صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اقامه نماز بر پیکر شهدا + تازه‌ترین جزئیات

بنا بر اعلام فرمانده قرارگاه برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در تهران، قرار است مراسم اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران و خانواده ایشان، رأس ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه در مصلی تهران برگزار شود.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۲۰
| |
1238 بازدید
اقامه نماز بر پیکر شهدا + تازه‌ترین جزئیات

 سیل خروشان مردم از بامداد امروز از سراسر شهر تهران به سمت مصلی در حرکت هستند تا نماز بر پیکرهای رهبر شهید و خوانواده ایشان اقامه کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مراسم نماز بر پیکر رهبر شهید و سایر شهدا توسط آیت الله جعفر سبحانی اقامه می شود.

نماز بر پیکرها امروز به دلیل اهمیت آن سه بار به ترتیب بر پیکر رهبر شهید، نماز دوم بر شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح الهدی باقری و شهیده زهرا حدادعادل و نماز سوم بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی نوه ایشان خوانده می شود.
 
خیابان قنبرزاده تا تقاطع خرمشهر و خود خرمشهر تا خیابان هویزه محل حضور آقایان و خیابان قنبرزاده بالای خیابان خرمشهر تا بزرگراه شهید سلیمانی محل حضور خواهران برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید خواهد بود.

بنا بر اعلام فرمانده قرارگاه برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در تهران، قرار است مراسم اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران و خانواده ایشان، رأس ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه در مصلی تهران برگزار شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبرشهید نماز میت مصلی تهران تشییع
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
آنچه فوتبال ایرانی از ایرانی بودن به نمایش می‌گذارد!
نماز بر پیکر رهبر شهید را چه کسی می‌خواند؟ / درباره آیت الله جعفر سبحانی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور سردار وحیدی در مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبرشهید
واکنش زینب سلیمانی به آخرین وداع با رهبر شهید
تشییع پیکر میلیون‌ها ایرانی
ورود خانواده شهدای میناب برای مراسم وداع رهبر شهید
وداع فرمانده هوافضای سپاه با رهبرشهیدانقلاب
لحظات تشییع و اقامه نماز بر پیکر سردار نیلفروشان در کربلا
تشییع پیکر رهبر شهید به‌طور زمینی انجام خواهد شد
تکه‌ای از عبایی که زمان شهادت بر تن حضرت‌آقا بود
واکنش بلاگر معروف کره‌ای به مراسم بدرقه رهبر شهید
دریادار سیاری: مردم با حضور میلیونی خود حماسه آفریدند
تصویری نزدیک از محل پیکر رهبر شهید در مصلی
اولین عکس از سردار وحیدی بعد از جنگ رمضان
تسلیت دبیرکل اوپک به مناسبت تشییع رهبر شهید
محدودیت‌های ترافیکی در اطراف مصلی تهران اعلام شد
آقا جان؛ خوب شد؟!
وداع با ۱۶ قهرمان/ آغاز مراسم تشییع پیکر شهدای آتش‌نشان/ حضور روسای دو قوه و معاون اول رئیس جمهور/پیکر مطهر شهدای آتش نشان در خاک آرام گرفت
ترافیک در محورهای ورودی تهران و البرز
چه مقامی از چین در تشییع رهبر شهید شرکت می‌کند؟
واکنش‌های کم سابقه بین المللی به مراسم تشییع سردار سلیمانی در تهران
عکس: تهران در آستانه میزبانی از مراسم وداع با آقای شهید ایران
عکس: هفتمین شب تجمع مردم تهران- میدان انقلاب
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
بغض پدر شهیده هنگام اقامه نماز بر دخترش
خبر شهادت اعضای گروه هکری حنظله درست است؟!
نماز آخر بر قامت امام شهید / وداع با ستون استقامت ایران / دلی که رفت و راهی که ماند
اقامه نماز بر پیکر شهدا + تازه‌ترین جزئیات
اشک‌های فرزندان رهبر شهید انقلاب پیش از نماز میت
تصویر دیدنی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
فریاد «لبیک یا سید مجتبی» توسط جمعیت عظیم
اعلام قتل ترامپ در تریبون مصلای تهران
خلاصه بازی پاراگوئه 0 - فرانسه 1
عبور سخت فرانسه از سد پاراگوئه با آماری عجیب/ خروس‌ها حریف مراکش شدند
نصب نماد مشت گره شده رهبر شهید در میدان انقلاب
مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین باور‌ها درباره‌ی زندگی پس از مرگ
اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران
قاب‌هایی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب که باعث شگفتی افغانی‌ها شد
تیم ملی در حباب برای ایزوله ماندن مقابل انتقادها؛ نقد آزادانه راه برون رفت از بحران
معرفی فرمانده نیروی دریایی سپاه
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!
تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
جزییات اعمال محدودیت تردد در مناطق ۲۲گانه تهران
ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت
ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند
خروج بمب‌افکن‌های مرگبار B-52 از بریتانیا
تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران
افزایش قیمت طلا، سکه امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟
پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد
برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶؛ تقابل‌های جذاب هم سطح نیمه‌نهایی و فینال + نتایج کامل یک شانزدهم نهایی
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۷ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۵ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۴ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۸ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۵۵ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005nmm
tabnak.ir/005nmm