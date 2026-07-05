نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس، با تأکید بر ضرورت حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، این حضور را نماد قدردانی ملت از مجاهدت‌های ایشان و حامل پیامی روشن از وحدت ملی، انسجام اجتماعی و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی به داخل و خارج از کشور دانست.

سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با تسلیت مجدد شهادت رهبر شهید، از مردم سراسر کشور خواست در مراسم تشییع و وداع با ایشان حضوری گسترده و باشکوه داشته باشند.

وی با اشاره به نقش ماندگار رهبر شهید در مسیر عزت و پیشرفت کشور اظهار کرد: رهبر شهید بیش از نیم قرن از عمر خود را در راه خدمت به انقلاب اسلامی، ارتقای جایگاه کشور و عزتمندانه زیستن ملت ایران صرف کرد و سرانجام نیز در همین مسیر به شهادت رسید. امروز وظیفه همه ماست که قدردان این مجاهدت‌ها باشیم و راه و آرمان‌های ایشان را ادامه دهیم.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس افزود: حضور مردم در مراسم وداع و تشییع، بخشی از زحمات و تلاش‌های رهبر شهید را به تصویر خواهد کشید و نشان خواهد داد که ملت ایران همواره قدردان خادمان صادق خود هستند.

وی با اشاره به پیشینه حضور پررنگ مردم کردستان در صحنه‌های مختلف انقلاب و نظام گفت: مردم استان کردستان در تمامی مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز کشور حضوری مؤثر و مثال‌زدنی داشته‌اند و بر اساس بررسی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده، انتظار می‌رود اقشار مختلف مردم استان نیز همچون گذشته در این مراسم حضور فعال و گسترده‌ای داشته باشند.

مرادی خاطرنشان کرد: مردم کردستان علاوه بر ادای احترام به مقام رهبر شهید، یاد و خاطره سفر تاریخی و پرخیر و برکت ایشان به این استان در سال ۱۳۸۸ را نیز گرامی خواهند داشت؛ سفری که آثار و برکات آن همچنان در ذهن و خاطره مردم استان باقی مانده است.

وی تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم تنها یک حضور عاطفی و احساسی نیست، بلکه پیامی روشن به خارج از مرزهای کشور نیز منتقل می‌کند؛ پیامی مبتنی بر وحدت ملی، انسجام اجتماعی و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس افزود: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با تبلیغات منفی و فضاسازی‌های مختلف، میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، اما حضور باشکوه ملت در صحنه‌های مختلف نشان داده است که مردم همچنان حامی انقلاب، نظام و مسئولان ارشد کشور هستند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همدلی، انسجام و همراهی ملی، کشور بتواند در مسیر پیشرفت، اقتدار و شکوفایی گام‌های بلندتری بردارد و اهداف و آرمان‌هایی را که رهبر شهید برای آینده ایران اسلامی ترسیم کرده بود، با قدرت و عزت محقق سازد.