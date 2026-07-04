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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

پایان راه برای کانادا یا توقف قدرتنمایی مراکش؛ تلاش خالق یک شگفتی برای به چالش کشیدن فرانسه!

در نخستین روز از دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، دو دیدار برگزار خواهد شد که یکی از میزبان‌ها به مصاف مراکش خواهد رفت و پاراگوئه نیز با فرانسه رودررو خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۲۸
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پایان راه برای کانادا یا توقف قدرتنمایی مراکش؛ تلاش خالق یک شگفتی برای به چالش کشیدن فرانسه!

پیش از شروع بازی‌های روز نخست از مرحله یک هشتم نهایی، پیروزی مراکش مقابل کانادا و همچنین عبور فرانسه از پاراگوئه قابل پیش‌بینی است، اما فوتبال همیشه نشان داده نتایج می‌تواند غیرمنتظره باشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بیست‌وچهارمین روز از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی همراه خواهد بود. دیدارهای این مرحله چهار روز متوالی برگزار می‌شود و هر روز دو مسابقه برگزار خواهد شد تا در نهایت هشت تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شوند.

در نخستین دیدار، کانادا به مصاف مراکش خواهد رفت. یکی از میزبان‌های جام جهانی که در مرحله گروهی و یک شانزدهم نهایی، چندان پرقدرت ظاهر نشد و پس از یک ۹۰ دقیقه حوصله‌سربر مقابل آفریقای جنوبی، با برد لحظه آخری به یک هشتم نهایی رسید. کانادایی‌ها که باتوجه به دوم شدن در گروه، فرصت بازی در خاک خودشان را هم از دست داده‌اند، در هیوستون به مصاف مراکش می‌روند که به هیچ قدرتی در مسیر رحم نمی‌کند. آنها در مرحله گروهی تا آستانه پیروزی مقابل برزیل رفتند و در نهایت به مساوی رسیدند، اما با شکست اسکاتلند و هائیتی به عنوان تیم دوم حریف هلند شدند. مراکش در یک شانزدهم نهایی در حالی هلند را در ضربات پنالتی شکست داد که بسیاری لاله‌های نارنجی را جزو مدعیان این دوره قلمداد می‌کردند، اما حالا مراکش یکی از مدعیان را از سر راه برداشته است. مصاف کانادا و مراکش، پایان یک مسیر است؛ یا کانادای میزبان به پایان راه خواهد رسید که برای اولین بار توانسته به مرحله یک هشتم نهایی برسد یا اینکه مسیر شگفتی مراکش متوقف خواهد شد؛ تیمی که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هم تا نیمه نهایی پیش رفت و شگفتی خلق کرد و حالا از تجربه دوره گذشته بهره می‌برد.

پایان راه برای کانادا یا توقف قدرتنمایی مراکش؛ تلاش خالق یک شگفتی برای به چالش کشیدن فرانسه!

بی رحم‌ترین تیم و جدی‌ترین مدعی قهرمانی این دوره که تاکنون بی چون و چرا حریفان خود را یکی پس از دیگری از پیش‌رو برداشته، فرانسه است. تیمی که در دومین دیدار مرحله یک هشتم نهایی باید با پاراگوئه دیدار کند و اینجا، یکی از غیرقابل پیش‌بینی‌ترین دیدارها برای خروس‌ها رقم خواهد خورد. شاید پس از صعود تیم‌ها به مرحله حذفی و با مشخص شدن جدول بازی‌ها، شاگردان دیدیه دشان انتظار داشتند که پس از عبور از سد سوئد، به مصاف آلمان بروند، اما مانشافت در ضربات پنالتی مغلوب پاراگوئه شد. تیمی که در آمریکای جنوبی هم نتایج خوبی کسب کرد و به جام جهانی رسید و شاید در مرحله گروهی کمی بدشانس بود که به عنوان تیم سوم به مرحله حذفی راه پیدا کرد و می‌توانست جایگاه بهتری هم داشته باشد. با این حال، فرانسه با بازیکنانی چون مایکل اولیسه، کیلیان امباپه و عثمان دمبله توقف ناپذیر نشان داده، اما حالا نوبت پاراگوئه است تا نشان دهد که پیروزی‌اش مقابل آلمان اتفاقی بود یا این توانایی را دارد که فرانسه را هم به چالش بکشد.

پایان راه برای کانادا یا توقف قدرتنمایی مراکش؛ تلاش خالق یک شگفتی برای به چالش کشیدن فرانسه!

اینجا می‌توانید نتایج کامل دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ و برنامه کامل این تورنمنت تا مرحله فینال را ببینید. همچنین برنامه دیدارهای روز بیست‌وچهارم جام جهانی به شرح زیر است:

نکته: تمامی بازی‌ها به وقت محلی در روز شنبه برگزار می‌شود، اما باتوجه به تنظیم خبر با ساعت تهران، در برنامه بازی‌ها روز شنبه و یکشنبه قید شده است.

شنبه، ۱۳ تیر (۴ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۹۰: کانادا – مراکش، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی، هیوستون (ساعت ۱۲ به وقت محلی)

یکشنبه، ۱۴ تیر (۵ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۸۹: پاراگوئه – فرانسه، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا (ساعت ۱۷ به وقت محلی)

برنده این دیدارها در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هم می‌روند:

پنجشنبه، ۱۸ تیر (۹ جولای ۲۰۲۶)

  • بازی شماره ۹۷: برنده بازی ۸۹ – برنده بازی ۹۰، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست

جدول برنامه‌ریزی شده فیفا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
0
پاسخ
کدام فرانسه؟ هر کدوم از بازیکناش مال یه کشور هستن
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