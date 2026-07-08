عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از برخی سیاست‌های تجاری کشور، تأکید کرد که اقتصاد باید در خدمت منافع ملی و سیاست خارجی قرار گیرد، نه اینکه از کشور‌هایی واردات انجام شود که مواضع خصمانه علیه ایران دارند.

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد از برخی سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور، اظهار کرد: یکی از نواقص جدی سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه، استفاده نکردن از ظرفیت اقتصاد برای تنظیم روابط سیاسی با کشورهاست.

چرا با وجود مواضع بد آرژانتین علیه ایران سالانه یک میلیارد دلار نهاده از این کشور وارد می‌کنیم؟

وی با اشاره به واردات نهاده‌های دامی از آرژانتین، گفت: کشوری مانند آرژانتین مواضع بسیار بدی علیه جمهوری اسلامی ایران دارد، اما سالانه حدود یک میلیارد دلار نهاده دامی از این کشور وارد می‌کنیم. در حالی که وزارت امور خارجه باید در سیاست‌گذاری‌های خود به دنبال کشورهای جایگزین باشد.

بروجردی افزود: کشورهایی مانند قزاقستان با وسعت جغرافیایی بالا و ظرفیت مناسب، هم در تأمین نهاده‌های دامی و هم گوشت می‌توانند جایگزین مناسبی باشند و علاوه بر آن، نزدیکی این کشورها به ایران نیز توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به واردات از کشورهای دوردست دارد.

به جای اکوادور از پاکستان موز وارد کنیم

وی همچنین با انتقاد از واردات موز از اکوادور گفت: اکوادور سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده، سفارت خود را در تهران تعطیل کرده و مواضع ضدایرانی دارد، اما سالانه حدود ۲۲۰ میلیون دلار موز از این کشور وارد می‌کنیم؛ در حالی که می‌توان این محصول را از پاکستان، فیلیپین و سایر کشورهای منطقه تأمین کرد.

واردات گوشت از برزیل توجیه اقتصادی ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به واردات گوشت از برزیل نیز تصریح کرد: هرچند ایران با برزیل مشکل سیاسی ندارد، اما واردات گوشت از کشوری با فاصله حدود ۲۰ هزار کیلومتری، با وجود ظرفیت کشورهای منطقه، توجیه اقتصادی ندارد و باید اولویت با کشورهای همسایه و نزدیک باشد.

بروجردی با یادآوری سخنان حسن نصرالله گفت: شهید سیدحسن نصرالله بارها گلایه می‌کرد که در جنوب لبنان مزارع گسترده پرتقال وجود دارد، اما ایران به جای واردات پرتقال از لبنان، پرتقال مصر را وارد می‌کند. این در حالی است که چنین تصمیماتی با منطق دیپلماسی اقتصادی و حمایت از کشورهای همسو سازگار نیست.

سیاست گذاری اقتصادی برای تامین منافع ملی اشکالات اساسی دارد

وی تأکید کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در به‌کارگیری اقتصاد برای تأمین منافع ملی دچار اشکالات اساسی است و باید اصلاح شود تا تجارت خارجی در راستای منافع سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی قرار گیرد.

چرا تولید سیگار برای آمریکا در ایران آزاد است؟

بروجردی در پایان با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنعت دخانیات ایران گفت: جای سؤال است که چگونه شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی در تولید سیگار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از بازار ایران سود می‌برند، اما در سایر بخش‌ها با محدودیت‌های متعدد مواجه هستیم. این موضوع نیز نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی کشور است.