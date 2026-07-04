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کد خبر: ۱۳۸۲۹۲۱
بازدید: ۷۴۱

عکس: دیدار تیم های ملی مصر و استرلیا

آخرین نماینده آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ هم حذف شد؛ جایی که استرالیا پس از تساوی یک - یک مقابل مصر، در ضربات پنالتی ۴ بر ۲ شکست خورد و از صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی بازماند. فراعنه در شبی پرفشار و طولانی، سرانجام با برتری در پنالتی‌ها به جمع ۱۶ تیم برتر رسیدند.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی تیم ملی‌ فوتبال مصر استرالیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.