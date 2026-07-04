ورود خانواده شهدای میناب برای مراسم وداع رهبر شهید
خانواده شهدای میناب با شعار تجدید بیعت با رهبر وارد تهران شدند
کد خبر: ۱۳۸۲۹۱۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ خانواده شهدای میناب برای شرکت در مراسم بزرگداشت امام شهید وارد تهران شدند
خانوادههای معظم شهدای میناب صبح امروز در قالب کاروانی ۴۲۰ نفره برای شرکت در مراسم بزرگداشت امام شهید، وارد ایستگاه راهآهن تهران شدند.
این کاروان در بدو ورود، با استقبال جمعی از مردم، خانوادههای معظم شهدا و مسئولان روبهرو شد.
خانوادههای شهدای میناب پس از استقبال اولیه، برای حضور در برنامههای پیشبینیشده و شرکت در مراسم بزرگداشت امام شهید، راهی محل اسکان خود شدند.
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