بنا بر اعلام فرمانده قرارگاه برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در تهران، قرار است مراسم اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران و خانواده ایشان، رأس ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه در مصلی تهران برگزار شود.

سیل خروشان مردم از بامداد امروز از سراسر شهر تهران به سمت مصلی در حرکت هستند تا نماز بر پیکرهای رهبر شهید و خوانواده ایشان اقامه کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مراسم نماز بر پیکر رهبر شهید و سایر شهدا توسط آیت الله جعفر سبحانی اقامه می شود.

نماز بر پیکرها امروز به دلیل اهمیت آن سه بار به ترتیب بر پیکر رهبر شهید، نماز دوم بر شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح الهدی باقری و شهیده زهرا حدادعادل و نماز سوم بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی نوه ایشان خوانده می شود.



خیابان قنبرزاده تا تقاطع خرمشهر و خود خرمشهر تا خیابان هویزه محل حضور آقایان و خیابان قنبرزاده بالای خیابان خرمشهر تا بزرگراه شهید سلیمانی محل حضور خواهران برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید خواهد بود.

بنا بر اعلام فرمانده قرارگاه برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در تهران، قرار است مراسم اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران و خانواده ایشان، رأس ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه در مصلی تهران برگزار شود.