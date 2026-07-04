عکس: دیدار تیم های ملی آرژانتین و کیپ‌ورد

آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی، برای صعود از مرحله یک‌شانزدهم نهایی کار بسیار سختی برابر کیپ‌ورد داشت، اما در نهایت با برتری ۳ بر ۲ در وقت‌های اضافه، جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست آورد. کیپ‌ورد با نمایشی جسورانه و ماندگار، یکی از زیباترین شگفتی‌های جام را رقم زد؛ هرچند در نهایت حذف شد.