عکس: دیدار تیم های ملی مصر و استرلیا
آخرین نماینده آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ هم حذف شد؛ جایی که استرالیا پس از تساوی یک - یک مقابل مصر، در ضربات پنالتی ۴ بر ۲ شکست خورد و از صعود به مرحله یکهشتم نهایی بازماند. فراعنه در شبی پرفشار و طولانی، سرانجام با برتری در پنالتیها به جمع ۱۶ تیم برتر رسیدند.
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