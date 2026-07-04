با اتمام دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ و مشخص شدن چهره ۱۶ تیم صعود کننده به مرحله بعدی، برنامه کامل دیدارهای یک هشتم نهایی مشخص شد.

برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶؛ تقابل‌های جذاب هم سطح نیمه‌نهایی و فینال + نتایج کامل یک شانزدهم نهایی

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، با دیدارهای جذابی دنبال خواهد شد؛ تقابل پرتغال - اسپانیا، برزیل - نروژ و مکزیک - انگلستان از جمله دیدارهای جذاب این مرحله است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از گذشت ۲۳ روز از دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶، چهره ۱۶ تیم حاضر در مرحله یک هشتم نهایی مشخص شد.

در مرحله یک شانزدهم نهایی حذف تیم‌هایی چون هلند و آلمان از جمله اتفاقاتی بود که هواداران فوتبال را به شوک فرو برد. دو تیم مدعی قهرمانی که هر دو در ضربات پنالتی شکست خوردند و حذف شدند.

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نتایج کامل دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا به شرح زیر است:

یک شانزدهم نهایی

یکشنبه، ۷ تیر (۲۸ جون ۲۰۲۶)

ورزشگاه سوفای، لس‌آنجلس - بازی شماره ۷۳:

آفریقای جنوبی صفر - کانادا یک

گل: استیون اوستاکیو (دقیقه ۲+۹۰)

دوشنبه، ۸ تیر (۲۹ جون ۲۰۲۶)

ورزشگاه ان‌آرجی، هیوستون - بازی شماره ۷۶:

برزیل ۲ - ژاپن یک

گل‌ها: کاسمیرو (دقیقه ۵۶) و مارتینلی (۶+۹۰) برای برزیل و کایشو سانو (دقیقه ۲۹) برای ژاپن

سه‌شنبه، ۹ تیر (۳۰ جون ۲۰۲۶)

ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست - بازی شماره ۷۴:

آلمان یک (۳) - پاراگوئه یک (۴)

گل‌ها: کای هاورتس (دقیقه ۵۴) برای آلمان و خولیو سزار انسیسو (دقیقه ۴۲) برای پاراگوئه

ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای، نوئوو لئون گوادالوپ - بازی شماره ۷۵:

هلند یک (۲) - مراکش یک (۳)

گل‌ها: کودی خاکپو (دقیقه ۷۲) برای و عیسا دیوپ (دقیقه ۱+۹۰)

ورزشگاه ای‌تی اند تی، آرلینگتون تگزاس - بازی شماره ۷۸:

ساحل عاج یک - نروژ ۲

گل‌ها: آماد دیالو (دقیقه ۵۹) برای ساحل عاج و آنتونیو نوسا (دقیقه ۳۹) و ارلینگ هالند (دقیقه ۸۶) برای نروژ

چهارشنبه، ۱۰ تیر (یک جولای ۲۰۲۶)

ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی - بازی شماره ۷۷:

فرانسه ۳ - سوئد صفر

گل‌ها: کیلیان امباپه (دقایق ۴۵ و ۷۴) و بردلی بارکولا (دقیقه ۵۳)

ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی - بازی شماره ۷۹:

مکزیک ۲ - اکوادور صفر

گل‌ها: خولیان کوینونز (دقیقه ۲۲) و رائول خیمنز (دقیقه ۳۱)

خولیان کوینونز (دقیقه ۲۲) و رائول خیمنز (دقیقه ۳۱) اخراج: پیرو هینکاپیه از اکوادور

ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا - بازی شماره ۸۰:

انگلستان ۲ - کنگو یک

گل‌ها: هری کین (دقایق ۷۹ و ۸۶) برای انگلستان و برایان سیپنگا (دقیقه ۷) برای کنگو

ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل - بازی شماره ۸۲:

بلژیک ۳ - سنگال ۲

گل‌ها: روملو لوکاکو (دقیقه ۸۶) و یوری تیلمانس (دقایق ۸۹ و ۵+۱۲۰ - پنالتی) برای بلژیک و حبیب دیارا (دقیقه ۲۵) و اسماعیلا سار (دقیقه ۵۱) برای سنگال

پنجشنبه، ۱۱ تیر (۲ جولای ۲۰۲۶)

ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا - بازی شماره ۸۱:

آمریکا ۲ - بوسنی و هرزگوین صفر

گل‌ها: فلورین بالوگون (دقیقه ۳۳) و مالک تیلمن (دقیقه ۸۲)

