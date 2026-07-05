دعوت رسمی از ترامپ برای سفر به پاکستان

رئیس‌جمهور پاکستان، هم‌زمان با روز استقلال آمریکا، در پیامی رسمی از دونالد ترامپ برای سفر به پاکستان دعوت کرد.

آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان، هم‌زمان با چهارم ژوئیه، روز استقلال ایالات متحده آمریکا، در پیامی رسمی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، برای سفر به پاکستان دعوت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس اعلام حساب رسمی ریاست‌جمهوری پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس، زرداری ضمن تبریک روز استقلال آمریکا، بر اهمیت روابط میان اسلام‌آباد و واشنگتن تأکید کرده و از ترامپ خواسته است در آینده‌ای نزدیک به پاکستان سفر کند.

در این پیام آمده است که مردم پاکستان مشتاق استقبال از رئیس‌جمهور آمریکا در اسلام‌آباد هستند و میزبانی از وی را مایه افتخار برای کشور خود می‌دانند.

مقام‌های پاکستانی همچنین ابراز امیدواری کرده‌اند که این سفر بتواند زمینه‌ساز تقویت همکاری‌ها و گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی شود.