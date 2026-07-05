متروی شهید بهشتی پذیرش مسافر ندارد
روابط عمومی شرکت بهرهبرداری متروی تهران اعلام کرد: در ایستگاه شهید بهشتی صرفاً تخلیه مسافر انجام شده و پذیرش مسافر در این ایستگاه صورت نمیگیرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۷۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شرکت بهرهبرداری متروی تهران با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به استقبال گسترده شهروندان از مراسم وداع و به منظور تأمین ایمنی مسافران و تسریع در تخلیه جمعیت، از بامداد امروز یکشنبه تا اطلاع ثانوی، در ایستگاه شهید بهشتی صرفاً تخلیه مسافر انجام شده و از پذیرش مسافر در این ایستگاه معذوریم.
از مسافران گرامی درخواست میشود برای سوار شدن به قطار، از ایستگاههای هفتتیر، مفتح و مصلی در خط یک و همچنین ایستگاههای میرزای شیرازی، سهروردی و شهید قدوسی استفاده کنند.
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