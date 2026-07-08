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حمزه صفوی گفت ایران ۴۷ سال به دنبال ساخت بمب اتم بوده است؟ / ماجرای تقطیع یک جمله توسط موساد اینترنشنال چه بود؟

پس از انتشار گسترده نقل‌قولی به نام دکتر سید حمزه صفوی مبنی بر اینکه «ایران در ۴۷ سال گذشته همواره به دنبال ساخت بمب اتم بوده است»، یک بررسی ساده نشان می‌دهد که جمله او تقطیع شده و بخش اصلی سخنانش که به «نگاه آمریکا» اشاره داشته، حذف شده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۵۸
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20964 بازدید
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حمزه صفوی گفت ایران ۴۷ سال به دنبال ساخت بمب اتم بوده است؟ / ماجرای تقطیع یک جمله توسط موساد اینترنشنال چه بود؟

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر بخشی از سخنان حمزه صفوی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها با این مضمون بازنشر شد که «ایران در ۴۷ سال گذشته یک روز هم نبوده که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نباشد.»

اما بررسی های خبرنگار تابناک نشان می دهد، این نقل‌قول ناقص و خارج از بستر اصلی مصاحبه بوده است.

در همین زمینه صفوی به خبرنگار ما گفت : آنچه من در مصاحبه بیان کردم این بود که «از نگاه آمریکا، در چهل سال گذشته یک روز نبوده که ایران را در حال دنبال کردن ساخت بمب هسته‌ای ندانسته باشد.» این جمله ناظر به برداشت و ادعای طرف آمریکایی بود، نه بیان موضع یا اعتقاد شخصی من.

وی افزود: حذف عبارت «از نگاه آمریکا» توسط شبکه اینترنشنال باعث شده مفهوم سخنانم به‌طور کامل تغییر کند؛ در حالی که تمام محور مصاحبه دفاع از چارچوب‌های رسمی جمهوری اسلامی و تبیین مواضع مطرح‌شده در فضای سیاسی کشور بود.

این تحلیلگر همچنین تأکید کرد که مصاحبه کامل او در دسترس است و با مشاهده متن یا ویدئوی کامل، مشخص می‌شود که سخنانش در حمایت از مواضع رسمی کشور و در پاسخ به ادعاهای طرف مقابل مطرح شده است، نه تأیید ادعای تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای.

به گفته صفوی، انتشار ناقص یک جمله و حذف بخش تعیین‌کننده آن، موجب شکل‌گیری برداشت نادرست و بازنشر گسترده نقل‌قولی شده که با محتوای واقعی سخنان او فاصله دارد.

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حمزه صفوی اینترنشنال بمب هسته ای تقطیع خبر فوری تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
1
3
پاسخ
سگ زرد منشا تمام فتنه ها جنگها بر علیه ایران به نفع امنیت رژیم صهیون است این بیشرف عوضی حرام زاده را ترور کنید بکشید تا دنیا امن شود
جاودان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
4
3
پاسخ
باید سلاح اتمی داشته باشیم که وطنمون وملتمون ونظام مقدس به امان بماند
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