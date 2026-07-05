یک استان دیگر عراق اعلام تعطیل کرد

استانداری المثنی شنبه شب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس تصمیم «مهند العتابی» استاندار، روز چهارشنبه هفته جاری مصادف با هشتم ژوئیه (۱۷ تیرماه)، در سراسر این استان تعطیل رسمی خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ خبرگزاری «واع» عراق گزارش داد، در این بیانیه آمده است که این تصمیم برای فراهم کردن زمینه جهت مشارکت اهالی استان المثنی در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای اتخاذ شده است.

پیش از این استان‌های بغداد، نجف، کربلا، بابل، ذی‌قار، بصره، میسان و واسط نیز روز چهارشنبه را تعطیل اعلام کرده بودند.