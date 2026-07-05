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تصویری از قالیباف و آیت‌الله مروی در مصلی تهران

کد خبر: ۱۳۸۳۰۹۲
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4621 بازدید
تصویری از قالیباف و آیت‌الله مروی در مصلی تهران
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