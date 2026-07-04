صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶؛ تقابل‌های جذاب هم سطح نیمه‌نهایی و فینال + نتایج کامل یک شانزدهم نهایی

با اتمام دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ و مشخص شدن چهره ۱۶ تیم صعود کننده به مرحله بعدی، برنامه کامل دیدارهای یک هشتم نهایی مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۶۵
| |
25736 بازدید

برنامه کامل یک هشتم نهایی جام جهانی؛ تقابل جذاب پرتغال-اسپانیا، برزیل-نروژ و مکزیک-انگلستان

مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، با دیدارهای جذابی دنبال خواهد شد؛ تقابل پرتغال - اسپانیا، برزیل - نروژ و مکزیک - انگلستان از جمله دیدارهای جذاب این مرحله است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از گذشت ۲۳ روز از دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶، چهره ۱۶ تیم حاضر در مرحله یک هشتم نهایی مشخص شد.

در مرحله یک شانزدهم نهایی حذف تیم‌هایی چون هلند و آلمان از جمله اتفاقاتی بود که هواداران فوتبال را به شوک فرو برد. دو تیم مدعی قهرمانی که هر دو در ضربات پنالتی شکست خوردند و حذف شدند.

برای تماشای جدول و نتایج مرحله گروهی، نمودار مرحله حذفی، اخبار، تصاویر و ویدئوهای مربوط به جام جهانی وارد سرویس ویژه جام جهانی تابناک شوید

برنامه کامل یک هشتم نهایی جام جهانی؛ تقابل جذاب پرتغال-اسپانیا، برزیل-نروژ و مکزیک-انگلستان

نتایج کامل دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی  ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا به شرح زیر است:

یک شانزدهم نهایی

یکشنبه، ۷ تیر (۲۸ جون ۲۰۲۶)

ورزشگاه سوفای، لس‌آنجلس - بازی شماره ۷۳:

  • آفریقای جنوبی صفر - کانادا یک
  • گل: استیون اوستاکیو (دقیقه ۲+۹۰)  

دوشنبه، ۸ تیر (۲۹ جون ۲۰۲۶)

ورزشگاه ان‌آرجی، هیوستون - بازی شماره ۷۶:

  • برزیل ۲ - ژاپن یک
  • گل‌ها: کاسمیرو (دقیقه ۵۶) و مارتینلی (۶+۹۰) برای برزیل و کایشو سانو (دقیقه ۲۹) برای ژاپن

سه‌شنبه، ۹ تیر (۳۰ جون ۲۰۲۶)

ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست - بازی شماره ۷۴:

  • آلمان یک (۳) - پاراگوئه یک (۴)
  • گل‌ها: کای هاورتس (دقیقه ۵۴) برای آلمان و خولیو سزار انسیسو (دقیقه ۴۲) برای پاراگوئه

ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای، نوئوو لئون گوادالوپ - بازی شماره ۷۵: 

  • هلند یک (۲) - مراکش یک (۳)
  • گل‌ها: کودی خاکپو (دقیقه ۷۲) برای و عیسا دیوپ (دقیقه ۱+۹۰)

ورزشگاه ای‌تی اند تی، آرلینگتون تگزاس - بازی شماره ۷۸:

  • ساحل عاج یک - نروژ ۲
  • گل‌ها: آماد دیالو (دقیقه ۵۹) برای ساحل عاج و آنتونیو نوسا (دقیقه ۳۹) و ارلینگ هالند (دقیقه ۸۶) برای نروژ

چهارشنبه، ۱۰ تیر (یک جولای ۲۰۲۶)

ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی - بازی شماره ۷۷:

  • فرانسه ۳ - سوئد صفر
  • گل‌ها: کیلیان امباپه (دقایق ۴۵ و ۷۴) و بردلی بارکولا (دقیقه ۵۳)

ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی - بازی شماره ۷۹:

  • مکزیک ۲ - اکوادور صفر
  • گل‌ها: خولیان کوینونز (دقیقه ۲۲) و رائول خیمنز (دقیقه ۳۱)
  • اخراج: پیرو هینکاپیه از اکوادور

ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا - بازی شماره ۸۰:

  • انگلستان ۲ - کنگو یک
  • گل‌ها: هری کین (دقایق ۷۹ و ۸۶) برای انگلستان و برایان سیپنگا (دقیقه ۷) برای کنگو 

ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل - بازی شماره ۸۲:

  • بلژیک ۳ - سنگال ۲
  • گل‌ها: روملو لوکاکو (دقیقه ۸۶) و یوری تیلمانس (دقایق ۸۹ و ۵+۱۲۰ - پنالتی) برای بلژیک و حبیب دیارا (دقیقه ۲۵) و اسماعیلا سار (دقیقه ۵۱) برای سنگال

پنجشنبه، ۱۱ تیر (۲ جولای ۲۰۲۶)

ورزشگاه لیوایز، سانتاکلارا کالیفرنیا - بازی شماره ۸۱:

  • آمریکا ۲ - بوسنی و هرزگوین صفر
  • گل‌ها: فلورین بالوگون (دقیقه ۳۳) و مالک تیلمن (دقیقه ۸۲)
  • اخراج: فلورین بالوگون

ورزشگاه سوفای، لس‌آنجلس - بازی شماره ۸۴:

  • اسپانیا ۳ - اتریش صفر
  • گل‌ها: میکل اویارزابال (دقایق ۳۶ و ۸۹) و پدرو پورو (دقیقه ۶۶)

جمعه، ۱۲ تیر (۳ جولای ۲۰۲۶)

ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد، تورنتو - بازی شماره ۸۳:

  • پرتغال ۲ - کرواسی یک
  • گل‌ها: کریستیانو رونالدو (دقیقه ۶۸ - پنالتی) و گونچالو راموس (دقیقه ۴+۹۰) برای پرتغال و ایوان پریشیچ (دقیقه ۵۳) برای کرواسی

ورزشگاه بی‌سی پِلیس، ونکوور - بازی شماره ۸۵:

  • سوئیس ۲ - الجزایر صفر
  • گل‌ها: بریل امبولو (دقیقه ۱۰) و دان ندویه (دقیقه ۴۷)

ورزشگاه ای‌تی اند تی، آرلینگتون تگزاس - بازی شماره ۸۸:

  • استرالیا یک (۲) - مصر یک (۴)
  • گل‌ها: امام عاشور (دقیقه ۱۳) برای مصر و محمد هانی (دقیقه ۵۵ - گل‌به خودی) برای استرالیا

شنبه، ۱۳ تیر (۴ جولای ۲۰۲۶)

ورزشگاه هارد راک، میامی - بازی شماره ۸۶:

  • آرژانتین ۳ - کیپ‌ورد ۲
  • گل‌ها: لیونل مسی (دقیقه ۲۹)، لیساندرو مارتینس (دقیقه ۹۲) و دینی بورگس (دقیقه ۱۱۱ - گل‌به‌خودی) برای آرژانتین و دروی دوآرته (دقیقه ۵۹) و سیدنی لوپز کابرال (دقیقه ۱۰۳) برای کیپ‌ورد

ورزشگاه اروهد، کانزاس‌سیتی - بازی شماره ۸۷:

  • کلمبیا یک - غنا صفر
  • گل: دنیل مونیوس آریاس (دقیقه ۱۴)

با مشخص شدن تیم‌های حاضر در مرحله یک هشتم نهایی، برنامه کامل دیدارهای این مرحله مشخص شد که به شرح زیر است:

شنبه، ۱۳ تیر (۴ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۹۰: کانادا – مراکش، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی، هیوستون

یکشنبه، ۱۴ تیر (۵ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۸۹: پاراگوئه – فرانسه، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
  • بازی شماره ۹۱: برزیل – نروژ، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی

دوشنبه، ۱۵ تیر (۶ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۹۲: مکزیک – انگلستان، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی
  • بازی شماره ۹۳: پرتغال – اسپانیا، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی، آرلینگتون تگزاس

سه‌شنبه، ۱۶ تیر (۷ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۹۴: آمریکا – بلژیک، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل
  • بازی شماره ۹۵: آرژانتین – مصر، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
  • بازی شماره ۹۶: سوئیس – کلمبیا، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس، ونکوور

برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶؛ تقابل‌های جذاب هم سطح نیمه‌نهایی و فینال + نتایج کامل یک شانزدهم نهایی

یک چهارم نهایی

پنجشنبه، ۱۸ تیر (۹ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۹۷: برنده بازی ۸۹ – برنده بازی ۹۰، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست

