به گزارش تابناک به نقل از سرلشکر رحیم صفوی در حاشیه مراسم وداع با پیکر رهبر شهید با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم اظهار کرد: پیام حضور مردم، پیام استقامت، ایستادگی و مقاومت است.

وی افزود: آمریکایی‌ها با به شهادت رساندن مظلومانه حضرت آقا، اعضای خانواده ایشان و همچنین هزاران نفر از مردم ایران، تصور می‌کردند به اهداف خود خواهند رسید، اما این اقدام تنها حرارتی در دل‌های مؤمنان ایجاد کرد؛ همان‌گونه که در روایات درباره شهادت حضرت امام حسین (ع) آمده است که شهادت ایشان حرارتی در قلوب مؤمنان پدید می‌آورد که هرگز خاموش نمی‌شود.

صفوی ادامه داد: شهادت مظلومانه حضرت آقا و حدود چهار هزار نفر از مردم کشور، از جمله بیش از ۲۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان، نه‌تنها در دل ملت ایران، بلکه میان حدود ۴۰۰ میلیون شیعه و نزدیک به دو میلیارد مسلمان جهان، حرارتی ایجاد کرده است که در نهایت بساط آمریکا و رژیم صهیونیستی را بر خواهد چید.

وی با بیان اینکه "امروز دریایی از خون میان مسلمانان و آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شده است. "، تصریح کرد: ملت ایران و ملت‌های اسلامی منطقه با رژیم صهیونیستی درگیر یک جنگ موجودیتی هستند. من اطمینان دارم آنچه باقی خواهد ماند، ایران است و آنچه از بین خواهد رفت، رژیم صهیونیستی خواهد بود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با قدردانی از حضور پرشور مردم در مراسم وداع گفت: مردم سنگ تمام گذاشتند و امیدوارم مسئولان نیز در حل مشکلات مردم سنگ‌تمام بگذارند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: امیدوارم آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای همان‌گونه که امام شهیدمان با صلابت و اقتدار راه امام را ادامه دادند، راه پدرشان را نیز با همان صلابت، اقتدار و مردم‌داری ادامه دهند؛ به‌گونه‌ای که ایران مقتدر، امن، پیشرفته و آباد باشد، سایه جنگ از کشور دور بماند و مردم از حکومت رضایت داشته باشند.

صفوی در پایان تأکید کرد: دشمنان ما به‌خوبی می‌دانند که ایران و ملت ایران شکست‌ناپذیر هستند. ما ملتی با تمدنی چندهزارساله هستیم و استقلال خود را حفظ کرده‌ایم. این ملت شکست‌ناپذیر است و تنها باید مراقب مسائل و چالش‌های داخلی باشیم.