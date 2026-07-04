سه شنبه شهر تهران تعطیل است یا استان تهران؟
استاندار تهران اعلام کرد تعطیلی روز سهشنبه ۱۶ تیر شامل سراسر استان تهران میشود و صرفاً محدود به شهر تهران نیست.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۰۰| |
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به گزارش تابناک؛ استاندار تهران اعلام کرد تعطیلی روز سهشنبه ۱۶ تیر شامل سراسر استان تهران میشود و صرفاً محدود به شهر تهران نیست.
این در حالی است که پیشتر سخنگوی دولت از تعطیلی شهر تهران خبر داده بود، اما معتمدیان تأکید کرد این تصمیم برای کل استان اعمال میشود و دستگاههای خدماترسان از این تعطیلی مستثنا هستند.
بر این اساس، تعطیلی روز سهشنبه در سراسر استان تهران اجرا خواهد شد.
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