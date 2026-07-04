واکنش ایران به جنایات بیپاسخ آمریکا
نمایندگی ایران: آمریکا هنوز از پاسخگویی به جنایات خود امتناع میکند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۸۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد اعلام کرد:
۳ ژوئیه ۱۹۸۸، نیروی دریایی ایالات متحده پرواز ۶۵۵ ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام ۲۹۰ غیرنظامی سرنشین آن - از جمله ۶۶ کودک - را کشت.
رئیس جمهور وقت ایالات متحده به جای پاسخگویی، خدمه پرواز را مسئول این حادثه دانست.
دقیقاً به همین دلیل است که فرهنگ مصونیت از مجازات امروز نیز ادامه دارد. از پرواز ۶۵۵ گرفته تا موشکهای تاماهاوک که به مدرسهای در میناب حمله کردند و ۱۶۸ دانشآموز را کشتند.
ایالات متحده هنوز از پاسخگویی به جنایات خود امتناع میکند.
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