فلورین بالوگون (دقیقه ۳۳) و مالک تیلمن (دقیقه ۸۲) اخراج: فلورین بالوگون

ورزشگاه سوفای، لس‌آنجلس - بازی شماره ۸۴:

اسپانیا ۳ - اتریش صفر

گل‌ها: میکل اویارزابال (دقایق ۳۶ و ۸۹) و پدرو پورو (دقیقه ۶۶)

جمعه، ۱۲ تیر (۳ جولای ۲۰۲۶)

ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد، تورنتو - بازی شماره ۸۳:

پرتغال ۲ - کرواسی یک

گل‌ها: کریستیانو رونالدو (دقیقه ۶۸ - پنالتی) و گونچالو راموس (دقیقه ۴+۹۰) برای پرتغال و ایوان پریشیچ (دقیقه ۵۳) برای کرواسی

ورزشگاه بی‌سی پِلیس، ونکوور - بازی شماره ۸۵:

سوئیس ۲ - الجزایر صفر

گل‌ها: بریل امبولو (دقیقه ۱۰) و دان ندویه (دقیقه ۴۷)

ورزشگاه ای‌تی اند تی، آرلینگتون تگزاس - بازی شماره ۸۸:

استرالیا یک (۲) - مصر یک (۴)

گل‌ها: امام عاشور (دقیقه ۱۳) برای مصر و محمد هانی (دقیقه ۵۵ - گل‌به خودی) برای استرالیا

شنبه، ۱۳ تیر (۴ جولای ۲۰۲۶)

ورزشگاه هارد راک، میامی - بازی شماره ۸۶:

آرژانتین ۳ - کیپ‌ورد ۲

گل‌ها: لیونل مسی (دقیقه ۲۹)، لیساندرو مارتینس (دقیقه ۹۲) و دینی بورگس (دقیقه ۱۱۱ - گل‌به‌خودی) برای آرژانتین و دروی دوآرته (دقیقه ۵۹) و سیدنی لوپز کابرال (دقیقه ۱۰۳) برای کیپ‌ورد

ورزشگاه اروهد، کانزاس‌سیتی - بازی شماره ۸۷:

کلمبیا یک - غنا صفر

گل: دنیل مونیوس آریاس (دقیقه ۱۴)

با مشخص شدن تیم‌های حاضر در مرحله یک هشتم نهایی، برنامه کامل دیدارهای این مرحله مشخص شد که به شرح زیر است:

شنبه، ۱۳ تیر (۴ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۹۰: کانادا – مراکش، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی، هیوستون

یکشنبه، ۱۴ تیر (۵ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۸۹: پاراگوئه – فرانسه، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا

بازی شماره ۹۱: برزیل – نروژ، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی

دوشنبه، ۱۵ تیر (۶ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۹۲: مکزیک – انگلستان، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی

بازی شماره ۹۳: پرتغال – اسپانیا، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی، آرلینگتون تگزاس

سه‌شنبه، ۱۶ تیر (۷ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۹۴: آمریکا – بلژیک، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل

بازی شماره ۹۵: آرژانتین – مصر، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا

بازی شماره ۹۶: سوئیس – کلمبیا، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس، ونکوور

یک چهارم نهایی

پنجشنبه، ۱۸ تیر (۹ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۹۷: برنده بازی ۸۹ – برنده بازی ۹۰، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست

جمعه، ۱۹ تیر (۱۰ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۹۸: برنده بازی ۹۳ – برنده بازی ۹۴، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای، لس‌آنجلس

یکشنبه، ۲۱ تیر (۱۲ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۹۹: برنده بازی ۹۱ – برنده بازی ۹۲، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی

بازی شماره ۱۰۰: برنده بازی ۹۵ – برنده بازی ۹۶، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه اروهد، کانزاس‌سیتی

نیمه نهایی

سه‌شنبه، ۲۳ تیر (۱۴ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۱۰۱: برنده بازی ۹۷ – برنده بازی ۹۸، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی، آرلینگتون تگزاس

چهارشنبه، ۲۴ تیر (۱۵ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۱۰۲: برنده بازی ۹۹ – برنده بازی ۱۰۰، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا

رده‌بندی

یکشنبه، ۲۸ تیر (۱۹ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۱۰۳: بازنده بازی ۱۰۱- بازنده بازی ۱۰۲، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی

فینال