نتانیاهو به کاخ سفید میرود
«معاریو» به نقل از برخی منابع صهیونیست نوشت، تردیدهایی درباره برگزاری دیدار ترامپ و نتانیاهو در هفته آینده وجود دارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ترامپ در مصاحبهای که با آکسیوس به عنوان پایگاه خبری آمریکایی نزدیک به محافل تصمیمگیر این کشور داشت، احتمال دیدار با نتانیاهو را رد نکرد و به آکسیوس گفت که نتانیاهو از او خواسته جلسهای را در کاخ سفید برگزار کند.
رئیس جمهور آمریکا افزود: این دیدار میتواند چند روز پس از اجلاس ناتو در ترکیه برگزار شود.
او ادامه داد: رابطه من با نتانیاهو بسیار خوب است و او میداند رهبر کیست.
این اولین دیدار ترامپ و نتانیاهو از زمان دیدارشان در فوریه گذشته خواهد بود، نتانیاهو در آن دیدار، طرح خود را برای آغاز جنگ مشترک علیه ایران ارائه کرد.
ترامپ در تماس تلفنی که ماه گذشته با نتانیاهو داشت، او را به دلیل تشدید تنشها در لبنان مورد انتقاد شدید قرار داده و او را «دیوانه» خواند و او را به ناسپاسی متهم کرده بود.
همچنین رئیس جمهور آمریکا توقف عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان را خواستار شد چراکه درگیریها در آنجا مانع مذاکرات با ایران میشد.
علاوه بر این او خواستار امضای یک توافقنامه چارچوبی شد که شرط آن عقبنشینی اولیه از جنوب لبنان بود.
ترامپ ماه گذشته با وجود مخالفتهای نتانیاهو، تفاهمنامهای را برای تمدید آتشبس با ایران و آغاز دور جدیدی از مذاکرات هستهای امضا کرد.
پیشتر برخی منابع آمریکایی اعلام کرده بودند که تماس تلفنی طوفانی میان ترامپ و نتانیاهو درباره لبنان انجام شده که طی آن ترامپ به نتانیاهو حمله کرده و به او ناسزا گفته بود.