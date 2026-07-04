صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رحیم‌صفوی: اسرائیل از بین خواهد رفت

مشاور نظامی رهبری گفت: شهادت مظلومانه رهبر انقلاب بین مسلمانان جهان حرارتی ایجاد کرد که بساط آمریکا و اسرائیل را بر خواهد چید.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۱۵
| |
15366 بازدید
رحیم‌صفوی: اسرائیل از بین خواهد رفت

به گزارش تابناک به نقل از سرلشکر رحیم صفوی در حاشیه مراسم وداع با پیکر رهبر شهید با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم اظهار کرد: پیام حضور مردم، پیام استقامت، ایستادگی و مقاومت است.

وی افزود: آمریکایی‌ها با به شهادت رساندن مظلومانه حضرت آقا، اعضای خانواده ایشان و همچنین هزاران نفر از مردم ایران، تصور می‌کردند به اهداف خود خواهند رسید، اما این اقدام تنها حرارتی در دل‌های مؤمنان ایجاد کرد؛ همان‌گونه که در روایات درباره شهادت حضرت امام حسین (ع) آمده است که شهادت ایشان حرارتی در قلوب مؤمنان پدید می‌آورد که هرگز خاموش نمی‌شود.

صفوی ادامه داد: شهادت مظلومانه حضرت آقا و حدود چهار هزار نفر از مردم کشور، از جمله بیش از ۲۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان، نه‌تنها در دل ملت ایران، بلکه میان حدود ۴۰۰ میلیون شیعه و نزدیک به دو میلیارد مسلمان جهان، حرارتی ایجاد کرده است که در نهایت بساط آمریکا و رژیم صهیونیستی را بر خواهد چید.

وی با بیان اینکه "امروز دریایی از خون میان مسلمانان و آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شده است. "، تصریح کرد: ملت ایران و ملت‌های اسلامی منطقه با رژیم صهیونیستی درگیر یک جنگ موجودیتی هستند. من اطمینان دارم آنچه باقی خواهد ماند، ایران است و آنچه از بین خواهد رفت، رژیم صهیونیستی خواهد بود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با قدردانی از حضور پرشور مردم در مراسم وداع گفت: مردم سنگ تمام گذاشتند و امیدوارم مسئولان نیز در حل مشکلات مردم سنگ‌تمام بگذارند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: امیدوارم آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای همان‌گونه که امام شهیدمان با صلابت و اقتدار راه امام را ادامه دادند، راه پدرشان را نیز با همان صلابت، اقتدار و مردم‌داری ادامه دهند؛ به‌گونه‌ای که ایران مقتدر، امن، پیشرفته و آباد باشد، سایه جنگ از کشور دور بماند و مردم از حکومت رضایت داشته باشند.

صفوی در پایان تأکید کرد: دشمنان ما به‌خوبی می‌دانند که ایران و ملت ایران شکست‌ناپذیر هستند. ما ملتی با تمدنی چندهزارساله هستیم و استقلال خود را حفظ کرده‌ایم. این ملت شکست‌ناپذیر است و تنها باید مراقب مسائل و چالش‌های داخلی باشیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
رحیم صفوی آمریکا اسرائیل سیدمجتبی خامنه ای مراسم وداع
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
آنچه فوتبال ایرانی از ایرانی بودن به نمایش می‌گذارد!
نماز بر پیکر رهبر شهید را چه کسی می‌خواند؟ / درباره آیت الله جعفر سبحانی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حرکت اجتماع‌کنندگان میادین به‌سوی مصلی تهران
معرفی فرمانده نیروی دریایی سپاه
تصاویر خبرگزاری آناتولی ترکیه از مراسم وداع با رهبرشهید
تاکسی‌های رایگان تهران در کدام مسیرها فعال هستند؟
تصویر خاص از مراسم امروز مصلی
عکس: مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب ۲
سپاه: انتقام از آمریکا و اسرائیل چندان دور نیست
واکنش ایران به جنایات بی‌پاسخ آمریکا
مدودف: مردم ایران بر آمریکا پیروز خواهند شد
ایستگاه مترو مصلی باز شد
هشدار وزیر ارشاد برای فرصتی که نباید از دست برود
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
خلاصه بازی پاراگوئه 0 - فرانسه 1
عبور سخت فرانسه از سد پاراگوئه با آماری عجیب/ خروس‌ها حریف مراکش شدند
نصب نماد مشت گره شده رهبر شهید در میدان انقلاب
مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین باور‌ها درباره‌ی زندگی پس از مرگ
اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران
قاب‌هایی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب که باعث شگفتی افغانی‌ها شد
تیم ملی در حباب برای ایزوله ماندن مقابل انتقادها؛ نقد آزادانه راه برون رفت از بحران
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
آن‌حرف را می‌زدم مردم تکبیر می‌گفتند اما .../گرایش‌ انحرافی بیاید، کار مشکل می‌شود
تصاویر سیل جمعیت در وداع شبانه با رهبر شهید انقلاب
ترکیه دومین ارتش بزرگ غرب است؟
راه‌اندازی ۳ محور جدید تاکسیرانی برای تسهیل تردد زائران
حذف کانادای میزبان مقابل مراکش در خاک آمریکا؛ بریس اوناحی و ثبت دو رکورد
جنایات تازه صهیونیست‌ها در نوار غزه
از هوش مصنوعی تا بمب‌های سنگرشکن؛ روایت یک کتاب از نقشه نظامی اسرائیل علیه ایران
معرفی فرمانده نیروی دریایی سپاه
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!
تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران
جزییات اعمال محدودیت تردد در مناطق ۲۲گانه تهران
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم
ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند
خروج بمب‌افکن‌های مرگبار B-52 از بریتانیا
تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران
افزایش قیمت طلا، سکه امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟
لحظات تسلیم ناو هواپیمابر آمریکا مقابل دستور سپاه پاسداران
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۷ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۵ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۴ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۸ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۵۵ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005nl5
tabnak.ir/005nl5