حضور مالک تراکتور در مراسم وداع با رهبر شهید

محمدرضا زنوزی‌مطلق، به همراه مدیران باشگاه تراکتور و شرکت هواپیمایی آتا؛ با حضور در موکب مشترک این دو مجموعه، از شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پذیرایی کردند.

به گزارش تابناک؛ محمدرضا زنوزی‌مطلق، به همراه مدیران باشگاه تراکتور و شرکت هواپیمایی آتا؛ با حضور در موکب مشترک این دو مجموعه، از شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پذیرایی کردند.