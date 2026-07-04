انتقادات خضریان درباره انتصابات مشکوک در وزارت کار

خضریان گفت: آقای میدری! در دوره‌ای که مجلس جلسات صحن علنی نداشته است، بررسی کنید چه تعداد نیروهای مؤمن به انقلاب و انقلابی در مجموعه شما بی سر و صدا سر بریده شدند.

وزارت کار در به کارگیری نیروی انسانی درگیر سیاسی‌کاری شده است

به گزارش تابناک؛ علی خضریان در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای میدری! در دوره‌ای که مجلس جلسات صحن علنی نداشته است، بررسی کنید چه تعداد نیروهای مؤمن به انقلاب و انقلابی در مجموعه شما بی سر و صدا سر بریده شدند.

یک فعال توییتری به نام هاتف صالحی در مجموعه شما توییت علیه وزارت راه و دیگر وزارتخانه‌ها می‌زند تا استیضاح آنها جلوتر بیفتد؛ این کار خلاف اخلاق است. اگر قرار باشد شما یک روزی استیضاح شوید، قرار نیست برای مجلس اولویت سازی کنید.

داماد معاون اجرایی رئیس جمهور را با کدام سابقه به عنوان عضو هیئت مدیره رایتل منصوب کردید؟! یا داماد الیاس حضرتی را با لیسانس غیر مرتبط عضو موظف هیئت مدیره موظف کردید.

چطور وقت برای حضور در همایش اقبال لاهوری می‌گذارید اما وقت دیدار و گفتگو با نمایندگان معلولین که مشکلاتی دارند، نمی‌گذارید.