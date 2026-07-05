صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دعوت رسمی از ترامپ برای سفر به پاکستان

رئیس‌جمهور پاکستان، هم‌زمان با روز استقلال آمریکا، در پیامی رسمی از دونالد ترامپ برای سفر به پاکستان دعوت کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۶۶
| |
6666 بازدید
|
۵
دعوت رسمی از ترامپ برای سفر به پاکستان

آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان، هم‌زمان با چهارم ژوئیه، روز استقلال ایالات متحده آمریکا، در پیامی رسمی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، برای سفر به پاکستان دعوت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس اعلام حساب رسمی ریاست‌جمهوری پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس، زرداری ضمن تبریک روز استقلال آمریکا، بر اهمیت روابط میان اسلام‌آباد و واشنگتن تأکید کرده و از ترامپ خواسته است در آینده‌ای نزدیک به پاکستان سفر کند.

در این پیام آمده است که مردم پاکستان مشتاق استقبال از رئیس‌جمهور آمریکا در اسلام‌آباد هستند و میزبانی از وی را مایه افتخار برای کشور خود می‌دانند.

مقام‌های پاکستانی همچنین ابراز امیدواری کرده‌اند که این سفر بتواند زمینه‌ساز تقویت همکاری‌ها و گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
پاکستان اسلام آباد ترامپ سفر به پاکستان سفر ترامپ
آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران/ خروش میلیونی خیل عاشقان/ بروزرسانی می شود
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعاملات اقتصادی با پاکستان به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد
معاون ترامپ امروز به پاکستان می‌رود
پاکستان در انتقال پیام‌ها شتاب گرفت
تخت روانچی وارد اسلام‌آباد شد
فرارسیدن فصل گرم روابط ایران و پاکستان/همگرایی از فلسطین تا انرژی هسته‌ای
سفیر هند در پاکستان اخراج شد
اسلام‌آباد در آستانه سفر پزشکیان
پاکستانی‌شدن اقتصاد ایران؟
نام یکی از خیابان‌های اسلام‌آباد به «ایران» تغییر یافت
استقبال ۴ مقام ارشد پاکستان از هیات ایرانی
سقوط جنگنده اف-۱۶ پاکستان در اسلام‌آباد
عکسی که دقایقی پیش از اسلام‌آباد وایرال شد
پزشکیان فردا به اسلام آباد می‌رود
عارف به پاکستان می‌رود
پاکستان در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند
سفیر ایران در پاکستان وارد اسلام‌آباد شد
استایل متفاوت جمیله علم‌الهدی در پاکستان
حمله تروریستی به منطقه دیپلمات نشین پاکستان
وزیر خارجه عربستان فردا در اسلام آباد
سفر احتمالی ترامپ به همسایگی ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
6
27
پاسخ
این پاکستان خیلی خیلی جالبه دیروز ایل و طایفه ای اومپن برای تشیع و امروز از قاتل دعوت صمیمانه به کشورشون می کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
چون منافق اند و تنها تظاهر می‌کنند
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
منفعت و سیاست این چنین اقتضاء می کند. در ضمن، آنجه در باطن و پشت پرده می گذرد خیلی متفاوت تر از ظاهر قضیه
.است
دنیای عجیبی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
4
18
پاسخ
سیاست یعنی همین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
پاکستان با اینکار، بی‌طرفی میانجیگری را زیر پا گذاشت
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
گزافه‌گویی رهبر اپوزیسیون اسرائیل علیه ایران
برای برگزاری ۱۲ ساعته مراسم تشییع آماده‌ایم
لحظه شکار موشک کروز کالیبر روسی
تشییع میلیونی جلوه‌ای از قدرت ملی ایران بود
تصاویر خودروی حامل پیکر رهبر انقلاب در تشییع
ایستاده ترین بدرقه کننده رهبر شهید انقلاب
جمله رهبری به شاعری که کتابش را تقدیم کرد؛ «همه‌اش ترکی است!»
خلاصه بازی مکزیک 2 - انگلیس 3
آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران/ خروش میلیونی خیل عاشقان/ بروزرسانی می شود
صعود جاودانه‌ی انگلستان برای فراموشی خاطرات تلخ آزتکا؛ سه‌شیر‌ها ۱۰ نفره مکزیک را حذف کردند
وداع اسطوره با احترام بزرگان؛ ستایش نیمار از سوی هانری و زلاتان
آخرین رقص نیمار برای سلسائو با اشک و گل؛ شروع و پایان متفاوت اسطوره برزیل در مت‌لایف
ملت ایران همچنان پای رهبری ایستاده است / هشدار به دشمنان، امید به مقاومت
خلاصه بازی برزیل 1 - نروژ 2
ارلینگ هالند بلیت برگشت برزیل را صادر کرد/ تکرار تاریخ برای سلسائو مقابل نروژ و خداحافظی تلخ آنچلوتی با جام
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۹ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۷ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۹۶ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۷ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۶۱ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
بازداشت‌ها در عراق حالت فرقه‌ای ندارد؛ سنی، شیعه و کُرد در لیست بازداشت‌ها قرار دارند/ بازداشت ها با حمایت آیت الله سیستانی همراه بود  (۴۷ نظر)
پیشنهاد غیراخلاقی تهیه‌کننده سینما به خانم بازیگر  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005nnW
tabnak.ir/005nnW