فعالان و شخصیت‌های تونسی تاکید کردند که شهید امام خامنه‌ای مدافع اصلی مظلومان بود و عزت را به امت برگرداند.

همزمان با برگزاری مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید امت اسلامی، فعالان آزاده در سراسر جهان در واکنش‌های خود به این مراسم، به بررسی ویژگی‌های شخصیتی برجسته شهید امام خامنه‌ای که ایشان را به رهبری بی‌بدیل در سطح بین المللی تبدیل کرده، پرداخته و شهادت ایشان را یک ضایعه بزرگ برای همه آزادگان دانستند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این میان تونسی‌ها از جمله فعالان آزاده‌ای هستند که نه در واکنش‌های خودجوش، بلکه با آگاهی سیاسی و تحلیل استراتژیک، به بررسی تاریخ زندگی و سپس شهادت امام شهیدمان پرداختند و صداهای تاثیرگذاری در رسانه‌ها و فضای تحلیلی تونس پدیدار شد تا دیدگاه‌های مردم این کشور در مورد این لحظه مهم را بیان کند.

راه امام شهید زنده است و ادامه دارد

در این زمینه ذهبیه الفحیم، فعال مدنی تونسی در تحلیل خود در مورد شخصیت شهید امام خامنه‌ای، از ابعاد اخلاقی به این موضوع پرداخته و گفت که شهید امام خامنه‌ای توانست مفهوم شهادت را از یک مرگ صرف، به یک پروژه احیاگرانه مداوم تبدیل کند.

وی افزود: وفاداری مردم تونس به رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران ناشی از درک آنها از این موضوع است که ایشان مدافع اصلی مظلومان بود و شهادت ایشان به معنای از دست دادن یک قطب‌نمای اخلاقی بزرگ در جهان است که مبارزان راه آزادی را در برابر نیروهای استکبار متحد می‌کرد.

این فعال زن تونسی تاکید کرد: شاید بهتر باشد در اینجا به دیدگاه تاریخی حضرت زینب سلام الله علیها اشاره کنیم که معتقد بود شهادت پایان راه نیست، بلکه اوج آن است و اثری پاک نشدنی از خود بر جای می‌گذارد. این موضع نشان دهنده درک بالا از این مسئله است که مبارزه با ظلم، یک مبارزه طولانی برای ارزش‌هاست و رهبران آزادی‌خواه در گذشته مسیری زنده را پشت سر گذاشته‌اند که ما اکنون ثمرات آن را می‌بینیم.

شهید امام خامنه‌ای معمار محور مقاومت بود و عزت را به امت اسلامی برگرداند

هشام الحاجی، محقق و تحلیلگر سیاسی تونسی هم به نوبه خود از منظر ژئوپلیتیکی و راهبردی به این رویداد پرداخته و گفت که شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای، نه تنها رهبر ایران، بلکه معمار محور مقاومت بود که عزت را به امت اسلامی برگرداند.

وی به وجود یک عمق استراتژیک برای مقاومت در تونس اشاره کرده و اظهار داشت که این مواضع، نشان دهنده پایبندی مردم تونس به مسیر آزادسازی ملی است که عادی‌سازی با اشغالگران صهیونیست را رد و از آرمان فلسطین به عنوان ستون اساسی هویت سیاسی امت اسلامی حمایت می‌کند.

این فعال تونسی تصریح کرد که مشارکت مردم تونس و همچنین یک هیئت عالی رتبه تونسی به ریاست مفتی اعظم تونس در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، بیانگر ایمان و اعتقاد تونسی‌ها به رویکرد مقاومت بوده و این باور مردم تونس را تایید می‌کند که شهادت رهبران آزاده، از سید حسن نصرالله گرفته تا امام خامنه‌ای، عزم و اراده مبارزان مقاومت را بیشتر و محور مقاومت را تقویت می‌کند.