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پ
تصویری از قالیباف و آیتالله مروی در مصلی تهران
کد خبر:
۱۳۸۳۰۹۲
تاریخ انتشار:
۱۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۱
05 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۳۰۹۲
|
۱۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۱
05 July 2026
|
4621
بازدید
4621
بازدید
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دکتر محمدباقرقالیباف
مصلی تهران
دیدار
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