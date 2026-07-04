طعنه تحلیلگر انگلیسی به ترامپ
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جورج گالوی، سیاستمدار و نماینده سابق پارلمان بریتانیا، با انتشار تصویری از جمعیت انبوه شرکتکنندگان در مراسم تشییع آیتالله سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، که به صورت هوش مصنوعی تهیه شده بود، اما از انبوه جمعیت شرکت کنندگان در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب الهام گرفته بود، به گمانهزنیها درباره احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران واکنش نشان داد.
گالوی در پیام خود با لحنی کنایهآمیز خطاب به دونالد ترامپ نوشت: «حمله زمینی به ایران، آقای رئیسجمهور؟ امتحانش کن، ببین چه بلایی سرت میآید.»
او همچنین با استفاده از عبارت مشهور «Go ahead, make my day» که در زبان انگلیسی برای به چالش کشیدن طرف مقابل به کار میرود، ترامپ را به انجام چنین اقدامی فراخواند؛ عبارتی که در این بافت به معنای «امتحانش کن، ببین چه بلایی سرت میآید.» است.
به نظر میرسد گالوی، جمعیت حاضر را نشانهای از انسجام و آمادگی ایران در برابر هرگونه اقدام نظامی احتمالی میداند و هشدار میدهد که حمله زمینی به ایران با هزینههای سنگینی برای آمریکا همراه خواهد بود.