جمعه، ۱۹ تیر (۱۰ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۹۸: برنده بازی ۹۳ – برنده بازی ۹۴، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای، لس‌آنجلس

یکشنبه، ۲۱ تیر (۱۲ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۹۹: برنده بازی ۹۱ – برنده بازی ۹۲، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی
  • بازی شماره ۱۰۰: برنده بازی ۹۵ – برنده بازی ۹۶، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه اروهد، کانزاس‌سیتی

نیمه نهایی

سه‌شنبه، ۲۳ تیر (۱۴ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۱۰۱: برنده بازی ۹۷ – برنده بازی ۹۸، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی، آرلینگتون تگزاس

چهارشنبه، ۲۴ تیر (۱۵ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۱۰۲: برنده بازی ۹۹ – برنده بازی ۱۰۰، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا

رده‌بندی

یکشنبه، ۲۸ تیر (۱۹ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۱۰۳: بازنده بازی ۱۰۱- بازنده بازی ۱۰۲، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی

فینال

  • بازی شماره ۱۰۴: برنده بازی ۱۰۱ – برنده بازی ۱۰۲، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا جام جهانی جام جهانی آمریکا فیفا تابناک ورزشی
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
آنچه فوتبال ایرانی از ایرانی بودن به نمایش می‌گذارد!
نماز بر پیکر رهبر شهید را چه کسی می‌خواند؟ / درباره آیت الله جعفر سبحانی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عبور سخت فرانسه از سد پاراگوئه با آماری عجیب/ خروس‌ها حریف مراکش شدند
پایان راه برای کانادا یا توقف قدرتنمایی مراکش؛ تلاش خالق یک شگفتی برای به چالش کشیدن فرانسه!
صعود کلمبیا با پیچیدن نسخه کارلوس کی‌روش؛ حذف غنا بدون حتی یک شوت سالم
رکورد عجیب گل به خودی در جام جهانی ۲۰۲۶؛ مدافع مصر تاریخ‌ساز شد!
اینفوتابناک: جام هشت‌پر در انتظار قهرمان جدید
مراکش لحظه آخر هلند را ناکام گذاشت/ حذف دومین اروپایی به دست شیرهای اطلس
معرفی ۳۲ تیم راه‌یافته به مرحله حذفی و برنامه کامل جام جهانی ۲۰۲۶ تا فینال + نتایج و جدول دیدارهای مرحله گروهی
حذف ناباورانه آلمان مقابل پاراگوئه در نبرد پنالتی‌ها/ گیل و VAR ناجی نماینده آمریکای جنوبی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
خلاصه بازی پاراگوئه 0 - فرانسه 1
عبور سخت فرانسه از سد پاراگوئه با آماری عجیب/ خروس‌ها حریف مراکش شدند
نصب نماد مشت گره شده رهبر شهید در میدان انقلاب
مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین باور‌ها درباره‌ی زندگی پس از مرگ
اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران
قاب‌هایی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب که باعث شگفتی افغانی‌ها شد
تیم ملی در حباب برای ایزوله ماندن مقابل انتقادها؛ نقد آزادانه راه برون رفت از بحران
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
آن‌حرف را می‌زدم مردم تکبیر می‌گفتند اما .../گرایش‌ انحرافی بیاید، کار مشکل می‌شود
تصاویر سیل جمعیت در وداع شبانه با رهبر شهید انقلاب
ترکیه دومین ارتش بزرگ غرب است؟
راه‌اندازی ۳ محور جدید تاکسیرانی برای تسهیل تردد زائران
حذف کانادای میزبان مقابل مراکش در خاک آمریکا؛ بریس اوناحی و ثبت دو رکورد
جنایات تازه صهیونیست‌ها در نوار غزه
از هوش مصنوعی تا بمب‌های سنگرشکن؛ روایت یک کتاب از نقشه نظامی اسرائیل علیه ایران
معرفی فرمانده نیروی دریایی سپاه
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!
تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران
جزییات اعمال محدودیت تردد در مناطق ۲۲گانه تهران
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم
ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند
خروج بمب‌افکن‌های مرگبار B-52 از بریتانیا
تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران
افزایش قیمت طلا، سکه امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟
لحظات تسلیم ناو هواپیمابر آمریکا مقابل دستور سپاه پاسداران
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۷ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۵ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۴ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۸ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۵۵ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005nkH
tabnak.ir/005nkH