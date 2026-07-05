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واکنش عجیب صهیونیست‌ها به تشییع رهبر شهید!

یک مقام سابق شاباک با اشاره به نمایش قدرت ایران در مراسم تشییع رهبر شهید گفت ترامپ نمی‌داند با چه کسی طرف است.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۴۵
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7243 بازدید
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۴
واکنش عجیب صهیونیست‌ها به تشییع رهبر شهید!

در حالی که مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید امت اسلامی همچنان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز رسانه‌های صهیونیستی دارد، یک مقام سابق امنیتی رژیم اشغالگر در واکنش به حضور میلیونی مردم از داخل و خارج ایران در این مراسم اعلام کرد که ترامپ نمی‌فهمد با چه کسی روبروست.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،  عامیت آسا، مسئول سابق شاباک در گفتگو با شبکه آی 24 نیوز رژیم صهیونیستی اظهار داشت که مراسم بزرگ تشییع رهبر (شهید) ایران، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای قدرت این کشور را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: این مراسم بزرگ نشان می‌دهد که کنترل خیابان‌ها همچنان در دست نظام ایران است که چنین جمعیت بزرگی را برای این تجمع حاضر می‌کند.

این مسئول صهیونیست افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واقعاً نمی‌فهمد با چه کسی طرف است و با وجود همه تجربیات اخیرش در منطقه، در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند.

روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت هم در واکنش به مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید امت اسلامی در گزارشی اعلام کرد که این مراسم چندروزه که در سه شهر ایران و دو شهر عراق در حال برگزاری است و میلیون‌ها تشییع‌کننده را به خود جذب کرده، فراتر از جنبه‌های عاطفی و اشک‌های سران نظام، یک هدف راهبردی دیگر را نیز دنبال می‌کند که نمایش قدرت و تثبیت روایت پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ است.

به اعتراف این رسانه عبری زبان، جمهوری اسلامی از طریق این نمایش قدرت عبور خود از یک جنگ سرنوشت‌ساز و ناکام گذاشتن تلاش‌های دشمنانش برای سرنگونی‌اش را در مقابل دیدگان جهانیان به تصویر بکشد.

یدیعوت آحارانوت همچنین اعلام کرد که شرکت میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع (شهید) آیت الله سید علی خامنه‌ای، نمایش قدرت ایران بوده و از طریق آن اعلام می‌کند که انقلاب این کشور حد و مرزی ندارد.

این رسانه عبری تاکید کرد که حضور میلیون‌ها نفر در این مراسم همچنین به معنای انگشت در چشم آمریکاست.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
France
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
6
18
پاسخ
به این جهود بگید ترامپ اتفاقا دقیقا میدونه با کی طرف است، تمام نهادهای اطلاعاتی آمریکایی بهش گزارش میدادند که خیابان همچنان در کنترل نظام است، منتهی از اونجایی که یک احمق به تمام معناست، تصمیم گرفت با طناب پوسیده ی نخست وزیر احمق تر شما بره تو چاه.
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
5
15
پاسخ
ما منتظرانتقام خون رهبر عزیرمان وهمه شهدای کشور ایران هستیم. خاکتان را انشاا... به توربه خواهیم کشاند. اینرا یقین بدانید. حیدر، حیدر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
10
پاسخ
من نتوانستم شرکت کنم اما دلم اونجا بود...آمریکا و صهیون هدفشان نابودی ایران و مقاومت است و باید آماده جنگ گسترده باشیم چرا که به زودی شروع خواهد شد
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
0
0
پاسخ
جانم فدای ایران بگو ده برابر این جمعیت نتونستن شرکت کنند
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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