هم میروند:
یکشنبه، ۲۱ تیر (۱۲ جولای ۲۰۲۶)
- بازی شماره ۹۹: برنده بازی ۹۱ – برنده بازی ۹۲، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی (ساعت ۱۷ شنبه به وقت محلی)