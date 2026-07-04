مدودف: مردم ایران بر آمریکا پیروز خواهند شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه پس از شرکت در مراسم وداع با حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب ایران، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «غم و اندوه، مردم ایران را متحد کرده است، مردمی که تسلیم فشار‌هایی نشدند که توسط ایالات متحده آمریکا و سایر کشور‌هایی که به آن پیوستند، سازماندهی شده بود.»

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نایب رئیس شورای امنیت روسیه همچنین افزود: «مردم ایران در این مبارزه محکم ایستادند و من مطمئنم که در نهایت پیروز خواهند شد.»

این مقام مسئول روس همچنین خاطرنشان کرد، مسکو در کنار مردم ایران سوگوار شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای است.