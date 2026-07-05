متروی شهید بهشتی پذیرش مسافر ندارد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شرکت بهره‌برداری متروی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به استقبال گسترده شهروندان از مراسم وداع و به‌ منظور تأمین ایمنی مسافران و تسریع در تخلیه جمعیت، از بامداد امروز یکشنبه تا اطلاع ثانوی، در ایستگاه شهید بهشتی صرفاً تخلیه مسافر انجام شده و از پذیرش مسافر در این ایستگاه معذوریم.

از مسافران گرامی درخواست می‌شود برای سوار شدن به قطار، از ایستگاه‌های هفت‌تیر، مفتح و مصلی در خط یک و همچنین ایستگاه‌های میرزای شیرازی، سهروردی و شهید قدوسی استفاده کنند.