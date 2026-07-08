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بروجردی در گفت‌و‌گو با تابناک:

دیپلماسی اقتصادی اشکال دارد / به کشور‌های ضدایرانی دلار می‌دهیم

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از برخی سیاست‌های تجاری کشور، تأکید کرد که اقتصاد باید در خدمت منافع ملی و سیاست خارجی قرار گیرد، نه اینکه از کشور‌هایی واردات انجام شود که مواضع خصمانه علیه ایران دارند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۹۵
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8063 بازدید
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دیپلماسی اقتصادی دچار اشکال است / چرا به کشورهای ضدایرانی دلار می‌دهیم؟

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد از برخی سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور، اظهار کرد: یکی از نواقص جدی سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه، استفاده نکردن از ظرفیت اقتصاد برای تنظیم روابط سیاسی با کشورهاست.

چرا با وجود مواضع بد آرژانتین علیه ایران سالانه یک میلیارد دلار نهاده از این کشور وارد می‌کنیم؟

وی با اشاره به واردات نهاده‌های دامی از آرژانتین، گفت: کشوری مانند آرژانتین مواضع بسیار بدی علیه جمهوری اسلامی ایران دارد، اما سالانه حدود یک میلیارد دلار نهاده دامی از این کشور وارد می‌کنیم. در حالی که وزارت امور خارجه باید در سیاست‌گذاری‌های خود به دنبال کشورهای جایگزین باشد.

دیپلماسی اقتصادی دچار اشکال است / چرا به کشورهای ضدایرانی دلار می‌دهیم؟

بروجردی افزود: کشورهایی مانند قزاقستان با وسعت جغرافیایی بالا و ظرفیت مناسب، هم در تأمین نهاده‌های دامی و هم گوشت می‌توانند جایگزین مناسبی باشند و علاوه بر آن، نزدیکی این کشورها به ایران نیز توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به واردات از کشورهای دوردست دارد.

به جای اکوادور از پاکستان موز وارد کنیم

وی همچنین با انتقاد از واردات موز از اکوادور گفت: اکوادور سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده، سفارت خود را در تهران تعطیل کرده و مواضع ضدایرانی دارد، اما سالانه حدود ۲۲۰ میلیون دلار موز از این کشور وارد می‌کنیم؛ در حالی که می‌توان این محصول را از پاکستان، فیلیپین و سایر کشورهای منطقه تأمین کرد.

واردات گوشت از برزیل توجیه اقتصادی ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به واردات گوشت از برزیل نیز تصریح کرد: هرچند ایران با برزیل مشکل سیاسی ندارد، اما واردات گوشت از کشوری با فاصله حدود ۲۰ هزار کیلومتری، با وجود ظرفیت کشورهای منطقه، توجیه اقتصادی ندارد و باید اولویت با کشورهای همسایه و نزدیک باشد.

بروجردی با یادآوری سخنان حسن نصرالله گفت: شهید سیدحسن نصرالله بارها گلایه می‌کرد که در جنوب لبنان مزارع گسترده پرتقال وجود دارد، اما ایران به جای واردات پرتقال از لبنان، پرتقال مصر را وارد می‌کند. این در حالی است که چنین تصمیماتی با منطق دیپلماسی اقتصادی و حمایت از کشورهای همسو سازگار نیست.

سیاست گذاری اقتصادی برای تامین منافع ملی اشکالات اساسی دارد

وی تأکید کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در به‌کارگیری اقتصاد برای تأمین منافع ملی دچار اشکالات اساسی است و باید اصلاح شود تا تجارت خارجی در راستای منافع سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی قرار گیرد.

چرا تولید سیگار برای آمریکا در ایران آزاد است؟

بروجردی در پایان با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنعت دخانیات ایران گفت: جای سؤال است که چگونه شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی در تولید سیگار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از بازار ایران سود می‌برند، اما در سایر بخش‌ها با محدودیت‌های متعدد مواجه هستیم. این موضوع نیز نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی کشور است.

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مجلس دولت وزارت خارجه خبر فوری تابناک واردات نهاده های دامی آرژانتین مواضع خبر فوری تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۲
ناشناش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
3
26
پاسخ
از دوره احمدی نژاد ( سال ۱۳۸۴ ) و سپس روحانی و ... تا کنون، اگر سالی حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون دلار ( که این رقم در بودجه کشور اصلا رقم مهمی نیست ) در داخل کشور سرمایه گذاری در زمینه آب شیرین کن ها و خطوط انتقال آب ها "" جهت مصارف کشاورزی "" ( در دریاهای جنوب و شمال ایران ) انجام می دادید، با توجه به پتانسیل خاک و تواید کشور، هم اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادر کنندگان انواع نهاده ها کشاورزی و دامی و همچنین انواع محصولات کشاورزی بودیم.

البته نکات مهم دیگر نیز، اصلاح و تعدیل قوانین سختگیرانه "" مالیاتی و بیمه ای و بوروکراسی اداری "" نیز حتما باید انجام شود و ... .
بیژن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
11
32
پاسخ
وقتی یک نفر مثل ایشان که درک اقتصادی ندارد و سیاست های شعارگونه را پیگیری می نماید در کرسی مجلس تکیه زده نمی توان انتظار تحول سیاست اقتصادی کشور مبنی بر اقتصاد و رفاه در کشور سیاست داشت
ناشناس
|
United States of America
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۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
7
21
پاسخ
متاسفانه با کشور هایی دوستی ورابطه حسنه داریم که از خود ما بیشتر نیاز به واردات نهاده های دامی وموا غذایی هستند.اگر در نزدیکی ما چنین صادر کننده هایی بود نیازی به واردات از هزاران کیلومتر آن طرف نیا نبود.یعنی آقای نماینده این بدیهیات را نمیداند؟؟؟؟
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
3
23
پاسخ
باسلام
بعد از مدتها باید به این نماینده عزیز و سایر مسئولان گفت سلام علیکم و صباح الخیرررررررررررررررررررر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
0
8
پاسخ
حیاط خلوت درست است
صادق
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
0
5
پاسخ
درود از بیان لطفا پیگیری نمایید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
0
16
پاسخ
شما نماینده مردم در مجلس هستید بگید چرا؟
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
11
پاسخ
حسن واردات از قزاقستان این است که محاصره دریایی آمریکا را هم بلاتاثیر می کند
عبدالله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
0
13
پاسخ
به جای تمرکز بر واردات تولید را حمایت کنید . این موضوع شدنی است و راهکار کارشناسی دارد ولی ؛ کو گوش شنوا و فکر درست
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
6
پاسخ
فقط که انتقاد نمی‌کنند راه کار هم میدهند تو کشور دوست که امکانات صادرات آرژانتین را داشته باشد که فی کن حتما نظرت این است که از چین و روسیه بخریم آیا آنها امکانات صادرات دارند
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