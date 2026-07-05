تماس جنجالی ترامپ با دو رهبر جهان!
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، همزمان با سالروز استقلال این کشور و تنها چند روز مانده به آغاز نشست ناتو با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، همتایان روسی و اوکراینی خود تلفنی گفتوگو کرد.
به گزارش تابناک به نقل از دویچهوله، یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی کرملین میگوید، ترامپ و پوتین در این تماس که روز شنبه چهارم ژوئیه انجام شد درباره راههای پایان دادن به جنگ اوکراین و همچنین ایران و خاورمیانه گفتوگو کردند.
به گفته اوشاکوف، ترامپ در تماس تلفنی تقریبا ۹۰دقیقهای با پوتین اعلام آمادگی کرده که برای پایان دادن به جنگ اوکراین میانجیگری کند.
زلنسکی نیز میگوید، گفتوگوی "بسیار خوبی" با ترامپ داشته و طی آن خواستار "قاطعیت" آمریکا برای پایان دادن به جنگ شده است. رئیس جمهور اوکراین گفت: «یک چشمانداز واقعی برای پایان دادن به این جنگ وجود دارد و قاطعیت آمریکا در این مسیر تعیینکننده خواهد بود.»
به گفته زلنسکی، هر دو طرف توافق کردهاند که گفتوگوهای خود را در نشست ناتو که قرار است در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، هفتم و هشتم ژوئیه، با میزبانی ترکیه در آنکارا برپا شود ادامه دهند.
به گفته کرملین، پوتین در این تماس مدعی شده که نیروهای مسلح این کشور در حال پیشروی در جبهههای نبرد اوکراین هستند.
روز جمعه فرماندهان روسیه از تصرف شهر کوستیانتینیوکا خبر دادند، اما زلنسکی و ستاد مشترک ارتش اوکراین این ادعا را رد کردند.
در حالی که مذاکرات صلح اوکراین همچنان در بنبست قرار دارد گزارشها نیز حاکی از آن است که در خطوط مقدم، نیروهای مسلح روسیه در ماههای گذشته تقریبا هیچ پیشرفتی نداشتهاند.
مسکو خواهان عقبنشینی نیروهای اوکراینی از کل منطقه دونتسک اوکراین است. کییف این درخواست را رد میکند.