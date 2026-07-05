واکنش عجیب صهیونیستها به تشییع رهبر شهید!
در حالی که مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید امت اسلامی همچنان بازتاب گستردهای در رسانههای منطقهای و بینالمللی و نیز رسانههای صهیونیستی دارد، یک مقام سابق امنیتی رژیم اشغالگر در واکنش به حضور میلیونی مردم از داخل و خارج ایران در این مراسم اعلام کرد که ترامپ نمیفهمد با چه کسی روبروست.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عامیت آسا، مسئول سابق شاباک در گفتگو با شبکه آی 24 نیوز رژیم صهیونیستی اظهار داشت که مراسم بزرگ تشییع رهبر (شهید) ایران، آیتالله سید علی خامنهای قدرت این کشور را نشان میدهد.
وی تاکید کرد: این مراسم بزرگ نشان میدهد که کنترل خیابانها همچنان در دست نظام ایران است که چنین جمعیت بزرگی را برای این تجمع حاضر میکند.
این مسئول صهیونیست افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واقعاً نمیفهمد با چه کسی طرف است و با وجود همه تجربیات اخیرش در منطقه، در مسیر اشتباهی حرکت میکند.
روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت هم در واکنش به مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید امت اسلامی در گزارشی اعلام کرد که این مراسم چندروزه که در سه شهر ایران و دو شهر عراق در حال برگزاری است و میلیونها تشییعکننده را به خود جذب کرده، فراتر از جنبههای عاطفی و اشکهای سران نظام، یک هدف راهبردی دیگر را نیز دنبال میکند که نمایش قدرت و تثبیت روایت پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ است.
به اعتراف این رسانه عبری زبان، جمهوری اسلامی از طریق این نمایش قدرت عبور خود از یک جنگ سرنوشتساز و ناکام گذاشتن تلاشهای دشمنانش برای سرنگونیاش را در مقابل دیدگان جهانیان به تصویر بکشد.
یدیعوت آحارانوت همچنین اعلام کرد که شرکت میلیونها نفر در مراسم تشییع (شهید) آیت الله سید علی خامنهای، نمایش قدرت ایران بوده و از طریق آن اعلام میکند که انقلاب این کشور حد و مرزی ندارد.
این رسانه عبری تاکید کرد که حضور میلیونها نفر در این مراسم همچنین به معنای انگشت در چشم آمریکاست.