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کد خبر: ۱۳۸۲۹۲۵
بازدید: ۸۰۸

عکس: دیدار تیم های ملی آرژانتین و کیپ‌ورد

آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی، برای صعود از مرحله یک‌شانزدهم نهایی کار بسیار سختی برابر کیپ‌ورد داشت، اما در نهایت با برتری ۳ بر ۲ در وقت‌های اضافه، جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست آورد. کیپ‌ورد با نمایشی جسورانه و ماندگار، یکی از زیباترین شگفتی‌های جام را رقم زد؛ هرچند در نهایت حذف شد.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی فوتبال آرژانتین کیپ ورد
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.