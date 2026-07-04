حضور مالک تراکتور در مراسم وداع با رهبر شهید
محمدرضا زنوزیمطلق، به همراه مدیران باشگاه تراکتور و شرکت هواپیمایی آتا؛ با حضور در موکب مشترک این دو مجموعه، از شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای، پذیرایی کردند.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۵۴| |
5151 بازدید
به گزارش تابناک؛ محمدرضا زنوزیمطلق، به همراه مدیران باشگاه تراکتور و شرکت هواپیمایی آتا؛ با حضور در موکب مشترک این دو مجموعه، از شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای، پذیرایی کردند.
گزارش خطا