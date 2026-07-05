تیم ملی فرانسه در دیدار مقابل پاراگوئه به مشکل خورد و در نهایت به سختی توانست بر حریف خود غلبه کند و به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا برسد.

برتری فرانسه مقابل پاراگوئه در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، این تیم را حریف مراکش در مرحله یک چهارم نهایی جام کرد تا اولین دیدار این مرحله مشخص شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی پاراگوئه و فرانسه در چهارچوب دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد جمعه به وقت تهران (ساعت ۱۷ به وقت محلی) در ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد شهر فیلادلفیا به مصاف هم رفتند که خروس‌ها با نتیجه یک بر صفر پیروز شدند.

در این بازی کیلیان امباپه (دقیقه ۷۰ - پنالتی) برای فرانسه موفق شد گلزنی کند.

نیمه اول در شرایطی دنبال شد که پاراگوئه با آرایشی فشرده و دفاعی، اجازه خلق موقعیت جدی را به ستاره‌های فرانسه نداد و تیم دیدیه دشان تنها ۰.۱۵ امید گل (xG) را در ۴۵ دقیقه نخست ثبت کرد. در سوی مقابل، پاراگوئه نیز با وجود تمرکز بر ضدحملات، تنها ۰.۰۵ امید گل داشت و بیشتر به حفظ دروازه خود فکر می‌کرد.

نکته جالب اینکه در پایان نیمه نخست، هیچ‌یک از دو تیم حتی یک شوت در چارچوب ثبت نکردند؛ آماری که این مسابقه را به تنها سومین بازی مرحله حذفی جام جهانی از سال ۱۹۶۶ تبدیل کرد که نیمه اول آن بدون حتی یک ضربه در چارچوب به پایان می‌رسد. پیش از این، تنها فینال جام جهانی ۱۹۹۰ میان آلمان و آرژانتین و دیدار برزیل و فرانسه در جام جهانی ۲۰۰۶ چنین آماری را به ثبت رسانده بودند.

نیمه دوم هم فرمان پاراگوئه مانند نیمه نخست بود و آنها با آغاز نیمه دوم نیز به مقاومت خود ادامه دادند، اما فشار مداوم شاگردان دیدیه دشان رفته‌رفته بیشتر شد. نخستین شوت در چارچوب مسابقه در دقیقه ۵۵ توسط مانو کونه زده شد که با واکنش زیبای گیل، دروازه‌بان پاراگوئه، راهی کرنر شد.

فرانسه که مالکیت توپ را کاملاً در اختیار داشت، بارها از پشت محوطه جریمه شانس خود را امتحان کرد، اما استحکام خط دفاعی پاراگوئه مانع از خلق موقعیت‌های جدی می‌شد. با ورود دزیره دوئه، حملات خروس‌ها جان تازه‌ای گرفت و این بازیکن در دقیقه ۶۵ پس از عبور از چند مدافع، در محوطه جریمه با خطای دیگو گومز متوقف شد. داور ابتدا دستور به ادامه بازی داد، اما پس از بازبینی صحنه در VAR، نقطه پنالتی را نشان داد.

کیلیان امباپه در دقیقه ۷۰ پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای به گوشه دروازه، فرانسه را پیش انداخت. این گل، یازدهمین گل امباپه در مراحل حذفی جام جهانی و نوزدهمین گل او در ادوار جام جهانی از سال ۲۰۱۸ تاکنون بود؛ آماری که برتری او نسبت به سایر گلزنان این رقابت‌ها را نشان می‌دهد.

پاراگوئه باوجود عقب افتادن از خروس‌ها، اما سبک بازی خود را تغییر نداد و همچنان با دفاعی فشرده و بدون اینکه بخواهد حمله خاصی کند، بازی را دنبال کرد و در سوی دیگر میدان، فرانسه با حفظ برتری خود، بازی را کنترل کرد. این در حالی بود که تنها برنامه پاراگوئه برای رسیدن به دروازه فرانسوی‌ها استفاده از ضد حملات بود.

با این حال لحظات پایانی بازی فرارسید و پاراگوئه چاره‌ای نداشت جز اینکه کمی جلو بیاید و شانس خود را برای رسیدن به گل مساوی امتحان کند. همین موضوع باعث شد فرانسه فرصت خوبی برای گلزنی پیدا کند و در دقیقه ۶+۹۰ کیلیان امباپه می‌توانست خودش را دو گله کند، اما گیل، دروازه‌بان حریف دو بار پیاپی ضربه ستاره فرانسوی‌ها را مهار کرد و مانع از فروریختن دوباره دروازه‌اش شد.

برنامه دیدار یک چهارم نهایی جام جهانی میان فرانسه و مراکش به شرح زیر است:

پنجشنبه، ۱۸ تیر (۹ جولای ۲۰۲۶)