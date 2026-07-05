صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
مرادی در گفتگو با تابناک:

تشییع رهبر شهید؛ تجلی وحدت ملت / کردستان قدرشناس مجاهدت‌های رهبر شهید است

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس، با تأکید بر ضرورت حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، این حضور را نماد قدردانی ملت از مجاهدت‌های ایشان و حامل پیامی روشن از وحدت ملی، انسجام اجتماعی و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی به داخل و خارج از کشور دانست.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۶۳
| |
1213 بازدید

تشییع رهبر شهید؛ تجلی وحدت ملت / مردم کردستان قدرشناس مجاهدت‌های رهبر شهید هستند

سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با تسلیت مجدد شهادت رهبر شهید، از مردم سراسر کشور خواست در مراسم تشییع و وداع با ایشان حضوری گسترده و باشکوه داشته باشند.

وی با اشاره به نقش ماندگار رهبر شهید در مسیر عزت و پیشرفت کشور اظهار کرد: رهبر شهید بیش از نیم قرن از عمر خود را در راه خدمت به انقلاب اسلامی، ارتقای جایگاه کشور و عزتمندانه زیستن ملت ایران صرف کرد و سرانجام نیز در همین مسیر به شهادت رسید. امروز وظیفه همه ماست که قدردان این مجاهدت‌ها باشیم و راه و آرمان‌های ایشان را ادامه دهیم.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس افزود: حضور مردم در مراسم وداع و تشییع، بخشی از زحمات و تلاش‌های رهبر شهید را به تصویر خواهد کشید و نشان خواهد داد که ملت ایران همواره قدردان خادمان صادق خود هستند.

وی با اشاره به پیشینه حضور پررنگ مردم کردستان در صحنه‌های مختلف انقلاب و نظام گفت: مردم استان کردستان در تمامی مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز کشور حضوری مؤثر و مثال‌زدنی داشته‌اند و بر اساس بررسی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده، انتظار می‌رود اقشار مختلف مردم استان نیز همچون گذشته در این مراسم حضور فعال و گسترده‌ای داشته باشند.

مرادی خاطرنشان کرد: مردم کردستان علاوه بر ادای احترام به مقام رهبر شهید، یاد و خاطره سفر تاریخی و پرخیر و برکت ایشان به این استان در سال ۱۳۸۸ را نیز گرامی خواهند داشت؛ سفری که آثار و برکات آن همچنان در ذهن و خاطره مردم استان باقی مانده است.

تشییع رهبر شهید؛ تجلی وحدت ملت / مردم کردستان قدرشناس مجاهدت‌های رهبر شهید هستند

وی تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم تنها یک حضور عاطفی و احساسی نیست، بلکه پیامی روشن به خارج از مرزهای کشور نیز منتقل می‌کند؛ پیامی مبتنی بر وحدت ملی، انسجام اجتماعی و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس افزود: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با تبلیغات منفی و فضاسازی‌های مختلف، میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، اما حضور باشکوه ملت در صحنه‌های مختلف نشان داده است که مردم همچنان حامی انقلاب، نظام و مسئولان ارشد کشور هستند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همدلی، انسجام و همراهی ملی، کشور بتواند در مسیر پیشرفت، اقتدار و شکوفایی گام‌های بلندتری بردارد و اهداف و آرمان‌هایی را که رهبر شهید برای آینده ایران اسلامی ترسیم کرده بود، با قدرت و عزت محقق سازد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سالار مرادی حماسه حضور مصلی تهران رهبر شهید
آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران/ خروش میلیونی خیل عاشقان/ بروزرسانی می شود
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تشییع؛ تجدید عهد با مقاومت / ملت میدان‌دار می‌ماند
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
لحظه شکار موشک کروز کالیبر روسی
تشییع میلیونی جلوه‌ای از قدرت ملی ایران بود
تصاویر خودروی حامل پیکر رهبر انقلاب در تشییع
ایستاده ترین بدرقه کننده رهبر شهید انقلاب
جمله رهبری به شاعری که کتابش را تقدیم کرد؛ «همه‌اش ترکی است!»
خلاصه بازی مکزیک 2 - انگلیس 3
آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران/ خروش میلیونی خیل عاشقان/ بروزرسانی می شود
صعود جاودانه‌ی انگلستان برای فراموشی خاطرات تلخ آزتکا؛ سه‌شیر‌ها ۱۰ نفره مکزیک را حذف کردند
وداع اسطوره با احترام بزرگان؛ ستایش نیمار از سوی هانری و زلاتان
آخرین رقص نیمار برای سلسائو با اشک و گل؛ شروع و پایان متفاوت اسطوره برزیل در مت‌لایف
ملت ایران همچنان پای رهبری ایستاده است / هشدار به دشمنان، امید به مقاومت
خلاصه بازی برزیل 1 - نروژ 2
ارلینگ هالند بلیت برگشت برزیل را صادر کرد/ تکرار تاریخ برای سلسائو مقابل نروژ و خداحافظی تلخ آنچلوتی با جام
تشییع رهبر شهید؛ حماسه ملت / بیعت دوباره با رهبر انقلاب
آغاز جنگ جهانی بر سر منابع گازی/ برندگان و بازندگان بازار انرژی جهان؟!
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۹ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۷ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۹۶ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۷ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۶۱ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
بازداشت‌ها در عراق حالت فرقه‌ای ندارد؛ سنی، شیعه و کُرد در لیست بازداشت‌ها قرار دارند/ بازداشت ها با حمایت آیت الله سیستانی همراه بود  (۴۷ نظر)
پیشنهاد غیراخلاقی تهیه‌کننده سینما به خانم بازیگر  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005nnT
tabnak.ir/005nnT