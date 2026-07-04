سپاه: انتقام از آمریکا و اسرائیل چندان دور نیست

دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه با صدور پیامی تاکید کرد: اینجانب و همه رزمندگان دریادل نیروی دریایی سپاه و حافظین تنگه راهبردی هرمز با خدای خود عهد می بندیم که با پیروی از آرمان شهیدان، راه رهبر شهید امت را با قدرت و استقامت ادامه داده، و رجاء واثق داریم که انتقام الهی از آمریکای تروریست و رژیم نامشروع صهیونیستی چندان دور نیست و پرچم حق به دست خلف صالحش و ولی زمان، بر قله عزت و اقتدار برافراشته خواهد ماند.

به گزارش تابناک؛ پیام دریادار پاسدار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا »

مردم شریف و ملت شهید پرور ایران اسلامی

سلام عليکم

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدوَعَجِّل فَرَجَهُم

رهبر شهید امت، آن مردِ میدان‌های صبر و بصیرت، آن فریادِ استوارِ حق در برابر طوفان باطل، آن چراغ فروزانِ هدایت در شب‌های تیره‌ی فتنه، اکنون در جوار رحمت الهی آرام گرفته است؛ اما نام او، یاد او، راه او و خون پاک او در جان این امت تا همیشه زنده خواهد ماند.

امروز ما وداع نمی‌کنیم؛ بلکه بیعتی دوباره می‌بندیم با آرمان‌های او، با صلابت او، با ایمان او، و با راهی که از سینه‌ی او تا افق‌های روشن آینده امتداد دارد.

آن عبد صالح و مجاهد فی‌سبیل‌الله، عمر خویش را در مسیر احیای حق، دفاع از کرامت امت اسلامی، و پاسداری از آرمان‌های بلند اسلام ناب محمدی(ص) سپری کرد و با ایمان، بصیرت و صلابت، در برابر جبهه کفر و استکبار ایستاد و نام خویش را در شمار مردان تاریخ‌ساز این سرزمین ثبت نمود.

آن بزرگ‌مرد تاریخ، نه‌تنها در میدان سخن و اندیشه، بلکه در صحنه عمل نیز پاسدار عزت امت اسلامی و مدافع کرامت ملت‌های آزاده بود. صدای استوار او پژواک حقیقت بود و گام‌هایش، نشان از ایمان راسخ و عزم خلل‌ناپذیر داشت. او از شمار کسانی بود که در لحظه‌های سخت تاریخ، نه از سر مصلحت، بلکه با تکیه بر یقین الهی، در صف مقدم دفاع از حق ایستاد و نام خویش را در دفتر مجاهدان راه خدا جاودانه ساخت.

امروز سوگوارِ فقدانِ جانسوزِ شخصیت والامقامی هستیم که توسط پلیدترین و شقی‌ترین انسان‌های روی زمین به شهادت رسید؛ کوردلانی که از اقتدار معنوی، صلابت گفتار و قدرت تحلیل آن شهید عزیز در هراس بودند و چون تابِ درخششِ نورِ ایمان و بصیرت او را نداشتند، دست به جنایتی ددمنشانه زدند. این کوردلانِ استکبار و ایادیِ دست‌پرورده‌شان باید بدانند که با این اقدامِ مذبوحانه، نه تنها مانعی در مسیرِ حق ایجاد نکردند، بلکه خود را در صفِ اشقیای تاریخ، در پیشگاهِ عدلِ الهی و در برابر خشمِ توفنده و انتقامِ سختِ این ملت، بیش از پیش رسوا و محکوم ساختند.

با قلبی اندوهگین و روحی مملو از حزن، شهادت قائد رشید و رهبر شهید امت را به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر (ارواحنا له الفداء)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، امت اسلامی و همه آزادگان جهان تسلیت عرض می‌نماییم.

اینجانب و همه رزمندگان دریادل نیروی دریایی سپاه و حافظین تنگه راهبردی هرمز با خدای خود عهد می بندیم که با پیروی از آرمان شهیدان، راه رهبر شهید امت را با قدرت و استقامت ادامه داده، و رجاء واثق داریم که انتقام الهی از آمریکای تروریست و رژیم نامشروع صهیونیستی چندان دور نیست و پرچم حق به دست خلف صالحش و ولی زمان، بر قله عزت و اقتدار برافراشته خواهد ماند.

یاد و نام امام شهیدمان در دفتر حماسه سازان امت واحده اسلامی به یادگار و جاودانه خواهد ماند. روح بلند آن امام همام قرین رحمت الهی باد.

دریادار پاسدار علی عظمایی

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی