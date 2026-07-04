



به گزارش تابناک؛ بانک مرکزی ادعای مطرح شده از سوی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره نامه عبدالناصر همتی به رهبر انقلاب در خصوص ذخایر مواد غذایی را تکذیب کرد.



یک منبع آگاه در بانک مرکزی به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: چنین نامه‌ای درباره کمبود ذخایر غذایی به هیچ وجه صحت ندارد.